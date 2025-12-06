Мы осмотрим выбитые
Описание тура
Организационные детали
Потребуются удобная обувь для прогулок в горах и закрытая одежда для посещения монастырей.
Питание. Включены ужин с домашним вином и завтрак на следующее утро, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Внедорожник.
Возраст участников. 7+.
Виза. Гражданам России для Армении не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Стоимость указана для группы из 5-6 участников, для компании из 1-4 человек предусмотрена скидка. За доплату возможно продление на 1 день.
Программа тура по дням
Сёла Арени и Старый Хот, монастыри Нораванк и Татев, Шакинский водопад, вечер у костра с шашлыком и вином
Утром вместе с гидом вы отправитесь на юг Армении, в Сюникскую область. Первым мы посетим винный комбинат в Арени (дегустация оплачивается отдельно, по желанию). Заглянем в монастырь Нораванк в каньоне из отвесных красных скал — очень живописный уголок!
Движемся дальше. Следующий на нашем пути — красивый водопад Шаки в горах. Остановка для фото, пешей прогулки и небольшого отдыха и продолжаем наше интересное путешествие. Отправимся в заброшенное село Старый Хот, в котором сохранились выбитые в туфе жилища и дохристианские гробницы Армении.
Затем канатная дорога доставит нас к кромке Воротанского ущелья, где находятся монастырь Татев и Татевское плато. На протяжении столетий обитель является духовным сердцем Сюника и поражает архитектурой — скалы и стены слились в единое целое.
Вечером мы прибудем в Капан у подножия величественной горы Хуступ. Здесь вас и гида ждут на ночь и сытный ужин у костра — хозяева угостят дорогих гостей шашлыком и домашним вином. Идеально после насыщенной экскурсии!
Восхождение на Хуступ на рассвете, крепость Алидзор, монастыри Ваганаванк, Воротнаванк, Хор Вирап, вид на Арарат
Встанем пораньше, чтобы к первым лучам солнца доехать на вершину горы Хуступ (высота 3201 метр) — начало дня будет фантастически красивым!
На обратной дороге в столицу продолжим экскурсию — посетим ещё несколько интересных точек Армении. Это защищавшая Сюник от османов и персов крепость Алидзор и монастырь Ваганаванк — духовный центр княжества. Гид расскажет много интересного о каждой достопримечательности.
Сегодняшний маршрут включает ещё две важные святыни. Это Воротнаванк — древняя обитель, история которой восходит к крестителю Армении — Григорию Просветителю. Финальная экскурсия запланирована у подножия библейского Арарата и монастыря Хор Вирап.
На этом наш джип-тур к горе Хуступ, прекрасному Сюнику и древним монастырям подошёл к концу. К вечеру мы вернёмся в столицу Армении и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, ужин, вино
- Все трансферы по маршруту
- Русскоязычный гид в Сюнике
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Ереван и обратно в ваш город
- Питание вне программы
- Канатная дорога «Крылья Татева» - около $23
- Винная дегустация (по желанию)
- Стоимость путешествия для группы из 1-4 участников - $600
- В случае продления путешествия на 1 день стоимость составит:
- 1-4 человека - $900
- 5-6 человек - $1200