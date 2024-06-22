Описание трансфер

Что вас ждет Мы встретимся с вами в Баку по месту вашего жительства или в любой удобной для вас локации и отправимся в поездку по ночному городу, чтобы полюбоваться на фасад Культурного центра Гейдара Алиева и комплекс небоскребов «Пламенные Башни». Затем мы осмотрим ночной город со смотровой площадки. Далее нас с вами ждет чаепитие со сладостями в ресторане премиум-класса «Телебашня». Ресторан вращается по кругу, и всю трапезу вы будете наслаждаться великолепными видами на огни ночного Баку. При желании вы можете сделать дополнительный заказ из меню в ресторане. В завершение тура мы отвезем вас к месту жительства или в любую удобную для вас локацию. Дополнительная информация Возможна встреча в аэропорту в случае, если вы прилетаете вечером, с началом тура непосредственно после прилета. Можно рассмотреть разную последовательность: встреча в аэропорту, трансфер до отеля, заселение, начало тура. Либо: встреча в аэропорту, проведение тура, трансфер до отеля, заселение.