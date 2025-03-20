Индивидуальный автотур по Армении: монастыри, природа и вино

С комфортом побывать в топовых и уникальных местах горного района и отведать несколько сортов вина
Вместе с местным гидом вы проедете около 420 км по югу Армении и посетите 5 монастырей в живописнейших локациях, остановитесь у озера Севан и на 2 винодельнях. Погрузитесь не только
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в культуру страны, но и в гастрономию, отведав более 5 сортов вина.

Побываете в уникальных исторических местах, в том числе в единственном сохранившемся языческом храме в стране. Увидите невероятное творение природы — огромную скалу из базальтовых столбов. Полюбуетесь горными видами прямо из отеля и Араратом с одних из лучших смотровых площадок. Тур проводится только для вашей компании. Старт и финиш в Ереване.

Индивидуальный автотур по Армении: монастыри, природа и вино
Индивидуальный автотур по Армении: монастыри, природа и вино
Индивидуальный автотур по Армении: монастыри, природа и вино
Ближайшие даты:
20
мар22
мар24
мар27
мар29
мар31
мар3
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Возьмите с собой тёплую одежду. Вечерами в горах может быть прохладно.

Если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-то продукты, сообщите об этом заранее, чтобы мы адаптировали меню под вас.

Проживание. В комфортабельном отеле Arevi Hotel Yeghegis 3* с видом на горы в 2-местных номерах со всеми удобствами. За доплату — 1-местное размещение.

Питание. Включено: завтрак в отеле, 2 дегустации вина и угощенья (шампанское, чай, кофе). Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Можно организовать вегетарианское питание.

Транспорт. Седан Nissan Teana, внедорожник Nissan Pathfinder, минивэн Honda Elysion, микроавтобус Mercedes Sprinter (зависит от количества человек).

Дети. С любого возраста. Программу можно адаптировать.

Уровень сложности. Это автотур. Пешие передвижения минимальны. За 2 дня проедем 420 км. На машине поднимемся на высоту 2450 м.

Связь и интернет. На протяжении всего маршрута связь ловит хорошо. В отеле будет Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Из Еревана в горы через значимые места

Встречаемся в Ереване и выезжаем за город.

Первая интересная точка на нашем пути — Арка Чаренца, площадка с видом на Арарат. Далее посетим языческий храм Гарни, построенный в 1 веке н. э. Рассмотрев античную архитектуру, отправимся к ещё одной уникальной достопримечательности на территории Армении — «Симфонии камней». Здесь в полной мере ощутим мощь и красоту природы. Перед нами откроется огромный скальный массив из базальтовых столбов. Затем доедем до знаменитого пещерного монастыря Гегард, основанного Григорием Просветителем.

Сделаем остановку на обед в одном из ресторанов у озера Севан. Отдохнув, прогуляемся на вершину полуострова до монастыря Севанаванк. Далее через Селимский перевал доедем до отеля в горах. По пути увидим караван-сарай — место, где проходил Великий шёлковый путь.

Из Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые местаИз Еревана в горы через значимые места
2 день

Знаменитые монастыри, природа и виноделие Армении

Проснёмся с потрясающим видом на горы, позавтракаем в ресторане отеля и продолжим знакомиться с достопримечательностями Армении.

Сегодня окажемся среди красных скал у монастыря Нораванк. Комплекс идеально вписался в марсианский ландшафт вокруг. Далее сделаем остановку на семейной винодельне, где нам расскажут про производство, покажут виноградники и дадут продегустировать 4-5 сортов вина с закусками. Продолжим гастропогружение на знаменитой винодельческом заводе «Арени». Попробуем фруктовые вина и поедем дальше. Последняя локация нашего путешествия — монастырь Хор Вирап и панорама Арарата.

Тур завершится в Ереване в месте по договорённости.

Знаменитые монастыри, природа и виноделие АрменииЗнаменитые монастыри, природа и виноделие АрменииЗнаменитые монастыри, природа и виноделие АрменииЗнаменитые монастыри, природа и виноделие АрменииЗнаменитые монастыри, природа и виноделие Армении

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак в отеле
  • 2 винные дегустации и угощенья (шампанское, чай, кофе)
  • Все переезды по программе от Еревана и обратно
  • Услуги гида-водителя
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Съёмка на дрон (дополнительное подтверждение перед туром)
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - от $37
  • Стоимость тура указана за группу из 1-3 человек. Если вас больше:
  • $1290 за группу из 4-6 человек
  • $1990 за группу из 7-12 человек
  • $110 за участника, если в вашей компании более 12 человек
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Старт возможен ежедневно. Если вы не нашли в календаре удобные даты, напишите организатору
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ереван, место по договорённости, в первой половине дня
Завершение: Г. Ереван, место по договорённости, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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