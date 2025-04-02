И Игорь Спасибо большое за экскурсию. Много интересных фактов, хорошо продуманный маршрут.

А Анна Очень приятно погуляли, послушали разные истории, узнали много нового в дополнение к информации с предыдущей экскурсии. С удовольствием поехали бы с Эльнуром и на его экскурсии за город.

В Виктория Потрясающая экскурсия!

А Анастасия Экскурсию проводил Эльнур.

В отличие от большинства гидов в разных странах, с которыми приходилось сталкиваться до этого, Эльнур, кажется, очень неплохо знает материал и многое за его рамками. Рассказывает задорно, сам по себе веселый, восточный колорит присутствует. Рекомендую.

Виктория Гид Эльнур прекрасный рассказчик!

Экскурсия получилась не просто интересной, но и куда более содержательной и вкусной, чем мы ожидали. Очень понравилась прогулка по старому городу с честным рассказом «местного», который на своем примере видит плюсы и минусы жизни в историческом центре



Однозначно советую!

В Вера Экскурсия понравилась! Для первого знакомства с Баку отличный вариант.

Посетили основные достопримечательности в Старом городе и прогулялись по его улочкам.

О Ольга Эльнур очень доброжелательный и интересный гид. Быстро договорились, отвечал на наши вопросы. С разных сторон раскрывал информацию о старом Баку, доступно объяснял исторические факты и провел прекрасную экскурсию! Спасибо, Эльнур!

А Анастасия Эльнур провел интересную экскурсию по Старому городу, сильно датами не грузил, понятно, доступно, фоточки красивые поможет сделать, покажет известные места из кинофильмов.

А Анна Отличная, интересная экскурсия по старому городу. Мы с мужем остались в полном восторге. Экскурсовод очень хороший. Спасибо!

Ю Юлия Нам повезло провести два прекрасных часа в прекрасной части старого города в компании с Эльнуром. Знаток истории и современности, родного города и страны, с хорошим чувством юмора. Эльнур завораживает своим повествованием. Было интересно, не скучно и очень душевно.

Е Екатерина Спасибо за экскурсию!

Коснулись всех значимых мест в старом городе, послушали легенды, продегустировали вино, зашли в сувенирные магазины (можно было бы и без них), ходили много, два часа прошли незаметно!

Экскурсия нам понравилась!

А Антон Прогулка с Эльнуром по Старому Городу - это маленькое путешествие. Прекрасное чувство юмора, интересный рассказ, остановки по просьбам - все было отлично. Мы неспеша прошлись по улочкам города в приятной компании данного чудесного экскурсовода. Всем советую.

И Ирина Экскурсия с Эльнуром прошла быстро и интересно. Узнали много нового про город Баку, его историю.

Походили по улочкам, прониклись атмосферой.

Д Дарья Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом