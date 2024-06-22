Приглашаю вас шагнуть в мир огней Баку! В темное время суток город преображается в свете многочисленных фонарей.
Вам выпадает шанс насладиться этой красотой за чашечкой ароматного чая с самой высокой точки города.
Вам выпадает шанс насладиться этой красотой за чашечкой ароматного чая с самой высокой точки города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансфер
Что вас ждет Мы встретимся с вами в Баку по месту вашего жительства или в любой удобной для вас локации и отправимся в поездку по ночному городу, чтобы полюбоваться на фасад Культурного центра Гейдара Алиева и комплекс небоскребов «Пламенные Башни». Затем мы осмотрим ночной город со смотровой площадки. Далее нас с вами ждет чаепитие со сладостями в ресторане премиум-класса «Телебашня». Ресторан вращается по кругу, и всю трапезу вы будете наслаждаться великолепными видами на огни ночного Баку. При желании вы можете сделать дополнительный заказ из меню в ресторане. В завершение тура мы отвезем вас к месту жительства или в любую удобную для вас локацию. Дополнительная информация Возможна встреча в аэропорту в случае, если вы прилетаете вечером, с началом тура непосредственно после прилета. Можно рассмотреть разную последовательность: встреча в аэропорту, трансфер до отеля, заселение, начало тура. Либо: встреча в аэропорту, проведение тура, трансфер до отеля, заселение.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фасад Культурного центра Гейдара Алиева
- Комплекс «Пламенные Башни»
- Смотровая площадка
Что включено
- Услуги транспорта и русскоговорящего гида.
- Чай со сладостями в ресторане премиум-класса в наивысшей точке Баку.
Что не входит в цену
- Дополнительный заказ из меню в ресторане.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало и окончание у вашего отеля/апартаментов
Завершение: Любая удобная для вас локация
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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