19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильная экскурсия по главным проспектам города

Али
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Али – ваш гид
Вечерняя иллюминация любому городу «к лицу» — в темное время суток главные проспекты Нового, Старого и современного Баку предстанут перед вами в наиболее эффектном виде.

По пути я расскажу вам об истории Азербайджана, реалиях сегодняшней жизни, традициях и обычаях нашего народа.

А в Нагорном парке вы взглянете на столицу с лучших панорамных ракурсов и попробуете ощутить особый шарм Баку под покровом ночи.
57 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.74
Очарование ночного Баку
Очарование ночного Баку

Что вас ожидает

Панорамные виды, Старый и Новый Баку
Древняя история Баку откроется вам в Старом городе, где вы увидите улицы, на которых снимали эпизоды фильма «Бриллиантовая рука», осмотрите крепостные стены 12 века, красивый старинный Дворец Ширваншахов, бани и караван-сараи. Об эпохе Нового Баку и знаменитом нефтяном буме вы узнаете, рассматривая архитектурные постройки конца 19 — начала 20 века, возведенные на деньги азербайджанских нефтяных магнатов. А Нагорный парк подарит вам панорамные виды на город с прекрасной обзорной площадки — с этого ракурса получаются особенно удачные снимки.

Современные здания на проспекте Гейдара Алиева
На этой улице вы увидите множество современных зданий с красивой подсветкой. Я расскажу вам о первых Европейских играх в Баку, для которых на проспекте построили Гимнастическую арену, самый большой на Кавказе Олимпийский стадион, Олимпийскую деревню и другие объекты. Кроме того, здесь вы встретите одно из самых высоких сооружений в Азербайджане — здание нефтяной компании.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля в центре города и в конце экскурсии отвезу обратно
  • Экскурсия может длиться дольше, если по дороге будут пробки
Очарование ночного Баку
Очарование ночного Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Али
Али
Меня зовут Али. Я родился в 1992 году. Уже 7 лет работаю частным гидом в Баку. Имею сертификат Министерства Туризма. Хорошо владею русским языком. Провожу экскурсии в Баку и по самым интересным достопримечательностям всего Азербайджана. Есть несколько машин для разных групп людей (хендай сантафе, минивэн (мерседес виано), микроавтобус (мерседес спринтер), поэтому без проблем могу возить туристов на большие расстояния.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Очень понравилась экскурсия, Али очень интересный рассказчик и собеседник. Обязательно в будущем посетим и другие экскурсии Али. Спасибо!
30 октября 2019
Добрый день. Я приезжала в Баку одна и для меня очень важен был выбор гида. Моя интуиция меня не подвела. Впечатления от экскурсии и от гостеприимства Али остались самые замечательные. Он со знанием и любовью рассказывает о своем городе, показывает фотографии как раньше выглядел город. Очень доброжелателен и внимателен к гостям, к их просьбам и пожеланиям. Рассказал где можно вкусно пообедать, куда еще самостоятельно съездить. От меня отдельное спасибо за помощь в выборе и покупке бакинских сладостей, которые я привезла в подарок своим родным и друзьям.
25 октября 2019
Очень удачная экскурсия для первого знакомства с городом в день приезда: дающая общее представление, неутомительная и одновременно впечатляющая - Баку обязательно надо посмотреть ночью!
29 сентября 2019
Хорошая обозная вечерняя экскурсия по городу. Рекомендую планировать ее на первый день пребывания в Баку.
26 марта 2019
Мы выбрали эту экскурсию. т.к. в Баку была плохая погода, сильный ветер и планировался дождь. Старый город был перекрыт из-за праздника, и мы туда к сожалению не попали. Из плюсов: Хорошая комфортабельная машина, приятный гид, красивый ночной Баку. Из минусов: цена за экскурсию сильно завышена. Можно взять групповую обзорную. а потом ночью прокатится на такси - по итогу получится дешевле.
7 марта 2019
Али пунктуален, вежлив, приветлив, хорошо продумал маршрут, где было необходимо - останавливались. Интереснейшая экскурсия! А ночной Баку... Ммм... Волшебный! Всем рекомендую!
3 января 2019
Отличный вариант экскурсии, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями Баку за непродолжительное время. Порадовало, что гид серьезно относится к своему делу, очень общительный и использует интерактивные средства, чтобы рассказ был более наглядным. Также стоит отметить, что автомобиль был очень комфортный.
30 декабря 2018
Красивый город! Грамотный и интересный гид! Все совпало!
19 ноября 2018
Очень интересно рассказывает знает город и его архитектурную историю, приятен в общении, рекомендую Всем!!!
11 ноября 2018
Понравилось все.
Ещё 9 отзывов

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