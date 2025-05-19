Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Гобустан - одно из главных святилищ древнего мира, привлекающее туристов своими уникальными наскальными рисунками, которым от 7 до 25 тысяч лет. В ходе экскурсии также можно посетить храм Атешгях, где до сих пор чтят традиции огнепоклонников. В Пир Мовсум-ага вы увидите величественную усыпальницу святого целителя.



Путешествие проходит на комфортабельном минивене Mercedes-Benz Vito и позволяет глубже понять историю и культуру Азербайджана

5 3 отзыва