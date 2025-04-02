Ичери-шехер, сердце Баку, раскрывает свои тайны на обзорной экскурсии. Здесь можно увидеть дворцовый комплекс Ширваншахов, караван-сараи и Девичью башню.
Экскурсия проходит по знаменитым улицам и проспектам, где снимались "Бриллиантовая рука" и "Человек-амфибия". Гид расскажет о Бакинском ханстве, периоде царской России и советском наследии. Это возможность погрузиться в атмосферу старинного города и узнать о его культуре и традициях
Экскурсия проходит по знаменитым улицам и проспектам, где снимались "Бриллиантовая рука" и "Человек-амфибия". Гид расскажет о Бакинском ханстве, периоде царской России и советском наследии. Это возможность погрузиться в атмосферу старинного города и узнать о его культуре и традициях
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🎬 Места съёмок известных фильмов
- 📚 Исторические факты и легенды
- 🕌 Знаковые достопримечательности
- 👥 Групповая экскурсия с гидом
Время начала: 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00
Что можно увидеть
- Дворцовый комплекс Ширваншахов
- Шемахинские ворота
- Караван-сараи
- Девичья башня
- Джума-мечеть
- Музей миниатюрных книг
- Граффити в лабиринтах Старого города
- Мастерская Али Шамси
- Дом Шарля де Голля
- Мечеть Мухаммеда
Описание экскурсии
На маршруте мы покажем вам:
- дворцовый комплекс Ширваншахов и Шемахинские ворота
- караван-сараи раннего Средневековья и бани 15 века
- медресе 16–17 веков и Девичью башню
- Национальную академию наук и улицу Азиза Алиева
- здание Конституционного суда и площадь Молодёжи
- Джума-мечеть и музей миниатюрных книг
- граффити в лабиринтах Старого города и мастерскую Али Шамси
- дом Шарля де Голля и мечеть Мухаммеда
О чём поговорим:
- Проследим за развитием города, начиная с доисламского периода
- Вспомним про Бакинское ханство, период царской России и советское наследие
- Обсудим современную жизнь в Баку
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
ежедневно в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€17
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Музея азербайджанской литературы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 5857 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Игорь
2 апр 2025
Спасибо большое за экскурсию. Много интересных фактов, хорошо продуманный маршрут.
А
Анна
30 мар 2025
Очень приятно погуляли, послушали разные истории, узнали много нового в дополнение к информации с предыдущей экскурсии. С удовольствием поехали бы с Эльнуром и на его экскурсии за город.
В
Виктория
21 мар 2025
Потрясающая экскурсия!
А
Анастасия
17 мар 2025
Экскурсию проводил Эльнур.
В отличие от большинства гидов в разных странах, с которыми приходилось сталкиваться до этого, Эльнур, кажется, очень неплохо знает материал и многое за его рамками. Рассказывает задорно, сам по себе веселый, восточный колорит присутствует. Рекомендую.
В отличие от большинства гидов в разных странах, с которыми приходилось сталкиваться до этого, Эльнур, кажется, очень неплохо знает материал и многое за его рамками. Рассказывает задорно, сам по себе веселый, восточный колорит присутствует. Рекомендую.
Виктория
17 мар 2025
Гид Эльнур прекрасный рассказчик!
Экскурсия получилась не просто интересной, но и куда более содержательной и вкусной, чем мы ожидали. Очень понравилась прогулка по старому городу с честным рассказом «местного», который на своем примере видит плюсы и минусы жизни в историческом центре
Однозначно советую!
Экскурсия получилась не просто интересной, но и куда более содержательной и вкусной, чем мы ожидали. Очень понравилась прогулка по старому городу с честным рассказом «местного», который на своем примере видит плюсы и минусы жизни в историческом центре
Однозначно советую!
В
Вера
10 мар 2025
Экскурсия понравилась! Для первого знакомства с Баку отличный вариант.
Посетили основные достопримечательности в Старом городе и прогулялись по его улочкам.
Посетили основные достопримечательности в Старом городе и прогулялись по его улочкам.
О
Ольга
4 мар 2025
Эльнур очень доброжелательный и интересный гид. Быстро договорились, отвечал на наши вопросы. С разных сторон раскрывал информацию о старом Баку, доступно объяснял исторические факты и провел прекрасную экскурсию! Спасибо, Эльнур!
А
Анастасия
24 фев 2025
Эльнур провел интересную экскурсию по Старому городу, сильно датами не грузил, понятно, доступно, фоточки красивые поможет сделать, покажет известные места из кинофильмов.
А
Анна
24 фев 2025
Отличная, интересная экскурсия по старому городу. Мы с мужем остались в полном восторге. Экскурсовод очень хороший. Спасибо!
Ю
Юлия
3 фев 2025
Нам повезло провести два прекрасных часа в прекрасной части старого города в компании с Эльнуром. Знаток истории и современности, родного города и страны, с хорошим чувством юмора. Эльнур завораживает своим повествованием. Было интересно, не скучно и очень душевно.
Е
Екатерина
3 фев 2025
Спасибо за экскурсию!
Коснулись всех значимых мест в старом городе, послушали легенды, продегустировали вино, зашли в сувенирные магазины (можно было бы и без них), ходили много, два часа прошли незаметно!
Экскурсия нам понравилась!
Коснулись всех значимых мест в старом городе, послушали легенды, продегустировали вино, зашли в сувенирные магазины (можно было бы и без них), ходили много, два часа прошли незаметно!
Экскурсия нам понравилась!
А
Антон
16 янв 2025
Прогулка с Эльнуром по Старому Городу - это маленькое путешествие. Прекрасное чувство юмора, интересный рассказ, остановки по просьбам - все было отлично. Мы неспеша прошлись по улочкам города в приятной компании данного чудесного экскурсовода. Всем советую.
И
Ирина
8 янв 2025
Экскурсия с Эльнуром прошла быстро и интересно. Узнали много нового про город Баку, его историю.
Походили по улочкам, прониклись атмосферой.
Походили по улочкам, прониклись атмосферой.
Д
Дарья
4 янв 2025
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом
В
Вячеслав
1 янв 2025
Всё отлично,👍
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