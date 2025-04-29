В Баку гармонично сочетается архитектура разных времён.
Вот самый большой в СССР кинотеатр «Низами», а вот — музейный центр Гейдара Алиева с современным дизайном, получившим международную премию. Я коренной бакинец, историк и на экскурсии открою для вас все грани этого удивительного города. А также расскажу необычные истории, которые хранят популярные и малоизвестные локации.
Вот самый большой в СССР кинотеатр «Низами», а вот — музейный центр Гейдара Алиева с современным дизайном, получившим международную премию. Я коренной бакинец, историк и на экскурсии открою для вас все грани этого удивительного города. А также расскажу необычные истории, которые хранят популярные и малоизвестные локации.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Приморский бульвар — самый длинный в Европе. Вы узнаете историю его создания и послушаете о личностях, связанных с ним — Есенине, Шаляпине и других.
- Музейный центр им. Гейдара Алиева — здание, получившее международную премию «Дизайн года».
- Мечеть Тязя-Пир — современный ремейк индийского Тадж-Махала.
- Музей ковра, Центр мугама, «Малая Венеция», коллекция кактусов, бутылочное дерево, баобаб, необычные скульптуры и другие достопримечательности бульвара.
- Памятник Рихарду Зорге, удостоенный государственной премии.
- Фуникулёр в Нагорный парк с Вечным огнём в точной копии усыпальницы Момине-хатун, гордости архитектуры Азербайджана 11 века. Отсюда открывается чудесный вид на город.
- Центральный и Зимний парки, кинотеатр «Низами» (самый большой в СССР), парк Сахил, Молоканский сад, Торговая улица, площадь Фонтанов — любимые места прогулок бакинцев и гостей города.
Во время экскурсии вы:
- Увидите, каково ходить над спрятанным под тобой морем.
- Окунётесь в романтическую историю любви Рихарда Зорге — советского разведчика, фактически переломившего ход Второй мировой войны.
- Посмеётесь над тем, как был коварно обманут Есенин и как этот обман повлиял на русскую литературу.
- Поймёте, что означают фантастический силуэт Музейного центра и его уникальный внутренний облик.
- Погрузитесь в трагическую историю Азербайджана, воплощённую в надгробных плитах Нагорного парка.
Организационные детали
- Экскурсия сочетает пешеходную прогулку и поездку от одной локации до другой.
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Vito.
- Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Баку
Добрый день! Я историк, политолог, журналист, влюблённый в мой родной город. Коренной бакинцец в третьем поколении. Люблю водить исторические и обзорные экскурсии по Баку и его окрестностям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
29 апр 2025
Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Исторический центр Баку-удивительное переплетение культур традиций, атмосфера прошлого соседствует с архитектурными шедеврами 19 века и советской эпохи.
Мы увидели дворцовый комплекс Ширваншахов, мечети, караван-сарай, башни Старого города,
Мы увидели дворцовый комплекс Ширваншахов, мечети, караван-сарай, башни Старого города,
Т
Таира
25 мар 2025
Спасибо Гиду Игорю за очень интересную экскурсию - она нам так понравилась, что мы решили взять и другую от него! И взяли бы ещё, если б было))) Столько узнала о Баку от Игоря просто сенсационных и очень милых фактов, столько увидела любви к его родному, замечательному городу!! Мы искренне рекомендуем всем экскурсии от Игоря - не пожалеете, получите огромное удовольствие)))"
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