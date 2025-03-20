Тур проводится только для вашей компании.

Возьмите с собой тёплую одежду. Вечерами в горах может быть прохладно.

Если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-то продукты, сообщите об этом заранее, чтобы мы адаптировали меню под вас.

Проживание. В комфортабельном отеле Arevi Hotel Yeghegis 3* с видом на горы в 2-местных номерах со всеми удобствами. За доплату — 1-местное размещение.

Питание. Включено: завтрак в отеле, 2 дегустации вина и угощенья (шампанское, чай, кофе). Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Можно организовать вегетарианское питание.

Транспорт. Седан Nissan Teana, внедорожник Nissan Pathfinder, минивэн Honda Elysion, микроавтобус Mercedes Sprinter (зависит от количества человек).

Дети. С любого возраста. Программу можно адаптировать.

Уровень сложности. Это автотур. Пешие передвижения минимальны. За 2 дня проедем 420 км. На машине поднимемся на высоту 2450 м.

Связь и интернет. На протяжении всего маршрута связь ловит хорошо. В отеле будет Wi-Fi.