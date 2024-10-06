Погрузитесь в многовековую атмосферу древнего Баку! Вы прогуляетесь по колоритным извилистым улочкам, где каждый камешек хранит историю. В интерактивной форме с загадками и нескучными вопросами узнаете, как появился и развивался город. А после окунётесь в творческий процесс росписи, подкрепляя свою креативность чаем и сладостями.

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Описание мастер-класса

Прогулка по очаровательному Баку

Вы пройдёте по красивому Старому городу. Побываете на Базарной площади, которая считается кладезью древних артефактов. Увидите караван-сараи — обители путников Великого шёлкового пути. И рассмотрите Девичью башню — главный символ Баку.

Мы расскажем, где жили шахи, как защищали свои дома воины и каким был быт горожан в прошлом. Поделимся легендами, вспомним знаменитую Шамаханскую царицу и приоткроем занавес Средневековья.

Мастер-класс по росписи

В уютной студии в Старом городе мы проведём для вас мастер-класс по росписи. Вы получите всё необходимое для работы и на выбор украсите традиционный стакан армуду или блюдце. Или создадите шедевр на холсте.

А дополнят творческий процесс ароматный чай, крепкий кофе и национальные сладости.

Организационные детали