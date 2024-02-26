Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Вы узнаете, почему Баку называли «кавказским Парижем», и увидите, где снимали популярные советские фильмы.
Побываете у вечно горящей горы Янардаг, розового озера Масазыргёль и похожих на марсианские склонов гор Хызы.
Прикоснётесь к древней истории и культуре: исследуете достопримечательности, возраст которых исчисляется веками. И полюбуетесь природой, посетив «азербайджанский Бали», чайные плантации и мандариновые сады.
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Программа тура по дням
Знакомство с Баку
Первый день нашего путешествия посвятим сердцу Азербайджана — его столице. Познакомимся с историей Баку и узнаем, почему его называли «кавказским Парижем».
Прогуляемся по улочкам старого города: посетим достопримечательности исторического центра и места съёмок советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и «Тегеран-43». Полюбуемся архитектурой Баку из окна автомобиля и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть столицу с высоты птичьего полёта.
Горы Янардаг, Хызы и Бешбармаг, озеро Масазыргёль
Сегодня осмотрим окрестности Баку. Побываем у природного вечного огня — горы Янардаг, где уже больше трёх тысячелетий горит газ. Съездим к красивейшему розовому озеру Масазыргёль, берега которого усыпаны белоснежной солью.
Исследуем «азербайджанский Марс» — горы Хызы, чьи красновато-золотистые склоны создают инопланетные пейзажи. Взойдём на гору Бешбармаг, с древнейших времён служившую ориентиром для путников и мореходов. В этом регионе вы сможете попробовать каспийскую рыбу (за доплату).
Шемахы и Лагич, озеро Нохур и курорт Туфандаг
Отправляемся вглубь страны. Осмотрим одну из старейших на Кавказе Джума-мечеть в городе Шемахы, возведённую в 8 веке.
Пройдёмся по мощёным улочкам Лагича — старинного центра кустарного производства медной посуды — и заглянем в сувенирные лавки. Съездим к Нохур — одному из красивейших озёр Азербайджана, окружённому горами, холмами и лесами.
Посетим всесезонный горнолыжный курорт Туфандаг, где можно по канатной дороге подняться к самым вершинам (за доплату). На ночёвку остановимся в городе Шеки.
Шеки, Киш и Ленкорань
Поближе познакомимся с древним Шеки — городом, занимающим особое положение в истории и культуре азербайджанцев. Осмотрим ханский дворец, построенный в 18 веке в персидском стиле и охраняемый ЮНЕСКО.
Прогуляемся по старой части города. Увидим многовековые домики и караван-сараи, заглянем в кондитерскую, где готовят халву из рисовой муки по специальному рецепту.
Поднимемся в село Киш, где осмотрим христианскую церковь, упоминавшуюся ещё в летописях 1 века. Рекомендуем попробовать шекинский пити — азербайджанское национальное блюдо из баранины, которое готовят в закрытой посуде на углях (за доплату).
Ночевать будем в городе Ленкорань, который из-за субтропического климата, близости моря и обилия зелени называют «азербайджанским Бали». За доплату вы сможете искупаться в горячих термальных источниках.
Чайные плантации, мандариновые сады, озеро Ханбулан и водопад
Утром поедем на чайные плантации и сможем купить чай в фирменном магазине. Поднимемся к жемчужине юга страны — озеру Ханбулан, образовавшемуся в результате землетрясения.
Пройдёмся по мандариновым садам и попробуем цитрусы. Устроим треккинг к водопаду в высокогорном селе Сым. Тут советуем попробовать ляванги — фаршированную курицу или рыбу, запечённую в тандыре (за доплату).
Знакомство с городом Ленкорань и возвращение в Баку
Изучим город Ленкорань. Осмотрим маяк 19 века, старую тюрьму, дворец последнего местного хана. Пройдёмся по берегу, покрытому чёрным кварцевым песком, и единственной пешеходной улице — Арбату. Затем вернёмся в Баку и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дняЗавершение: Баку, аэропорт или ваш отель, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.