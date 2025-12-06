Мои заказы

Индивидуальный джип-тур в Сюник из Еревана: 2 дня в горах Армении

Встретить рассвет на Хуступе, посетить 5 монастырей и крепость Алидзор, поужинать шашлыком и вином
На комфортном внедорожнике отправимся в путешествие по краю великих князей и воинов, которым скалы столетиями служили домом и крепостью, — нас ждёт южная Армения, где раскинулся древний Сюник.

Мы осмотрим выбитые
в туфе жилища и дохристианские гробницы давно покинутого людьми Старого Хота, поговорим о периоде, когда неприступный Алидзор осаждали османские и персидские войска, на рассвете понаблюдаем, как вершина Хуступ плавно окрашивается золотом солнечных лучей.

Посетим пропитанные молитвами обители — окружённый красными глыбами Нораванк, венчающий Воротанское ущелье Татев, аскетичный Хор Вирап у подножия библейского Арарата.

Восстановить силы между насыщенными экскурсиями получится в атмосферном горном домике, где для вас приготовят ночлег, сочный шашлык и ароматное вино на ужин и сытный завтрак на утро.

Описание тура

Организационные детали

Потребуются удобная обувь для прогулок в горах и закрытая одежда для посещения монастырей.

Питание. Включены ужин с домашним вином и завтрак на следующее утро, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Внедорожник.

Возраст участников. 7+.

Виза. Гражданам России для Армении не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Стоимость указана для группы из 5-6 участников, для компании из 1-4 человек предусмотрена скидка. За доплату возможно продление на 1 день.

Программа тура по дням

1 день

Сёла Арени и Старый Хот, монастыри Нораванк и Татев, Шакинский водопад, вечер у костра с шашлыком и вином

Утром вместе с гидом вы отправитесь на юг Армении, в Сюникскую область. Первым мы посетим винный комбинат в Арени (дегустация оплачивается отдельно, по желанию). Заглянем в монастырь Нораванк в каньоне из отвесных красных скал — очень живописный уголок!

Движемся дальше. Следующий на нашем пути — красивый водопад Шаки в горах. Остановка для фото, пешей прогулки и небольшого отдыха и продолжаем наше интересное путешествие. Отправимся в заброшенное село Старый Хот, в котором сохранились выбитые в туфе жилища и дохристианские гробницы Армении.

Затем канатная дорога доставит нас к кромке Воротанского ущелья, где находятся монастырь Татев и Татевское плато. На протяжении столетий обитель является духовным сердцем Сюника и поражает архитектурой — скалы и стены слились в единое целое.

Вечером мы прибудем в Капан у подножия величественной горы Хуступ. Здесь вас и гида ждут на ночь и сытный ужин у костра — хозяева угостят дорогих гостей шашлыком и домашним вином. Идеально после насыщенной экскурсии!

Сёла Арени и Старый Хот, монастыри Нораванк и Татев, Шакинский водопад, вечер у костра с шашлыком и вином
2 день

Восхождение на Хуступ на рассвете, крепость Алидзор, монастыри Ваганаванк, Воротнаванк, Хор Вирап, вид на Арарат

Встанем пораньше, чтобы к первым лучам солнца доехать на вершину горы Хуступ (высота 3201 метр) — начало дня будет фантастически красивым!

На обратной дороге в столицу продолжим экскурсию — посетим ещё несколько интересных точек Армении. Это защищавшая Сюник от османов и персов крепость Алидзор и монастырь Ваганаванк — духовный центр княжества. Гид расскажет много интересного о каждой достопримечательности.

Сегодняшний маршрут включает ещё две важные святыни. Это Воротнаванк — древняя обитель, история которой восходит к крестителю Армении — Григорию Просветителю. Финальная экскурсия запланирована у подножия библейского Арарата и монастыря Хор Вирап.

На этом наш джип-тур к горе Хуступ, прекрасному Сюнику и древним монастырям подошёл к концу. К вечеру мы вернёмся в столицу Армении и попрощаемся.

Восхождение на Хуступ на рассвете, крепость Алидзор, монастыри Ваганаванк, Воротнаванк, Хор Вирап, вид на Арарат

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, ужин, вино
  • Все трансферы по маршруту
  • Русскоязычный гид в Сюнике
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ереван и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • Канатная дорога «Крылья Татева» - около $23
  • Винная дегустация (по желанию)
  • Стоимость путешествия для группы из 1-4 участников - $600
  • В случае продления путешествия на 1 день стоимость составит:
  • 1-4 человека - $900
  • 5-6 человек - $1200
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Ереване, 9:30. По договорённости возможно любое другое время
Завершение: Любое удобное вам место в столице Армении, 17:00. По договорённости возможно любое другое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваге
Ваге — ваш гид в Ереване
Привет! Я Ваге, ваш всезнающий гид по Сюникской области. Уже более 10 лет провожу экскурсии и знаком с каждой речкой, ущельем и камушком исторического Сюника. Я с радостью познакомлю вас с природой, историей, культурой, гостеприимством этого края. Всего одна поездка — и воспоминания о сказочном Сюнике останутся в вашем сердце навсегда!

