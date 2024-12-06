Эта экскурсия охватывает одни из самых значимых культурных и природных достопримечательностей Азербайджана, предлагая путешественникам уникальную возможность погрузиться в богатую историю и разнообразные пейзажи страны.
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия по Азербайджану
Эта экскурсия предлагает вам возможность исследовать некоторые из самых значимых культурных и природных достопримечательностей Азербайджана. Погружение в богатую историю и разнообразные пейзажи страны подарит вам незабываемые впечатления.
Разнообразие маршрута
Особенность нашего маршрута заключается в его разнообразии и насыщенности. Вы сможете увидеть:
- Древние архитектурные памятники, которые расскажут о многовековой истории региона;
- Живописные природные объекты, которые вдохновляют своей красотой;
- Уникальные культурные традиции, сохранившиеся на протяжении веков.
Погружение в культуру
Каждый элемент экскурсии создан для того, чтобы вы смогли глубже понять культуру и традиции Азербайджана. Вас ждут увлекательные рассказы о местных обычаях и истории, которые обогатят ваше путешествие.
Природа и архитектура
Не упустите возможность насладиться удивительными пейзажами и архитектурными шедеврами, которые находятся в сердце Азербайджана. Эта экскурсия станет для вас настоящим открытием и подарит множество ярких эмоций.
Ежедневно в 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Джума в Шамахе
- Подвесной мост в Исмаиллы
- Озеро Нохур в Габале
- Албанские церкви, Караван-сарай, Дворец Шекинских ханов в Шеки
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт (меняется в зависимости от размеров группы)
- Тур по Ночному Баку в подарок
- Тур по Старому городу в подарок.
Что не входит в цену
- Входные билеты на Подвесной мост в Исмаиллы (2 AZN)
- Входные билеты во Дворец Шекинских ханов (9 AZN)
- Обед
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Парные ворота старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 дек 2024
За 73 доллара смотреть не чего, деньги на ветер, за все входные билеты платите, на обед в дорогой ресторан привозят. Смотреть один дворец и все. Не советую совсем
М
Мария
18 ноя 2024
Все было прекрасно! Гид Эльнара была замечательной!
С
Светлана
24 окт 2024
Гид очень интересно и подробно рассказывал.
Единственный минус это длинная и сложная дорога (она на ремонте и если сидишь сзади подскакиваешь все время)
Единственный минус это длинная и сложная дорога (она на ремонте и если сидишь сзади подскакиваешь все время)
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