Тур охватывает все главные святыни и природные жемчужины, где располагаются знаменитые на весь мир храмы и монастыри.
Вы посетите языческий
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание, проживание в Ереване не входит в стоимость тура. Если вам необходима помощь в подборе и бронировании, сообщите организатору.
Гражданам РФ виза в Армению не требуется. Въезд возможен по российскому паспорту.
Что взять с собой:
– Удобная обувь
– Лёгкая ветровка (вечером может быть прохладно)
– Фотоаппарат — будет много красоты!
Проживание. Оплачивается отдельно. Предложим варианты по вашим пожеланиям и поможем забронировать.
Питание. Включена дегустация свежеиспечённого лаваша в первый день, 2 обеда в традиционных ресторанах (второй и четвёртый дни), бутилированная вода ежедневно и булочки для перекуса. Вы попробуете блюда армянской кухни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн Mercedes-Benz Sprinter или большой автобус туристического класса Neoplan. Оснащены кондиционерами и Wi-Fi.
Возраст участников. 8+.
Уровень сложности. Автотур с короткими пешими прогулками по доступной местности.
Тур можно провести только для вашей компании. Даты по договорённости.
Программа тура по дням
Языческий Гарни, невероятная Симфония камней, уникальный Гегард и мастер-класс по выпечке лаваша
Наше путешествие начнётся с поездки к храму Гарни — единственному сохранившемуся языческому храму на постсоветском пространстве. Построенный в 1 веке н. э., этот храм впечатляет величественными колоннами и захватывающим видом на ущелье реки Азат.
Недалеко от храма находится Симфония камней — природное чудо с шестигранными базальтовыми колоннами, напоминающими замершую музыку.
Далее отправимся в монастырь Гегард, вырубленный прямо в скале и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Атмосфера древности и тишины в этом месте потрясает воображение.
После этого нас ждёт мастер-класс по выпечке лаваша, древнего армянского ритуала. Дегустация свежего лаваша с сыром, зеленью и ароматной травяной настойкой завершит день.
Вечером вернёмся в Ереван.
Монастыри Хор Вирап, Нораванк и Татев и знаменитая канатная дорога
Сегодня первым делом отправимся к Хор Вирапу, монастырю с захватывающим видом на гору Арарат, историей и энергетикой, которая оставит незабываемое впечатление.
Далее мы увидим Нораванк — монастырь среди красных скал. Его величественная архитектура и умиротворённая атмосфера позволяют ощутить гармонию природы и истории.
Затем вас ждёт полёт по канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, которая откроет потрясающие виды на Воротанское ущелье.
Завершим день в монастыре Татев, одной из главных святынь Армении, где когда-то процветал Татевский университет. Мощные стены и таинственные подземелья погружают в атмосферу прошлого.
Вечером вернёмся в Ереван.
Эчмиадзин и храмы первой христианской страны
Сегодня посетим Эчмиадзинский кафедральный собор, первый христианский собор в мире, построенный в 301 году. Это место, полное духовной силы, является резиденцией Католикоса всех армян.
Затем отправимся в храм Святой Рипсиме, построенный в честь мученицы, и храм Святой Гаяне, подруги Рипсиме.
Завершим день у Звартноца — «Храма бдящих ангелов», который поражает своей архитектурой и энергетикой, особенно на фоне величественного Арарата.
Вечером вернёмся в Ереван.
Озеро Севан и монастырь на полуострове, горно-лесной Дилижан и ещё 2 святыни
В этот день нас ждёт озеро Севан, жемчужина на высоте. С его берегов открывается великолепный вид на горы и воды. Прогулявшись у монастыря Севанаванк, расположившегося на скалистом полуострове, мы погрузимся в атмосферу тишины и покоя.
Далее отправимся в Дилижан — город, окружённый зелёными лесами и горными вершинами. Здесь, среди уютных улочек, находится монастырь Гошаванк, памятник армянскому учёному Мхитару Гошу и монастырь Агарцин, спрятанный среди деревьев. Эти места наполняют душу умиротворением и вдохновением.
Путешествие завершится вечером в Ереване.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе на комфортабельном транспорте
- 2 обеда, 1 дегустация свежеиспечённого лаваша, бутилированная вода и булочки для перекуса
- Экскурсии по программе, входные билеты
- Мастер-класс
- Канатная дорога
- Работа профессиональных гидов (русско - и англоговорящие)
- Страхование транспортных средств и пассажиров
- Wi-Fi в транспорте
- Помощь с подбором и бронированием отеля в Ереване
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно в ваш город
- Проживание в Ереване
- Завтраки, ужины и 2 обеда
- Трансферт из/в аэропорт