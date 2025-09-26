Вам предстоит путешествие в края Шамаханской царицы, удивительный регион, где бережно сохраняются древние ремёсла Азербайджана и старинные святыни.
Мы преодолеем одну из самых живописных горных дорог страны, где слоистые скалы будут
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииДири-Баба В самом начале нашего путешествия, приближаясь к городу Шемаха, мы остановимся у «Азербайджанской Петры» — древнего святилища Дири-Баба. Этот пир, высеченный в скале, окружён таинственными историями и легендами, которыми я обязательно с вами поделюсь. Далее наш путь пройдёт через древнюю столицу Азербайджана. Шемаха — тот самый сказочный город из произведений Пушкина, который веками служил главной резиденцией ширваншахов. Здесь вас ждёт увлекательная экскурсия: мы посетим старейшую мечеть страны — Шемаханскую Джума-мечеть. Затем мы пересечём живописный Шемаханский перевал и обязательно сделаем остановку, чтобы вы могли насладиться открывшимися видами и сделать памятные фотографии. Также здесь вы сможете посетить колоритные рынки у горной дороги, где можно приобрести разнообразные природные дары Азербайджана. Необычная дорога Мы направимся в село Лагич по удивительно живописной, извилистой горной дороге, которая когда-то произвела сильное впечатление на ведущего программы «Орёл и решка» Евсея Ковалёва. Нас будут окружать лесистые скалистые горы, над головой нависнут необычные слоистые скалы, а внизу, у самого обрыва, будет течь быстрая горная река. По пути мы обязательно остановимся, чтобы прогуляться по висячему мосту над пропастью и попробовать вкусный хлеб «тандыр». Перед въездом в село нас встретит величественный камень-идол, который столетиями, словно строгий страж, охраняет этот путь. Когда мы проезжаем по этой дороге с гостями, иногда видим лисиц, зайцев или парящих в небе ястребов и орлов. Дети обычно испытывают от этого невероятные эмоции. Село Лагич Лагич — село, сохранившее традиции старинных азербайджанских ремёсел. Особенная атмосфера села подчеркивается необычной архитектурой домов, в кладке из речного камня которых прослеживаются интересные особенности, позволившие селу выдержать многочисленные землетрясения, одно из которых разрушило соседний город Шемаху. Мы пройдёмся по одной из самых колоритных улочек села, где почти каждый дом представляет собой старинную мастерскую или лавку сельских торговцев. Я расскажу вам уникальную историю этого поселения и его жителей. Прогулка по атмосферным улицам Лагича наверняка оставит неизгладимые впечатления на всю жизнь, а уникальные сувениры ручной работы, которые вы сможете там приобрести, продлят эти воспоминания. Нас снова ждёт поездка через перевал, где мы остановимся в одном из лесных мини-ресторанчиков. Я угощу вас уникальной местной слоёной и пряной лепёшкой "фесели" и чаем с вареньем. Отдохнув и набравшись сил, ближе к вечеру мы вернёмся обратно в Баку. Винодельня Ширван (по желанию) На нашем пути будет очень колоритная, современная винодельня Ширван, выпускающая вина под брендом Мейсери. Я сделаю остановку на её территории, чтобы с самой высокой точки показать и рассказать вам, как возрождается виноделие Азербайджана, уничтоженное в 80-х годах прошлого века. Я поведаю вам все самые интересные факты, которые подслушал на винных турах. Кроме того, заранее могу гарантировать, что в этой части нашей экскурсии своими интересными рассказами с вами поделится один из единственных Магистров виноделия нашей страны. Причем всё это будет для вас совершенно бесплатно! Важная информация:
- Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно возьмите головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени-начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки.
- Надевайте удобную обувь.
- Т. к. в нашу экскурсию входит мечеть, а также дальние горные сёла, в жаркое время года постарайтесь не одеваться слишком открыто: не надевайте очень короткие шорты и слишком открытые майки. Идеально, чтобы плечи и колени были закрыты. Для девушек в мечети бесплатно выдают косынки, но если есть своя — захватите её.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Шемаха
- Джума-мечеть
- Шемаханский горный перевал
- Святилище Дири-Баба
- Село Лагич
- Ферма с альпаками (только с конца весны до начала осени за доп. плату)
Что включено
- Услуги гида
- Бутилированная вода, угощение пряным тандырным хлебом, слоёным фесели, чай с вареньем
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человека)
- Входные билеты в Дири Баба
- Прогулка по навесному мосту
Что не входит в цену
- Транспорт ($120 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек)
- Ферма с альпаками (с конца весны до начала осени): 35 манат/чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
