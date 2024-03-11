2 дня
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Начало: Ереван, 08:30-09:00
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
39 900₽ за всё до 8 чел.
2 дня
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
1 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
2 дня
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Насладиться видами Касахского ущелья, увидеть «Аллею букв» и посетить монастыри Ахпат и Санаин
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Завтра в 08:00
16 сен в 08:00
69 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ААнна11 марта 2024Мы провели отличные выходные в путешествии с Левоном! Очень интересно, познавательно, красиво и разнообразно! Левон виртуозно справился со сложной задачей
- ААся23 февраля 2024Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие. Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё
- ИИрина29 ноября 2023Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою работу, страну, поражающий об’емом
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На 2 дня»
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Сейчас в Ереване в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 420 до 69 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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