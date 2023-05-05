2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏛 Исторические памятники
- 🌊 Кристально чистые озера
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🕌 Древние мечети и храмы
- 🍵 Традиционный азербайджанский чай
- 📸 Отличные фотомоменты
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Джума мечеть
- Водопад «7 красавиц»
- Нохур Гёль
Описание экскурсии
Истоки истории
Город Шемахы встретит нас прекрасной архитектурой Джума мечети VIII века. Мы поговорим об особенностях оформления и средневековом зодчестве, о периоде Ширванского ханства и разрушительных землетрясениях. Здесь, на родине великих ученых и философов, вы ощутите дух Азербайджана и познакомитесь с его культурой. Другой город — Исмаиллы, притаившийся у подножия Большого Кавказа, славится живописной местностью. Заповедник, озера, искусственные водохранилища — город гармонично сочетает первозданность и современность. Я покажу самые интересные и знаковые места, расскажу о здешних традициях и особенностях флоры и фауны региона.
Памятники природы
Легендарный водопад «7 красавиц» потрясет своим величием. Стоя на смотровой площадке и наслаждаясь горным воздухом, вы растворитесь в гуле мощных каскадов и почувствуете единение с природой. Следующая остановка — Нохур Гёль, одно из красивейших озер Азербайджана, расположенное высоко в горах. Лесистые склоны отражаются в зеркальной водной глади, на берегу едва колышутся заросли тростника — пасторальный пейзаж станет идеальным местом для отдыха и памятных снимков.
Захватывающий вид
Канатная дорога позволит оценить красоту Габалинского района с высоты птичьего полета. В ходе подъема кабина делает 4 остановки на разной высоте, где есть возможность перекусить в кафе. Проплывая над верхушками деревьев многовекового леса, вы увидите небольшую деревушку, а, если повезет, даже диких животных, обитающих в этих краях.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер (большая комфортная машина с кондиционером) из Баку и обратно с профессиональным водителем, а также азербайджанский чай, пахлава и другие сладости в уютном кафе
- При желании можно будет сделать дополнительную остановку в детском парке развлечений
Дополнительные расходы
- билет на канатную дорогу (15 манат зимой и 22 маната летом)
- обед в местном ресторане