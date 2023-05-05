2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Азербайджанская Швейцария

Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Путешествие по Азербайджанской Швейцарии - это уникальная возможность познакомиться с древнейшими городами Азербайджана: Габала, Исмаиллы и Шемахы. Вас ждут величественные горы, утопающие в зелени, шумные водопады и озера с кристально
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чистой водой. В Шемахе вы увидите Джума мечеть VIII века и услышите рассказы о Ширванском ханстве. Исмаиллы поразит вас своей живописной местностью и заповедниками. В Габале вы сможете оценить красоту природы с высоты канатной дороги. Экскурсия включает комфортный трансфер из Баку, азербайджанский чай и сладости. Впечатления от увиденного и узнанного останутся с вами навсегда

4.6
26 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🌊 Кристально чистые озера
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🕌 Древние мечети и храмы
  • 🍵 Традиционный азербайджанский чай
  • 📸 Отличные фотомоменты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями гор и водопадов. В апреле и октябре также можно посетить эти места, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, погода более суровая, но всё же можно насладиться красотой заснеженных гор.
Сейчас август — это идеальное время.
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария

Что можно увидеть

  • Джума мечеть
  • Водопад «7 красавиц»
  • Нохур Гёль

Описание экскурсии

Истоки истории

Город Шемахы встретит нас прекрасной архитектурой Джума мечети VIII века. Мы поговорим об особенностях оформления и средневековом зодчестве, о периоде Ширванского ханства и разрушительных землетрясениях. Здесь, на родине великих ученых и философов, вы ощутите дух Азербайджана и познакомитесь с его культурой. Другой город — Исмаиллы, притаившийся у подножия Большого Кавказа, славится живописной местностью. Заповедник, озера, искусственные водохранилища — город гармонично сочетает первозданность и современность. Я покажу самые интересные и знаковые места, расскажу о здешних традициях и особенностях флоры и фауны региона.

Памятники природы

Легендарный водопад «7 красавиц» потрясет своим величием. Стоя на смотровой площадке и наслаждаясь горным воздухом, вы растворитесь в гуле мощных каскадов и почувствуете единение с природой. Следующая остановка — Нохур Гёль, одно из красивейших озер Азербайджана, расположенное высоко в горах. Лесистые склоны отражаются в зеркальной водной глади, на берегу едва колышутся заросли тростника — пасторальный пейзаж станет идеальным местом для отдыха и памятных снимков.

Захватывающий вид

Канатная дорога позволит оценить красоту Габалинского района с высоты птичьего полета. В ходе подъема кабина делает 4 остановки на разной высоте, где есть возможность перекусить в кафе. Проплывая над верхушками деревьев многовекового леса, вы увидите небольшую деревушку, а, если повезет, даже диких животных, обитающих в этих краях.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер (большая комфортная машина с кондиционером) из Баку и обратно с профессиональным водителем, а также азербайджанский чай, пахлава и другие сладости в уютном кафе
  • При желании можно будет сделать дополнительную остановку в детском парке развлечений

Дополнительные расходы

  • билет на канатную дорогу (15 манат зимой и 22 маната летом)
  • обед в местном ресторане

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роял
Роял — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 209 туристов
Хотите исследовать Баку и регионы Азербайджана? Вы по адресу! Меня зовут Роял, я опытный экскурсовод, который обожает свою страну и готов делиться своей любовью. Каждая прогулка и поездка — часть
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моей души, ведь я рассказываю не о сухих исторических фактах, но также о культуре, традициях, местной природе. Вместе с профессиональным водителем мы составляем индивидуальные туры и всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Чтобы верить отзывам, надо сразу для себя решить, чего вы ждёте: исторический экскурс, активность или безопасный проверенный трип Не могу оценить ценник, потому что с таксистом так ехать не вариант,
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поэтому для нас выбор оправдан Путь долгий, авто было удобным, сидели, вытянув ноги, полулежали и даже спали Водитель ехал быстро, ровно и аккуратно Гид Хамида много рассказывала о жизни в Азербайджане С собой лучше взять перекус, об этом предупреждают и в начале пути можно купить в магазине Заезжали на обед (оплачивается отдельно), все отлично Природа отличная, в Баку и близких окрестностях не увидишь По сути едешь именно для этого, подъем в горы восхитительный (едете без гида, но он там и не нужен, билеты оплачиваете отдельно)
Заезжали на водопад, но до самого верха подниматься не стали, мы ленивы:)
Нам все понравилось, большое спасибо, брать подряд несколько экскурсий не стоит, очень тяжело нам даются долгие поездки Заезжали на озеро и ещё предполагался ужин, но мы попросили поехать домой, чем очень обеспокоили организатора Но нет, все было отлично, это наш выбор Не согласна с предыдущими отзывами, сервис в Азербайджане +- везде похожий, в России мы им очень разбалованы, но тут не было причин жаловаться Да это стоит денег, бесплатно можно пешком ходить по бульварам

