Утром вместе с гидом вы отправитесь на юг Армении, в Сюникскую область. Первым мы посетим винный комбинат в Арени (дегустация оплачивается отдельно, по желанию). Заглянем в монастырь Нораванк в каньоне из отвесных красных скал — очень живописный уголок!

Движемся дальше. Следующий на нашем пути — красивый водопад Шаки в горах. Остановка для фото, пешей прогулки и небольшого отдыха и продолжаем наше интересное путешествие. Отправимся в заброшенное село Старый Хот, в котором сохранились выбитые в туфе жилища и дохристианские гробницы Армении.

Затем канатная дорога доставит нас к кромке Воротанского ущелья, где находятся монастырь Татев и Татевское плато. На протяжении столетий обитель является духовным сердцем Сюника и поражает архитектурой — скалы и стены слились в единое целое.

Вечером мы прибудем в Капан у подножия величественной горы Хуступ. Здесь вас и гида ждут на ночь и сытный ужин у костра — хозяева угостят дорогих гостей шашлыком и домашним вином. Идеально после насыщенной экскурсии!