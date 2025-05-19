Гобустан - одно из главных святилищ древнего мира, привлекающее туристов своими уникальными наскальными рисунками, которым от 7 до 25 тысяч лет. В ходе экскурсии также можно посетить храм Атешгях, где до сих пор чтят традиции огнепоклонников. В Пир Мовсум-ага вы увидите величественную усыпальницу святого целителя.
Путешествие проходит на комфортабельном минивене Mercedes-Benz Vito и позволяет глубже понять историю и культуру Азербайджана
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные наскальные рисунки
- 🔥 Древний храм огнепоклонников
- 🔮 Мистическая усыпальница
- 📚 Истории о зороастризме
- 🚐 Комфортное путешествие
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Гобустан
- Атешгях
- Пир Мовсум-ага
Описание экскурсии
- Гобустан — полюбуемся наскальными рисунками мезо- и неолита, красивыми и загадочными
- Атешгях — главный в мире и древнейший храм огнепоклонников. Они и сейчас приезжают сюда из разных стран
- Пир Мовсум-ага — огромная «хрустальная» усыпальница святого целителя, жившего в середине 20 века. Его почитали даже коммунистические руководители
Я расскажу:
- О связи Гобустана с романом «Мастер и Маргарита», древнеегипетской «Книгой мёртвых», викингами и Древней Русью
- О специфике зороастризма
- За исполнением каких желаний приезжают в Пир Мовсум-ага
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивене Mercedes-Benz Vito
- Дополнительно оплачиваются билеты в музеи Гобустан и Атешгях — €10 с человека
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Баку
Добрый день! Я историк, политолог, журналист, влюблённый в мой родной город. Коренной бакинцец в третьем поколении. Люблю водить исторические и обзорные экскурсии по Баку и его окрестностям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
19 мая 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия! Места Силы трёх разных эпох со своими объектами поклонения!!! Кроме того, нам повезло и Игорь провёл для нас экскурсию 2 в 1 "Мистический Апшерон" и
Е
Евгений
7 мая 2025
Отлична экскурсия. Если кто-то хочет узнать явно больше чем рассказывают стандартные гиды в Баку, то вам к Игорю. Очень познавательная экскурсия для тех кто хочет побольше чем только фотки возле аптеки «черт побери»:) Интересно было даже детям, которые бесконечно задавали вопросы, а это показатель. Рекомендую.
Т
Таира
31 мар 2025
Отличная, очень интересная, экскурсия, спасибо Игорю - видно, что он влюблён в свой край и может ответить на любой вопрос! Важно отметить, что была удобная, комфортная машина, и водитель останавливался по первой же нашей просьбе! Поездка не была утомительной Будем рекомендовать всем нашим друзьям))
