1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€59 за человека
Индивидуальная
2 часа
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера25 мая 2024Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
- ААлександр21 мая 2024Огромное спасибо за замечательную экскурсию
- ЛЛариса30 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, гид Валерий, очень интересно рассказывал,отвечал на все наши вопросы,был очень внимателен! Всем рекомендую этого гида!!!
- ААнастасия30 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Валерию. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Валерия однозначно рекомендую.
- ММихаил14 апреля 2024В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика и планирование времени (с
- ДДенис16 января 2024Считаю что тематику нужно обновлять. История это прекрасно. Но она интересует меньше 5 процентов. Нужны экскурсии из разряда сплетни слухи расследования, персоны.
- ВВадим2 января 2024Спасибо за экскурсию. Очень интересная и познавательная. Отдельная благодарность гиду Константину. 👍🏼
- ММарина18 ноября 2023Спасибо, Виктор за прекрасную экскурсию! Было очень удобно, интересно и незабываемо! Мы увидели все по маршруту и услышали те части
- ТТатьяна15 апреля 2023Очень Рада, что нашли ваш сайт. Наш гид Валерий-профессионал своего дела. Экскурсия прошла очень интересно. Рассказали историю города и показали исторические места. Большое спасибо Валерию! Конечно рекомендую.
- ЕЕлена24 декабря 2022Благодарим Виктора за отличную экскурсию! Грамотная, интеллигентная речь. Юмор. Легко и познавательно о Вене и Австрии. О "вкусных" местах. Непременно буду рекомендовать Виктора всем, кто ищет экскурсии в Вене.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Памятник Штраусу»
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