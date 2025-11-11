Погрузитесь в атмосферу Баку — города, где прошлое и будущее живут бок о бок.
Вас ждет прогулка по очаровательным улочкам Старого города с его древними стенами, дворцами и легендами, а затем — знакомство с блистающим современным Баку: футуристическая архитектура, световое шоу и панормные виды на Каспий. Один город — тысячи впечатлений.
Описание экскурсииЯ расскажу вам, как Баку стал столицей, во время правления Ширваншахов, так как раньше он не был столицей государства, почему его называют городом ветров и какая религия была господствующей до прихода ислама в VIII веке. Ознакомимся с 3-мя основными символами города. Послушаем рассказы о нефтяном буме, возникший в середине XIX века, в свою очередь, который повлёк за собой преображение всей страны и возникновение целого ряда уникальных зданий в том числе различных архитектурных европейских стилей разных эпох, построенных в конце XIX в начале XX веков и многое другое. Новый Баку:• Центр Гейдар Алиева — здание было спроектировано всемирно известным архитектором Захой Хадид и стало символом современного Баку благодаря своему футуристическому дизайну и которое было признано самым красивым зданием мира в 2014-м году (осмотр без посещения);
- Пламенные башни (Flame Towers) — это комплекс из трех небоскребов в Баку, которые стали символом современного города. Их название и форма вдохновлены образом языков пламени, что подчеркивает историческую связь Азербайджана с огнем, известного как «Страна огней»; Самая высокая из башен достигает 182 метра. На стеклянных фасадах башен расположены светодиодные панели, которые ночью демонстрируют динамические проекции: пылающий огонь, государственный флаг и огонь.
- Смотровая площадка Нагорного парка находящаяся на возвышенности, с которой открывается восхитительный вид на город;
- Дворец «Исмаилия» - здание, построенное в стиле мрачной европейской готики, которое было построено по заказу миллионера нефтепромышленника, а также мецената и филантропа М. Нагиева в память своему безвременно умершего от туберкулёза сына Исмаила;
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, который первоначально был построен как «Караван-сарай» в 1860-м году, а позднее функционировал как отель «Метрополь»;
- Прокатимся по уличной трассе F1 Баку - гоночная городская трасса в столице Азербайджана Баку. На трассе в 2016 году был проведён Гран-при Европы Формулы-1. Начиная с 2017 года на трассе ежегодно проводится Гран-при Азербайджана, где максимальная скорость болид достигает 360 км/ч;
- Бакинский Бульвар (Набережная), пройдем около музея ковров, полюбуемся водным парком «Малая Венеция» и колесом обозрения; Старый город:• Парные ворота Старого города (XII век), внутренняя крепостная стена и как они образовались;
- Комплекс Дворца Ширваншахов, который строился на протяжении 4-х веков XIII-XVI (осмотр без посещения);
- Караван-Сараи: Мултани (XIV век), Бухара (XV век), Маленький (XII век), Двухэтажный (XVII век);
- Бани (Хамамы): баня Ага Микаила (XVIII век), действующая до сих пор, баня Касум-Бека (XVIII), которая также называлась сладкой баней, так как хозяин угощал посетителей чаем со сладким, и т. д.
- Дом Рамазановых, история нефтепромышленника, дворянина, мецената Хаджи Мамедкерима Рамазанова;
- Девичья Башня (XII век) - старый символ Баку, которая занесена во Всемирное Материальное наследие Юнеско и являющейся одним из важнейших архитектурных сооружений страны (осмотр без посещения);
- Музей Миниатюрной Книги, 2014-м году, который был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг соответствующих размеру 3x3 дюйма;
- «Бриллиантовая Рука» - места съемок культового фильма (черт побери; цигель-цигель ай-лю-лю и т. д.);
- Мечети старого города: Шахская мечеть (XV век), мечеть Мухаммеда (XI век), Джума мечеть (XIV век) и т. д.;
- Руины старой стены от часовни Святого Варфоломея, где апостол принял мученическую смерть;
- Базарная площадь средних веков, обнаруженная в ходе раскопок 70-х годов ХХ века. Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Все наши гиды русскоговорящие.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Культурный Центр Гейдар Алиева (осмотрт без посещения)
- Пламенные башни (Flame Towers)
- Нагорный парк (Смотровая площадка)
- Дворец «Исмаилия»
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (осмотр без посещения)
- Бакинский Бульвар (Набережная)
- Старый город
- Комплекс Дворца Ширваншахов (осмотр без посещения)
- Караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
- Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
- Дом Рамазановых
- Девичья Башня (осмотр без посещения)
- Музей миниатюрной книги
- Улица, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери, Цигель-цигель ай-лю-лю)
- Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть и т. д
- Старая стена от часовни Святого Варфоломея
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутылированная вода
- Доступ к интернету через wi-fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Парные ворота Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером
- В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
- Все наши гиды русскоговорящие
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
