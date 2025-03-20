Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Возьмите с собой тёплую одежду. Вечерами в горах может быть прохладно.
Если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-то продукты, сообщите об этом заранее, чтобы мы адаптировали меню под вас.
Проживание. В комфортабельном отеле Arevi Hotel Yeghegis 3* с видом на горы в 2-местных номерах со всеми удобствами. За доплату — 1-местное размещение.
Питание. Включено: завтрак в отеле, 2 дегустации вина и угощенья (шампанское, чай, кофе). Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Можно организовать вегетарианское питание.
Транспорт. Седан Nissan Teana, внедорожник Nissan Pathfinder, минивэн Honda Elysion, микроавтобус Mercedes Sprinter (зависит от количества человек).
Дети. С любого возраста. Программу можно адаптировать.
Уровень сложности. Это автотур. Пешие передвижения минимальны. За 2 дня проедем 420 км. На машине поднимемся на высоту 2450 м.
Связь и интернет. На протяжении всего маршрута связь ловит хорошо. В отеле будет Wi-Fi.
Программа тура по дням
Из Еревана в горы через значимые места
Встречаемся в Ереване и выезжаем за город.
Первая интересная точка на нашем пути — Арка Чаренца, площадка с видом на Арарат. Далее посетим языческий храм Гарни, построенный в 1 веке н. э. Рассмотрев античную архитектуру, отправимся к ещё одной уникальной достопримечательности на территории Армении — «Симфонии камней». Здесь в полной мере ощутим мощь и красоту природы. Перед нами откроется огромный скальный массив из базальтовых столбов. Затем доедем до знаменитого пещерного монастыря Гегард, основанного Григорием Просветителем.
Сделаем остановку на обед в одном из ресторанов у озера Севан. Отдохнув, прогуляемся на вершину полуострова до монастыря Севанаванк. Далее через Селимский перевал доедем до отеля в горах. По пути увидим караван-сарай — место, где проходил Великий шёлковый путь.
Знаменитые монастыри, природа и виноделие Армении
Проснёмся с потрясающим видом на горы, позавтракаем в ресторане отеля и продолжим знакомиться с достопримечательностями Армении.
Сегодня окажемся среди красных скал у монастыря Нораванк. Комплекс идеально вписался в марсианский ландшафт вокруг. Далее сделаем остановку на семейной винодельне, где нам расскажут про производство, покажут виноградники и дадут продегустировать 4-5 сортов вина с закусками. Продолжим гастропогружение на знаменитой винодельческом заводе «Арени». Попробуем фруктовые вина и поедем дальше. Последняя локация нашего путешествия — монастырь Хор Вирап и панорама Арарата.
Тур завершится в Ереване в месте по договорённости.
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Что включено
- Проживание
- Завтрак в отеле
- 2 винные дегустации и угощенья (шампанское, чай, кофе)
- Все переезды по программе от Еревана и обратно
- Услуги гида-водителя
- Входные билеты на объекты по программе
- Съёмка на дрон (дополнительное подтверждение перед туром)
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - от $37
- Стоимость тура указана за группу из 1-3 человек. Если вас больше:
- $1290 за группу из 4-6 человек
- $1990 за группу из 7-12 человек
- $110 за участника, если в вашей компании более 12 человек
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Старт возможен ежедневно. Если вы не нашли в календаре удобные даты, напишите организатору