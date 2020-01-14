19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Панорамные виды, Старый и Новый Баку

Древняя история Баку откроется вам в Старом городе, где вы увидите улицы, на которых снимали эпизоды фильма «Бриллиантовая рука», осмотрите крепостные стены 12 века, красивый старинный Дворец Ширваншахов, бани и караван-сараи. Об эпохе Нового Баку и знаменитом нефтяном буме вы узнаете, рассматривая архитектурные постройки конца 19 — начала 20 века, возведенные на деньги азербайджанских нефтяных магнатов. А Нагорный парк подарит вам панорамные виды на город с прекрасной обзорной площадки — с этого ракурса получаются особенно удачные снимки.

Современные здания на проспекте Гейдара Алиева

На этой улице вы увидите множество современных зданий с красивой подсветкой. Я расскажу вам о первых Европейских играх в Баку, для которых на проспекте построили Гимнастическую арену, самый большой на Кавказе Олимпийский стадион, Олимпийскую деревню и другие объекты. Кроме того, здесь вы встретите одно из самых высоких сооружений в Азербайджане — здание нефтяной компании.