2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями гор и водопадов. В апреле и октябре также можно посетить эти места, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, погода более суровая, но всё же можно насладиться красотой заснеженных гор.

Путешествие по Азербайджанской Швейцарии - это уникальная возможность познакомиться с древнейшими городами Азербайджана: Габала, Исмаиллы и Шемахы. Вас ждут величественные горы, утопающие в зелени, шумные водопады и озера с кристально

чистой водой. В Шемахе вы увидите Джума мечеть VIII века и услышите рассказы о Ширванском ханстве. Исмаиллы поразит вас своей живописной местностью и заповедниками. В Габале вы сможете оценить красоту природы с высоты канатной дороги. Экскурсия включает комфортный трансфер из Баку, азербайджанский чай и сладости. Впечатления от увиденного и узнанного останутся с вами навсегда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Истоки истории

Город Шемахы встретит нас прекрасной архитектурой Джума мечети VIII века. Мы поговорим об особенностях оформления и средневековом зодчестве, о периоде Ширванского ханства и разрушительных землетрясениях. Здесь, на родине великих ученых и философов, вы ощутите дух Азербайджана и познакомитесь с его культурой. Другой город — Исмаиллы, притаившийся у подножия Большого Кавказа, славится живописной местностью. Заповедник, озера, искусственные водохранилища — город гармонично сочетает первозданность и современность. Я покажу самые интересные и знаковые места, расскажу о здешних традициях и особенностях флоры и фауны региона.

Памятники природы

Легендарный водопад «7 красавиц» потрясет своим величием. Стоя на смотровой площадке и наслаждаясь горным воздухом, вы растворитесь в гуле мощных каскадов и почувствуете единение с природой. Следующая остановка — Нохур Гёль, одно из красивейших озер Азербайджана, расположенное высоко в горах. Лесистые склоны отражаются в зеркальной водной глади, на берегу едва колышутся заросли тростника — пасторальный пейзаж станет идеальным местом для отдыха и памятных снимков.

Захватывающий вид

Канатная дорога позволит оценить красоту Габалинского района с высоты птичьего полета. В ходе подъема кабина делает 4 остановки на разной высоте, где есть возможность перекусить в кафе. Проплывая над верхушками деревьев многовекового леса, вы увидите небольшую деревушку, а, если повезет, даже диких животных, обитающих в этих краях.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер (большая комфортная машина с кондиционером) из Баку и обратно с профессиональным водителем, а также азербайджанский чай, пахлава и другие сладости в уютном кафе

При желании можно будет сделать дополнительную остановку в детском парке развлечений

Дополнительные расходы