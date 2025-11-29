Мои заказы

К святыням армянской земли: 6 монастырей, 4 храма, Эчмиадзин и природные жемчужины

Побывать на священных землях, в ущельях, на берегу Севана, у Арарата и в Дилижане и увидеть главное
Мы откроем для вас Армению через её богатое историческое и духовное наследие.

Тур охватывает все главные святыни и природные жемчужины, где располагаются знаменитые на весь мир храмы и монастыри.

Вы посетите языческий
Гарни, уникальный памятник античной архитектуры, скальные Гегард, Нораванк, Татев, спрятанные среди лесов и гор Гошаванк и Агарцин и, конечно же, Хор Вирап.

А ещё увидите Севанаванк у «армянского моря», побываете в Эчмиадзине, духовной столице страны, и рассмотрите «Храм бдящих ангелов».

Все эти священные локации находятся в поистине живописных местах — с видом на Арарат, в уединённых ущельях и у обрывов.

По пути заглянем к геологическому чуду — Симфонии камней, где природа создала магическую композицию из базальтовых колонн.

В дополнение пролетим на «Крыльях Татева», самой длинной реверсивной канатной дороге мира, погуляем по Дилижану и продегустируем свежеиспечённый лаваш.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, проживание в Ереване не входит в стоимость тура. Если вам необходима помощь в подборе и бронировании, сообщите организатору.

Гражданам РФ виза в Армению не требуется. Въезд возможен по российскому паспорту.

Что взять с собой:
– Удобная обувь
– Лёгкая ветровка (вечером может быть прохладно)
– Фотоаппарат — будет много красоты!

Проживание. Оплачивается отдельно. Предложим варианты по вашим пожеланиям и поможем забронировать.

Питание. Включена дегустация свежеиспечённого лаваша в первый день, 2 обеда в традиционных ресторанах (второй и четвёртый дни), бутилированная вода ежедневно и булочки для перекуса. Вы попробуете блюда армянской кухни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн Mercedes-Benz Sprinter или большой автобус туристического класса Neoplan. Оснащены кондиционерами и Wi-Fi.

Возраст участников. 8+.

Виза. Гражданам РФ не требуется. Въезд возможен по российскому паспорту.

Уровень сложности. Автотур с короткими пешими прогулками по доступной местности.

Тур можно провести только для вашей компании. Даты по договорённости.

Программа тура по дням

1 день

Языческий Гарни, невероятная Симфония камней, уникальный Гегард и мастер-класс по выпечке лаваша

Наше путешествие начнётся с поездки к храму Гарни — единственному сохранившемуся языческому храму на постсоветском пространстве. Построенный в 1 веке н. э., этот храм впечатляет величественными колоннами и захватывающим видом на ущелье реки Азат.

Недалеко от храма находится Симфония камней — природное чудо с шестигранными базальтовыми колоннами, напоминающими замершую музыку.

Далее отправимся в монастырь Гегард, вырубленный прямо в скале и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Атмосфера древности и тишины в этом месте потрясает воображение.

После этого нас ждёт мастер-класс по выпечке лаваша, древнего армянского ритуала. Дегустация свежего лаваша с сыром, зеленью и ароматной травяной настойкой завершит день.

Вечером вернёмся в Ереван.

2 день

Монастыри Хор Вирап, Нораванк и Татев и знаменитая канатная дорога

Сегодня первым делом отправимся к Хор Вирапу, монастырю с захватывающим видом на гору Арарат, историей и энергетикой, которая оставит незабываемое впечатление.

Далее мы увидим Нораванк — монастырь среди красных скал. Его величественная архитектура и умиротворённая атмосфера позволяют ощутить гармонию природы и истории.

Затем вас ждёт полёт по канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, которая откроет потрясающие виды на Воротанское ущелье.

Завершим день в монастыре Татев, одной из главных святынь Армении, где когда-то процветал Татевский университет. Мощные стены и таинственные подземелья погружают в атмосферу прошлого.

Вечером вернёмся в Ереван.

3 день

Эчмиадзин и храмы первой христианской страны

Сегодня посетим Эчмиадзинский кафедральный собор, первый христианский собор в мире, построенный в 301 году. Это место, полное духовной силы, является резиденцией Католикоса всех армян.

Затем отправимся в храм Святой Рипсиме, построенный в честь мученицы, и храм Святой Гаяне, подруги Рипсиме.

Завершим день у Звартноца — «Храма бдящих ангелов», который поражает своей архитектурой и энергетикой, особенно на фоне величественного Арарата.

Вечером вернёмся в Ереван.

4 день

Озеро Севан и монастырь на полуострове, горно-лесной Дилижан и ещё 2 святыни

В этот день нас ждёт озеро Севан, жемчужина на высоте. С его берегов открывается великолепный вид на горы и воды. Прогулявшись у монастыря Севанаванк, расположившегося на скалистом полуострове, мы погрузимся в атмосферу тишины и покоя.

Далее отправимся в Дилижан — город, окружённый зелёными лесами и горными вершинами. Здесь, среди уютных улочек, находится монастырь Гошаванк, памятник армянскому учёному Мхитару Гошу и монастырь Агарцин, спрятанный среди деревьев. Эти места наполняют душу умиротворением и вдохновением.

Путешествие завершится вечером в Ереване.

Лада
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2102 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.

