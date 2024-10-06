Погрузитесь в многовековую атмосферу древнего Баку! Вы прогуляетесь по колоритным извилистым улочкам, где каждый камешек хранит историю. В интерактивной форме с загадками и нескучными вопросами узнаете, как появился и развивался город. А после окунётесь в творческий процесс росписи, подкрепляя свою креативность чаем и сладостями.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание мастер-класса
Прогулка по очаровательному Баку
Вы пройдёте по красивому Старому городу. Побываете на Базарной площади, которая считается кладезью древних артефактов. Увидите караван-сараи — обители путников Великого шёлкового пути. И рассмотрите Девичью башню — главный символ Баку.
Мы расскажем, где жили шахи, как защищали свои дома воины и каким был быт горожан в прошлом. Поделимся легендами, вспомним знаменитую Шамаханскую царицу и приоткроем занавес Средневековья.
Мастер-класс по росписи
В уютной студии в Старом городе мы проведём для вас мастер-класс по росписи. Вы получите всё необходимое для работы и на выбор украсите традиционный стакан армуду или блюдце. Или создадите шедевр на холсте.
А дополнят творческий процесс ароматный чай, крепкий кофе и национальные сладости.
Организационные детали
- Готовые изделия можно забрать через 4–5 часов после мастер-класса
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Бёюк Гала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 34 туристов
Мы команда профессиональных сертифицированных гидов. Проводим групповые и индивидуальные экскурсии. Приглашаем вас в страну контрастов, вкусной еды и захватывающих историй. В лёгкой и увлекательной форме вы познакомитесь с Баку и его окрестностями. Не упустите возможность провести путешествие интересно и познавательно, даже если у вас минимум свободного времени!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимур
6 окт 2024
Эльвира- отличный гид и просто замечательная девушка! к работе относится очень ответственно и профессионально. Маршрут продуман, насыщен и интересен. Гуляли с тремя детьми, дети не заскучали и всю экскурсию были заинтересованы
Входит в следующие категории Баку
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