Чтобы верить отзывам, надо сразу для себя решить, чего вы ждёте: исторический экскурс, активность или безопасный
Чтобы верить отзывам, надо сразу для себя решить, чего вы ждёте: исторический экскурс, активность или безопасный
Чтобы верить отзывам, надо сразу для себя решить, чего вы ждёте: исторический экскурс, активность или безопасный
Чтобы верить отзывам, надо сразу для себя решить, чего вы ждёте: исторический экскурс, активность или безопасный
Чтобы верить отзывам, надо сразу для себя решить, чего вы ждёте: исторический экскурс, активность или безопасный
Чтобы верить отзывам, надо сразу для себя решить, чего вы ждёте: исторический экскурс, активность или безопасный
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ОКСАНА
Азербайджанская Швейцария - покорила наши 💕 сердца! Сбалансированная экскурсия. Минимум усталости, максимум впечатлений. Это, действительно, поразительные пейзажи, от которых захватывает дух и заканчивается память на телефоне) Отдельное спасибо нашему водителю,
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так как трафик периодически был непредсказуем, а горные повороты не отличались плавностью, но весь путь был проделан в комфорте и спокойствии! И, конечно, эта экскурсия запомнилась ещё красочным и ярким сопровождением нашего гида- прекрасная девушка Хамида 😊) Исторические факты, мифы, легенды и просто истории из жизни были настолько доступно, интересно и очаровательно преподнесены, что хотелось слушать, не переставая. Это показатель мастерства, Отдельные аплодисменты организатору тура - Роял, вы просто стали настоящим другом для нашей семьи в этой стране!!! 👏 с самого начала получения билета на эту экскурсию Роял всегда был на связи. Рекомендации ваши оказались очень ценны. Ещё раз спасибо всем причастным к созданию данного маршрута. Незабываемо. Вернёмся снова в сказочный Азербайджан. С уважением, семья Никитенко.

Азербайджанская Швейцария - покорила наши 💕 сердца! Сбалансированная экскурсия. Минимум усталости, максимум впечатлений. Это, действительно, поразительные
Азербайджанская Швейцария - покорила наши 💕 сердца! Сбалансированная экскурсия. Минимум усталости, максимум впечатлений. Это, действительно, поразительные
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Александра
Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид образованная, приятная, рассказывала много, интересно, отвечала на все наши вопросы. Очень удобный автомобиль, поэтому дальняя дорога прошла комфортно и водитель мастерски вел машину через плотный
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туман, очень приятный.
Сама экскурсия в летний период, я думаю, была бы интереснее, а нам не повезло с погодой, лил сильный дождь, поднявшись в горы на фуникулёре, все было в тумане,но зато мы увидели горы в снегу, пока поднимались. Водопад очень красивый, мощный поток, девственная природа. На озере можно покататься на катамаране, но под дождем нам не хотелось. По дороге мы увидели разный Азербайджан. Таким образом познакомились ближе с колоритом, природой и культурой этой страны.

Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид образованная, приятная, рассказывала много, интересно, отвечала на все наши вопросы. Очень
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Иван
Очень хотелось посмотреть горы в Габале. Эта красивая и увлекательная поездка осуществила мечту. Если вы любите природу, вам однозначно это понравится. Поездка на комфортном минивэне с остановками в красивых местах, подъем на фуникулере, обед с красивым видом на озере. Внимательные и дружелюбные гид и водитель. Огромное спасибо организаторам.
Очень хотелось посмотреть горы в Габале. Эта красивая и увлекательная поездка осуществила мечту. Если вы любите
Очень хотелось посмотреть горы в Габале. Эта красивая и увлекательная поездка осуществила мечту. Если вы любите
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В
Самый топовый экскурсовод! Устроил невероятную программу!
Самый топовый экскурсовод! Устроил невероятную программу!
Самый топовый экскурсовод! Устроил невероятную программу!
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А
Это было невероятное путешествие
Это было невероятное путешествие
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