По следам древних цивилизаций: Гобустан и огни Апшерона
Отправиться из Баку к природным феноменам Азербайджана
Предлагаем вам погрузиться в историю и чудесную природу Азербайджана: увидеть петроглифы Гобустана, которым тысячи лет, понаблюдать за грязевыми вулканами и почувствовать атмосферу страны огней у вечного пламени горы Янардаг и в храме зороастрийцев Атешгях. Наше путешествие соединит археологию, природные феномены и древние традиции огнепоклонников.
Описание экскурсии
Гобустанский национальный парк — одно из важнейших археологических мест Азербайджана. Вы увидите знаменитые петроглифы, возраст которых достигает 10–15 тысяч лет. На камнях сохранились сцены охоты, танцев, ритуалов и повседневной жизни древних людей.
Грязевые вулканы Гобустана. Азербайджан считается мировым лидером по количеству грязевых вулканов. Вы окажетесь среди необычных ландшафтов и посмотрите, как грязь и газы поднимаются из недр земли.
Мечеть Биби-Эйбат — одна из самых известных в стране, расположена на берегу Каспийского моря. Вы познакомитесь с историей мечети и её значением для мусульман страны.
Храм огня Атешгях, связанный с культом огня и традициями зороастризма. Вы узнаете, почему сюда приезжали паломники из разных стран мира.
Янардаг (Горящая гора). Удивительное природное явление: природный газ выходит на поверхность и поддерживает пламя, которое не гаснет ни днём, ни ночью.
Вы узнаете:
как формировались история и культура Азербайджана на протяжении тысячелетий
как жили древние люди, оставившие петроглифы в Гобустане, и что означают изображения на камнях
почему именно в Азербайджане находится почти половина всех грязевых вулканов мира
какую роль мечеть Биби-Эйбат играет в религиозной жизни страны
что такое зороастризм и почему огонь занимал в нём особое место
почему Азербайджан называют страной огней
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Баку 9:30–9:55 — мечеть Биби-Эйбат 10:25–11:15 — Гобустанский национальный парк 11:30–12:00 — грязевые вулканы Гобустана 13:00–14:00 — обед (по желанию) 14:35–15:15 — Янардаг 15:50–16:30 — храм огня Атешгях 18:00 — возвращение в Баку
Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter. Детское кресло — по запросу
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Комбобилет в Янардаг и Атешгях — 25 манатов (€13) за чел.
Обед в местном ресторане (по желанию)
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Низами
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — Организатор в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
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