Путешествие из Баку в Шемаху, Лагич и Ивановку предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием Азербайджана. В Шемахе вы увидите Джума-мечеть и мавзолей «Йеди Гумбаз». Лагич впечатлит своими ремесленными мастерскими, где до сих пор чеканят медь. Ивановка удивит атмосферой русской деревни и колхозом, где сохранились традиции молокан. Это путешествие обещает яркие впечатления и глубокое погружение в местные традиции
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Джума-мечеть 8 века
- 🏞️ Пейзажи Ширвана
- 🔨 Ремесленные мастерские Лагича
- 🏡 Уникальная Ивановка
- 📜 История и культура Азербайджана
Что можно увидеть
- Джума-мечеть
- Мавзолей «Йеди Гумбаз»
- Мастерские Лагича
- Дворец культуры Ивановки
Описание экскурсии
Шемаха — город поэтов, шахов и мавзолеев
- Джума-мечеть 8 века — символ духовного наследия, единства религий и красоты восточной архитектуры
- Мавзолей «Йеди Гумбаз» — усыпальница знатных шемахинцев с панорамой города и виноградников
- Пейзажи Ширвана — простор, волны холмов и аромат винограда
Лагич — сердце горного ремесла
- По серпантину мы поднимемся в старинное селение, где каждое здание — как музей. Чеканкой меди здесь занимаются без перерыва уже более 800 лет. Местные мастера до сих пор работают вручную и передают секреты по мужской линии — из поколения в поколение
- Вы увидите работающие мастерские медников, которые занимаются чеканкой и ковкой
- Побываете в музее ремёсел, где представлены старинное оружие, посуда, ковры, уникальная архитектура
- Пройдёте по мощёным улицам и мостам, выложенным вручную сотни лет назад
Ивановка — живой колхоз и дух русской деревни
- На закате мы окажемся в совершенно ином мире — атмосфере духовного равновесия, тишины и созидания
- Вы увидите единственный в Азербайджане действующий колхоз: поля, техника, общинная жизнь, и никто никем не командует
- Дворец культуры, построенный жителями
- Пройдёте по улочкам с деревянными домами, огородами и старыми амбарами
- Познакомитесь с бытом молокан — потомков русских переселенцев, которые до сих пор живут по традициям: скромно, трудолюбиво, с молитвой в сердце
- При желании попробуете домашний кефир, сыр и мёд
Вы узнаете:
- Как исламская поэзия Шемахи, горские традиции Лагича и русское духовное сообщество Ивановки мирно живут бок о бок, сохраняя свою самобытность
- Какое значение имела медь в жизни кавказских мастеров, зачем в Лагиче каждый мальчик учился чеканить и почему изделия передавались как реликвии
- Кто такие молокане, почему они покинули Россию, как живут без икон, как функционирует их уникальный колхоз и как вера связана у них с повседневным трудом
- Почему именно Шемаха стала колыбелью литературы и духовности страны
- Как природа, климат и уклад жизни влияют на мировоззрение: в горах, на пашне, в деревне, где важен не успех, а настойчивость
Примерный тайминг поездки:
- Баку — Шемаха — 2,5 часа
- Джума-мечеть, мавзолей «Йеди Гумбаз», виноградные холмы — 1,5 часа
- Шемаха — Лагич (подъём по серпантину) — 1 час
- Прогулка по Лагичу — 1 час
- Лагич — Ивановка — 1,5 часа
- Ивановка — 0,5–1 час
- Ивановка — Баку — 3–3,5 часа (в зависимости от трафика и остановок). Ориентировочное время возвращения в Баку — 20:00–21:00
Организационные детали
- Поездка проходит на Hyundai Santa Fe — комфортном внедорожнике с двумя рядами сидений, кондиционером и вместительным салоном
- По договорённости за доплату возможно увеличение количества участников
- Питание по маршруту в кафе или ресторанах местной кухни, а также дегустация в колхозе не входят в стоимость — €20–30 за чел.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи и заповедник — примерно €15 за чел.
- По предварительной договорённости мы можем остаться на ночь в гостевом доме Ивановки, Лагича или Исмаиллы, чтобы погрузиться в местную атмосферу. Стоимость ночёвки — €50 за чел. Также путешественники оплачивают ночёвку для гида
- Часть маршрута проходит по серпантину и может быть некомфортной для людей, которых укачивает
- Обратите внимание: в случае неблагоприятных погодных условий мы договоримся о корректировке маршрута накануне
