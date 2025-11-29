Мы откроем для вас Армению через её богатое историческое и духовное наследие.Тур охватывает все главные святыни и природные жемчужины, где располагаются знаменитые на весь мир храмы и монастыри.Вы посетите языческий

Гарни, уникальный памятник античной архитектуры, скальные Гегард, Нораванк, Татев, спрятанные среди лесов и гор Гошаванк и Агарцин и, конечно же, Хор Вирап. А ещё увидите Севанаванк у «армянского моря», побываете в Эчмиадзине, духовной столице страны, и рассмотрите «Храм бдящих ангелов». Все эти священные локации находятся в поистине живописных местах — с видом на Арарат, в уединённых ущельях и у обрывов. По пути заглянем к геологическому чуду — Симфонии камней, где природа создала магическую композицию из базальтовых колонн. В дополнение пролетим на «Крыльях Татева», самой длинной реверсивной канатной дороге мира, погуляем по Дилижану и продегустируем свежеиспечённый лаваш.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, проживание в Ереване не входит в стоимость тура. Если вам необходима помощь в подборе и бронировании, сообщите организатору.

Гражданам РФ виза в Армению не требуется. Въезд возможен по российскому паспорту.

Что взять с собой:

– Удобная обувь

– Лёгкая ветровка (вечером может быть прохладно)

– Фотоаппарат — будет много красоты!