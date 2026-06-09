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По следам древних цивилизаций: Гобустан и огни Апшерона

Отправиться из Баку к природным феноменам Азербайджана
Предлагаем вам погрузиться в историю и чудесную природу Азербайджана: увидеть петроглифы Гобустана, которым тысячи лет, понаблюдать за грязевыми вулканами и почувствовать атмосферу страны огней у вечного пламени горы Янардаг и в храме зороастрийцев Атешгях. Наше путешествие соединит археологию, природные феномены и древние традиции огнепоклонников.
По следам древних цивилизаций: Гобустан и огни Апшерона
По следам древних цивилизаций: Гобустан и огни Апшерона
По следам древних цивилизаций: Гобустан и огни Апшерона

Описание экскурсии

Гобустанский национальный парк — одно из важнейших археологических мест Азербайджана. Вы увидите знаменитые петроглифы, возраст которых достигает 10–15 тысяч лет. На камнях сохранились сцены охоты, танцев, ритуалов и повседневной жизни древних людей.

Грязевые вулканы Гобустана. Азербайджан считается мировым лидером по количеству грязевых вулканов. Вы окажетесь среди необычных ландшафтов и посмотрите, как грязь и газы поднимаются из недр земли.

Мечеть Биби-Эйбат — одна из самых известных в стране, расположена на берегу Каспийского моря. Вы познакомитесь с историей мечети и её значением для мусульман страны.

Храм огня Атешгях, связанный с культом огня и традициями зороастризма. Вы узнаете, почему сюда приезжали паломники из разных стран мира.

Янардаг (Горящая гора). Удивительное природное явление: природный газ выходит на поверхность и поддерживает пламя, которое не гаснет ни днём, ни ночью.

Вы узнаете:

  • как формировались история и культура Азербайджана на протяжении тысячелетий
  • как жили древние люди, оставившие петроглифы в Гобустане, и что означают изображения на камнях
  • почему именно в Азербайджане находится почти половина всех грязевых вулканов мира
  • какую роль мечеть Биби-Эйбат играет в религиозной жизни страны
  • что такое зороастризм и почему огонь занимал в нём особое место
  • почему Азербайджан называют страной огней

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Баку
9:30–9:55 — мечеть Биби-Эйбат
10:25–11:15 — Гобустанский национальный парк
11:30–12:00 — грязевые вулканы Гобустана
13:00–14:00 — обед (по желанию)
14:35–15:15 — Янардаг
15:50–16:30 — храм огня Атешгях
18:00 — возвращение в Баку

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter. Детское кресло — по запросу
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Комбобилет в Янардаг и Атешгях — 25 манатов (€13) за чел.
  • Обед в местном ресторане (по желанию)

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Низами
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул
Расул — Организатор в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша компания организует частные и групповые туры по всему Азербайджану. Мы предлагаем маршруты по разным регионам страны. Программы адаптированы под ваши интересы: гастрономические экскурсии, культурные программы, активный отдых и фототуры. Мы
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заботимся о комфорте туристов и создаём насыщенные маршруты, которые позволят познакомиться с настоящей атмосферой Азербайджана. С нами путешествие становится удобным, безопасным и незабываемым. Присоединяйтесь и откройте для себя страну вместе с опытной командой профессионалов!

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