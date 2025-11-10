В этой программе я объединил знаковые исторические достопримечательности Баку. Вы побываете в эпохе Средневековья и оцените архитектуру Старого города. Затем перенесётесь в 19-20 века, исследуя роскошные особняки нефтяных магнатов. А после вернётесь в наши дни и рассмотрите современные небоскрёбы.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Наша экскурсия начнётся в Старом городе Ичери-Шехер. Пройдём по узким улочкам, изучим архитектуру, увидим Девичью башню.
- Затем выйдем за крепостные стены и рассмотрим особняки конца 19 и начала 20 века, к которым приложили руку польские архитекторы.
- Пройдём перед Дворцом счастья, построенным бакинским миллионером в знак любви к осетинской княжне Лизе.
- Сделаем фото у Тифлисского вокзала 1883 года. Именно его описал Жюль Верн в романе «Вокруг света за 80 дней».
- Поднимемся в Нагорный парк, полюбуемся Пламенными башнями и панорамами города.
Вы узнаете:
- Как Бакинское ханство завоёвывали Петр I и Екатерина II.
- Какой вклад внесла Российская империя в развитие Баку.
- Когда произошёл нефтяной бум.
- Зачем в Баку приглашали архитекторов из Польши.
- Когда появился первый театр на Востоке.
- Почему Баку называли «кавказским Парижем».
Организационные детали
- Все локации осматриваем снаружи.
- По желанию можем сделать чайный перерыв — напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Ичери Шехер»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гейдар — ваш гид в Баку
Я Гейдар, по специальности энергетик, но всегда интересовался историей старинных особняков и дворцов. 11 лет жил в Санкт-Петербурге. Сейчас нахожусь в Баку и с радостью покажу его вам!Задать вопрос
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
20%
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
от €48
€60 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Фото-прогулка по Старому Баку: яркие локации, необычные ракурсы и контрасты древних сооружений и современных небоскребов. Лучшие фото для ваших соцсетей
Начало: В райне метро Ичери Шехер
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Баку: путеводитель по тайнам старинного города
Откройте тайны Баку: исследуйте мистические места и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
Начало: На фиксированной точке
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€65 за всё до 4 чел.