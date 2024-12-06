От древних мечетей до величественных дворцов: 4 региона Азербайджана за 1 день

От древних мечетей до величественных дворцов
Эта экскурсия охватывает одни из самых значимых культурных и природных достопримечательностей Азербайджана, предлагая путешественникам уникальную возможность погрузиться в богатую историю и разнообразные пейзажи страны.
3.3
3 отзыва
От древних мечетей до величественных дворцов: 4 региона Азербайджана за 1 день
От древних мечетей до величественных дворцов: 4 региона Азербайджана за 1 день
От древних мечетей до величественных дворцов: 4 региона Азербайджана за 1 день
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по Азербайджану

Эта экскурсия предлагает вам возможность исследовать некоторые из самых значимых культурных и природных достопримечательностей Азербайджана. Погружение в богатую историю и разнообразные пейзажи страны подарит вам незабываемые впечатления.

Разнообразие маршрута

Особенность нашего маршрута заключается в его разнообразии и насыщенности. Вы сможете увидеть:

  • Древние архитектурные памятники, которые расскажут о многовековой истории региона;
  • Живописные природные объекты, которые вдохновляют своей красотой;
  • Уникальные культурные традиции, сохранившиеся на протяжении веков.

Погружение в культуру

Каждый элемент экскурсии создан для того, чтобы вы смогли глубже понять культуру и традиции Азербайджана. Вас ждут увлекательные рассказы о местных обычаях и истории, которые обогатят ваше путешествие.

Природа и архитектура

Не упустите возможность насладиться удивительными пейзажами и архитектурными шедеврами, которые находятся в сердце Азербайджана. Эта экскурсия станет для вас настоящим открытием и подарит множество ярких эмоций.

Ежедневно в 8:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Джума в Шамахе
  • Подвесной мост в Исмаиллы
  • Озеро Нохур в Габале
  • Албанские церкви, Караван-сарай, Дворец Шекинских ханов в Шеки
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт (меняется в зависимости от размеров группы)
  • Тур по Ночному Баку в подарок
  • Тур по Старому городу в подарок.
Что не входит в цену
  • Входные билеты на Подвесной мост в Исмаиллы (2 AZN)
  • Входные билеты во Дворец Шекинских ханов (9 AZN)
  • Обед
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Парные ворота старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.3
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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3
2
1
1
Ю
6 дек 2024
За 73 доллара смотреть не чего, деньги на ветер, за все входные билеты платите, на обед в дорогой ресторан привозят. Смотреть один дворец и все. Не советую совсем
М
18 ноя 2024
Все было прекрасно! Гид Эльнара была замечательной!
С
24 окт 2024
Гид очень интересно и подробно рассказывал.
Единственный минус это длинная и сложная дорога (она на ремонте и если сидишь сзади подскакиваешь все время)

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