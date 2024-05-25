Памятник Штраусу – экскурсии в Вене

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник Штраусу» в Вене на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вена в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
169 за всё до 8 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Вену
🚗 На машине
Групповая
3 часа
29 отзывов
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 за человека
По Вене - на электросамокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    25 мая 2024
    Вена в вашем ритме
    Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
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    интересно всё рассказывал, дал много полезных советов на последующие дни нашего пребывания в Вене. Подвозил по всем значимым достопримечательностям, дал возможность походить и по фотографировать. Отличная экскурсия!!!

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию
  • Л
    Лариса
    30 апреля 2024
    Вена в вашем ритме
    Очень понравилась экскурсия, гид Валерий, очень интересно рассказывал,отвечал на все наши вопросы,был очень внимателен! Всем рекомендую этого гида!!!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Вена в вашем ритме
    Хочу выразить огромную благодарность Валерию. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Валерия однозначно рекомендую.
  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    Панорамная Вена и ее окрестности
    В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика и планирование времени (с
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    перерывом на обед в отличном ресторане, который посоветовал Виктор). Содержание экскурсий - 10/10, достаточно и исторической информации, и развернутых ответов на мои вопросы

    В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистикаВ один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика
  • Д
    Денис
    16 января 2024
    По Вене - на электросамокате
    Считаю что тематику нужно обновлять. История это прекрасно. Но она интересует меньше 5 процентов. Нужны экскурсии из разряда сплетни слухи расследования, персоны.
    Считаю что тематику нужно обновлять. История это прекрасно. Но она интересует меньше 5 процентов. Нужны экскурсии
  • В
    Вадим
    2 января 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Спасибо за экскурсию. Очень интересная и познавательная. Отдельная благодарность гиду Константину. 👍🏼
  • М
    Марина
    18 ноября 2023
    Панорамная Вена и ее окрестности
    Спасибо, Виктор за прекрасную экскурсию! Было очень удобно, интересно и незабываемо! Мы увидели все по маршруту и услышали те части
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    истории которые нас больше всего интересовали. Этого никогда бы не случилось в групповой экскурсии. Кроме того, огромное спасибо за все рекомендации и советы! Ваш профессионализм и легкость подачи сложных исторических данных очень впечатляет. Обязательно вернемся!

  • Т
    Татьяна
    15 апреля 2023
    Добро пожаловать в Вену
    Очень Рада, что нашли ваш сайт. Наш гид Валерий-профессионал своего дела. Экскурсия прошла очень интересно. Рассказали историю города и показали исторические места. Большое спасибо Валерию! Конечно рекомендую.
  • Е
    Елена
    24 декабря 2022
    Панорамная Вена и ее окрестности
    Благодарим Виктора за отличную экскурсию! Грамотная, интеллигентная речь. Юмор. Легко и познавательно о Вене и Австрии. О "вкусных" местах. Непременно буду рекомендовать Виктора всем, кто ищет экскурсии в Вене.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Памятник Штраусу»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Памятник Штраусу" можно забронировать 4 экскурсии от 59 до 280. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Памятник Штраусу», 63 ⭐ отзыва, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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