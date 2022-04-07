Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане

Село Хыналыг Кубинского района Азербайджана расположено на высоте 2100 - 2200 метров выше уровня моря

Индивидуальная
Село Хыналыг Кубинского района Азербайджана расположено на высоте 2100— 2200 метров выше уровня моря.

Этому селу более 5 тыс. лет. Веками оно было отрезано от цивилизации труднодоступными горами с опасными скалистыми обрывами.

Из-за такой изолированности его жителям по сей день удалось сохранить уникальный язык, и не встречающиеся нигде более традиции и обычаи.
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане

Что вас ожидает 🤩

  • Село Хыналыг
  • Гора Бешбармаг
  • Арочный лес, ущелья, водопады и реки
  • Альпийские луга
  • Историко-этнографический музей

Об экскурсии:

  • Село Хыналыг Кубинского района Азербайджана расположено на высоте 2100—2200 метров выше уровня моря. Этому селу более 5 тыс. лет. Веками оно было отрезано от цивилизации труднодоступными горами с опасными скалистыми обрывами. Из-за такой изолированности его жителям по сей день удалось сохранить уникальный язык, и не встречающиеся нигде более традиции и обычаи. Виды гор, водопадов горных рек по дороге к Хыналыгу просто завораживают дух. В наши дни здесь проживает около двух тысяч жителей, которые являются потомками населения древней Кавказской Албании.
Гора Бешбармаг
По пути в Хыналыг мы остановимся у горы Бешбармаг, что означает «5 пальцев». Это мистическая гора, с которой связано много легенд. Высота ее чуть больше 500 метров, однако ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить эту гору. Гора обладает непередаваемой энергетикой. Прибыв в районный центр город Кубу мы сможем посетить фабрику, где вручную ткутся знаменитые азербайджанские ковры.
Далее по дороге в село Хыналыг нас ждут потрясающие по своему разнообразию и изумительные по своей красоте пейзажи. Это будут фруктовые сады, которыми славится Кубинский район. Горы покрытые густыми лесами, где можно увидеть арочный лес, ущелья, водопады и реки. Большую часть территории вокруг самого Хыналыга занимают субальпийские и альпийские луга.

Хыналыг

Прибыв в Хыналыг мы пообедаем в доме у одного из местных жителей, которые отличаются своей гостеприимством и доброжелательностью. Затем прогуляемся по узким улочкам села, познакомимся с незатейливым бытом его жителей, посетим 2 музея. Один из них, историко-этнографический, основали жители села в 2001 году. В музее представлены древние экспонаты относящиеся к селу, найденные в разные периоды существования села. Сюда относятся как различные документальные экспонаты, так и предметы хозяйства и искусства. Визуально музей напоминает маленькую древнюю крепость, выстроенную из натурального камня. Дома в Хыналыге строят друг над другом, каскадом, и крыша одного дома служит двором для другого, верхнего. В селе около более 300 домов, все они очень древние, возрастом по 200-300 лет, и построены из булыжников.

Поселок Красная Слобода

На обратном пути по желанию гостей мы можем посетить поселок Красная Слобода, где с середины V в. проживают горские евреи. Здесь мы посетим синагогу и прогуляемся по поселку, а также по арочному мосту, который был построен в 1894 году по проекту Александра III.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
Баку
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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