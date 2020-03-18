2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть мечеть Джума и великолепный каскад водопадов, узнать историю страны и прокатиться на канатке

Роял
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Роял – ваш гид
Габала, Исмаиллы, Шемахы — древнейшие города Азербайджана.

Здесь находятся исторические памятники, возрастом две тысячи лет: руинированные башни, изящные мечети и храмы.

Но главной достопримечательностью остаются горы, утопающие в зелени, шумные водопады и озера с кристально чистой водой.

Тихая природа подарит вам душевную гармонию, а я — увлекательный рассказ о родном крае.
€235
188 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария

Что вас ожидает

Истоки истории
Город Шемахы встретит нас прекрасной архитектурой Джума мечети VIII века. Мы поговорим об особенностях оформления и средневековом зодчестве, о периоде Ширванского ханства и разрушительных землетрясениях. Здесь, на родине великих ученых и философов, вы ощутите дух Азербайджана и познакомитесь с его культурой. Другой город — Исмаиллы, притаившийся у подножия Большого Кавказа, славится живописной местностью. Заповедник, озера, искусственные водохранилища — город гармонично сочетает первозданность и современность. Я покажу самые интересные и знаковые места, расскажу о здешних традициях и особенностях флоры и фауны региона.

Памятники природы
Легендарный водопад «7 красавиц» потрясет своим величием. Стоя на смотровой площадке и наслаждаясь горным воздухом, вы растворитесь в гуле мощных каскадов и почувствуете единение с природой. Следующая остановка — Нохур Гёль, одно из красивейших озер Азербайджана, расположенное высоко в горах. Лесистые склоны отражаются в зеркальной водной глади, на берегу едва колышутся заросли тростника — пасторальный пейзаж станет идеальным местом для отдыха и памятных снимков.

Захватывающий вид
Канатная дорога позволит оценить красоту Габалинского района с высоты птичьего полета. В ходе подъема кабина делает 4 остановки на разной высоте, где есть возможность перекусить в кафе. Проплывая над верхушками деревьев многовекового леса, вы увидите небольшую деревушку, а, если повезет, даже диких животных, обитающих в этих краях.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер (большая комфортная машина с кондиционером) из Баку и обратно с профессиональным водителем, а также азербайджанский чай, пахлава и другие сладости в уютном кафе
  • При желании можно будет сделать дополнительную остановку в детском парке развлечений

Дополнительные расходы

  • такси до водопада (10 манат с человека или 30 манат за группу 1-4 чел.)
  • билет на канатную дорогу (15 манат зимой и 22 маната летом)
  • обед в местном ресторане
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария
Азербайджанская Швейцария

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роял
Роял
Хотите исследовать Баку и регионы Азербайджана? Вы по адресу! Меня зовут Роял, я опытный экскурсовод, который обожает свою страну и готов делиться своей любовью. Каждая прогулка и поездка — часть моей души, ведь я рассказываю не о сухих исторических фактах, но также о культуре, традициях, местной природе. Вместе с профессиональным водителем мы составляем индивидуальные туры и всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 марта 2020
Ждала неделю, чтобы гид поменял описание, но увы, поэтому напишу всё как есть. Если вы решите поехать на экскурсию, будьте готовы к дополнительным тратам, причём о них вы узнаете накануне поздно вечером. Сразу скажу, что гидом у нас была девушки, а не Роял, как указанно.
И так траты на такси к водопаду 30 м, вас подвезут к деревушке, где местные жители на старых авто довезут до водопада, около 5 км., это жуть. Водопад "Семь красавец", отдельная песня, везде мусор, ступеньки к смотровой площадке очень опасные, в одном месте их вообще нет, около 3 метров, поэтому надо быть очень аккуратными. Это была вторая остановка, гид остался на стоянке, поэтому, мы смотрели водопад одни, местный джигит ждал нас, затем привёз обратно.
Первая остановка была у мечети Джума, в саму мечеть войти не разрешили. Третья остановка у озера, отличное озеро, чудный вид. Следующая остановка у отеля с канатной дорогой, где за подъём вы заплатите ещё по 15 м. с человека, и сделает кабина всего 2 остановки, а не 4 как написано в описании экскурсии, но вид действительно очень красивый, только ради него стоит поехать на эту экскурсию. Следующая остановка в местном ресторанчике с горной рекой, красивый приятный, вкусная еда, но омрачил обсчётом на 30 манат, учитывая, что чаевые 12 манат, уже были в чеке, вообще очень жать, что остался осадок, что ты как турист нужен только чтобы на тебе заработать деньги. Хочется чтобы в описании были вставлены все возможные траты во время экскурсии.
Про гида. Хамида, замечательный гид, всю дорогу рассказывала о своей стране, обычаях, нравах. Позитивная, хорошо поставленная речь, вся информация легко запоминаться. Водитель, отлично вёз нас на протяжении всего пути, а это около 500 км. Спасибо им большое.
9 марта 2020
Экскурсия нам очень понравилась. Душевно. Никакой лишней информации, которая обычно быстро забывается. Во время экскурсии нас угощали кутабами, и другой национальной кухней. Экскурсия проходила в темпе, который нам был удобен. Останавливались дольше там, где нам было интересно и наоборот. Спасибо большое ха отличный день.

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