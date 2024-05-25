В Вера Вена в вашем ритме читать дальше интересно всё рассказывал, дал много полезных советов на последующие дни нашего пребывания в Вене. Подвозил по всем значимым достопримечательностям, дал возможность походить и по фотографировать. Отличная экскурсия!!! Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,

А Александр Добро пожаловать в Вену Огромное спасибо за замечательную экскурсию

Л Лариса Вена в вашем ритме Очень понравилась экскурсия, гид Валерий, очень интересно рассказывал,отвечал на все наши вопросы,был очень внимателен! Всем рекомендую этого гида!!!

А Анастасия Вена в вашем ритме Хочу выразить огромную благодарность Валерию. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Валерия однозначно рекомендую.

М Михаил Панорамная Вена и ее окрестности читать дальше перерывом на обед в отличном ресторане, который посоветовал Виктор). Содержание экскурсий - 10/10, достаточно и исторической информации, и развернутых ответов на мои вопросы В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика и планирование времени (с

Д Денис По Вене - на электросамокате Считаю что тематику нужно обновлять. История это прекрасно. Но она интересует меньше 5 процентов. Нужны экскурсии из разряда сплетни слухи расследования, персоны.

В Вадим Добро пожаловать в Вену Спасибо за экскурсию. Очень интересная и познавательная. Отдельная благодарность гиду Константину. 👍🏼

М Марина Панорамная Вена и ее окрестности читать дальше истории которые нас больше всего интересовали. Этого никогда бы не случилось в групповой экскурсии. Кроме того, огромное спасибо за все рекомендации и советы! Ваш профессионализм и легкость подачи сложных исторических данных очень впечатляет. Обязательно вернемся! Спасибо, Виктор за прекрасную экскурсию! Было очень удобно, интересно и незабываемо! Мы увидели все по маршруту и услышали те части

Т Татьяна Добро пожаловать в Вену Очень Рада, что нашли ваш сайт. Наш гид Валерий-профессионал своего дела. Экскурсия прошла очень интересно. Рассказали историю города и показали исторические места. Большое спасибо Валерию! Конечно рекомендую.