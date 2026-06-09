Предлагаем вам погрузиться в историю и чудесную природу Азербайджана: увидеть петроглифы Гобустана, которым тысячи лет, понаблюдать за грязевыми вулканами и почувствовать атмосферу страны огней у вечного пламени горы Янардаг и в храме зороастрийцев Атешгях. Наше путешествие соединит археологию, природные феномены и древние традиции огнепоклонников.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Гобустанский национальный парк — одно из важнейших археологических мест Азербайджана. Вы увидите знаменитые петроглифы, возраст которых достигает 10–15 тысяч лет. На камнях сохранились сцены охоты, танцев, ритуалов и повседневной жизни древних людей.

Грязевые вулканы Гобустана. Азербайджан считается мировым лидером по количеству грязевых вулканов. Вы окажетесь среди необычных ландшафтов и посмотрите, как грязь и газы поднимаются из недр земли.

Мечеть Биби-Эйбат — одна из самых известных в стране, расположена на берегу Каспийского моря. Вы познакомитесь с историей мечети и её значением для мусульман страны.

Храм огня Атешгях, связанный с культом огня и традициями зороастризма. Вы узнаете, почему сюда приезжали паломники из разных стран мира.

Янардаг (Горящая гора). Удивительное природное явление: природный газ выходит на поверхность и поддерживает пламя, которое не гаснет ни днём, ни ночью.

Вы узнаете:

как формировались история и культура Азербайджана на протяжении тысячелетий

как жили древние люди, оставившие петроглифы в Гобустане, и что означают изображения на камнях

почему именно в Азербайджане находится почти половина всех грязевых вулканов мира

какую роль мечеть Биби-Эйбат играет в религиозной жизни страны

что такое зороастризм и почему огонь занимал в нём особое место

почему Азербайджан называют страной огней

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Баку

9:30–9:55 — мечеть Биби-Эйбат

10:25–11:15 — Гобустанский национальный парк

11:30–12:00 — грязевые вулканы Гобустана

13:00–14:00 — обед (по желанию)

14:35–15:15 — Янардаг

15:50–16:30 — храм огня Атешгях

18:00 — возвращение в Баку

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter. Детское кресло — по запросу

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы