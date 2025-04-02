Обзорная экскурсия по Старому Баку

Прогуляйтесь по историческим улицам Ичери-шехер, узнайте о жизни древнего города и посетите знаковые места съёмок культовых фильмов
Ичери-шехер, сердце Баку, раскрывает свои тайны на обзорной экскурсии. Здесь можно увидеть дворцовый комплекс Ширваншахов, караван-сараи и Девичью башню.

Экскурсия проходит по знаменитым улицам и проспектам, где снимались "Бриллиантовая рука" и "Человек-амфибия". Гид расскажет о Бакинском ханстве, периоде царской России и советском наследии. Это возможность погрузиться в атмосферу старинного города и узнать о его культуре и традициях
5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🎬 Места съёмок известных фильмов
  • 📚 Исторические факты и легенды
  • 🕌 Знаковые достопримечательности
  • 👥 Групповая экскурсия с гидом
Обзорная экскурсия по Старому Баку
Обзорная экскурсия по Старому Баку
Обзорная экскурсия по Старому Баку
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00

Что можно увидеть

  • Дворцовый комплекс Ширваншахов
  • Шемахинские ворота
  • Караван-сараи
  • Девичья башня
  • Джума-мечеть
  • Музей миниатюрных книг
  • Граффити в лабиринтах Старого города
  • Мастерская Али Шамси
  • Дом Шарля де Голля
  • Мечеть Мухаммеда

Описание экскурсии

На маршруте мы покажем вам:

  • дворцовый комплекс Ширваншахов и Шемахинские ворота
  • караван-сараи раннего Средневековья и бани 15 века
  • медресе 16–17 веков и Девичью башню
  • Национальную академию наук и улицу Азиза Алиева
  • здание Конституционного суда и площадь Молодёжи
  • Джума-мечеть и музей миниатюрных книг
  • граффити в лабиринтах Старого города и мастерскую Али Шамси
  • дом Шарля де Голля и мечеть Мухаммеда

О чём поговорим:

  • Проследим за развитием города, начиная с доисламского периода
  • Вспомним про Бакинское ханство, период царской России и советское наследие
  • Обсудим современную жизнь в Баку

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

ежедневно в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€17
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Музея азербайджанской литературы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Обзорная экскурсия по Старому Баку (Виктория)Обзорная экскурсия по Старому Баку (Виктория)Обзорная экскурсия по Старому Баку (Виктория)Обзорная экскурсия по Старому Баку (Виктория)Обзорная экскурсия по Старому Баку (Виктория)Обзорная экскурсия по Старому Баку (Виктория)Обзорная экскурсия по Старому Баку (Виктория)Обзорная экскурсия по Старому Баку (Виктория)Обзорная экскурсия по Старому Баку (Ольга)Обзорная экскурсия по Старому Баку (Ольга)Обзорная экскурсия по Старому Баку (Ольга)
И
2 апр 2025
Спасибо большое за экскурсию. Много интересных фактов, хорошо продуманный маршрут.
А
30 мар 2025
Очень приятно погуляли, послушали разные истории, узнали много нового в дополнение к информации с предыдущей экскурсии. С удовольствием поехали бы с Эльнуром и на его экскурсии за город.
В
21 мар 2025
Потрясающая экскурсия!
А
17 мар 2025
Экскурсию проводил Эльнур.
В отличие от большинства гидов в разных странах, с которыми приходилось сталкиваться до этого, Эльнур, кажется, очень неплохо знает материал и многое за его рамками. Рассказывает задорно, сам по себе веселый, восточный колорит присутствует. Рекомендую.
Виктория
17 мар 2025
Гид Эльнур прекрасный рассказчик!
Экскурсия получилась не просто интересной, но и куда более содержательной и вкусной, чем мы ожидали. Очень понравилась прогулка по старому городу с честным рассказом «местного», который на своем примере видит плюсы и минусы жизни в историческом центре

Однозначно советую!
Гид Эльнур прекрасный рассказчик!Гид Эльнур прекрасный рассказчик!Гид Эльнур прекрасный рассказчик!Гид Эльнур прекрасный рассказчик!Гид Эльнур прекрасный рассказчик!Гид Эльнур прекрасный рассказчик!Гид Эльнур прекрасный рассказчик!Гид Эльнур прекрасный рассказчик!
В
10 мар 2025
Экскурсия понравилась! Для первого знакомства с Баку отличный вариант.
Посетили основные достопримечательности в Старом городе и прогулялись по его улочкам.
О
4 мар 2025
Эльнур очень доброжелательный и интересный гид. Быстро договорились, отвечал на наши вопросы. С разных сторон раскрывал информацию о старом Баку, доступно объяснял исторические факты и провел прекрасную экскурсию! Спасибо, Эльнур!
Эльнур очень доброжелательный и интересный гид. Быстро договорились, отвечал на наши вопросы. С разных сторон раскрывалЭльнур очень доброжелательный и интересный гид. Быстро договорились, отвечал на наши вопросы. С разных сторон раскрывалЭльнур очень доброжелательный и интересный гид. Быстро договорились, отвечал на наши вопросы. С разных сторон раскрывал
А
24 фев 2025
Эльнур провел интересную экскурсию по Старому городу, сильно датами не грузил, понятно, доступно, фоточки красивые поможет сделать, покажет известные места из кинофильмов.
А
24 фев 2025
Отличная, интересная экскурсия по старому городу. Мы с мужем остались в полном восторге. Экскурсовод очень хороший. Спасибо!
Ю
3 фев 2025
Нам повезло провести два прекрасных часа в прекрасной части старого города в компании с Эльнуром. Знаток истории и современности, родного города и страны, с хорошим чувством юмора. Эльнур завораживает своим повествованием. Было интересно, не скучно и очень душевно.
Е
3 фев 2025
Спасибо за экскурсию!
Коснулись всех значимых мест в старом городе, послушали легенды, продегустировали вино, зашли в сувенирные магазины (можно было бы и без них), ходили много, два часа прошли незаметно!
Экскурсия нам понравилась!
А
16 янв 2025
Прогулка с Эльнуром по Старому Городу - это маленькое путешествие. Прекрасное чувство юмора, интересный рассказ, остановки по просьбам - все было отлично. Мы неспеша прошлись по улочкам города в приятной компании данного чудесного экскурсовода. Всем советую.
И
8 янв 2025
Экскурсия с Эльнуром прошла быстро и интересно. Узнали много нового про город Баку, его историю.
Походили по улочкам, прониклись атмосферой.
Д
4 янв 2025
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом
В
1 янв 2025
Всё отлично,👍

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