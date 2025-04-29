Девичью башню, памятники, побывали на улицах, где снимали фильм "Бриллиантовая рука", были на Приморском бульваре, осмотрели "Малую Венецию". Экскурсия с гидом Игорем Дмитриевым-блестящим эрудитом, глубоко знающим историю Азербайджана и его столицы, открыла нам частицу самобытной культуры Баку. Спасибо, мы обязательно вернемся в Баку! Юрий, г. Москва

Т Таира

Спасибо Гиду Игорю за очень интересную экскурсию - она нам так понравилась, что мы решили взять и другую от него! И взяли бы ещё, если б было))) Столько узнала о Баку от Игоря просто сенсационных и очень милых фактов, столько увидела любви к его родному, замечательному городу!! Мы искренне рекомендуем всем экскурсии от Игоря - не пожалеете, получите огромное удовольствие)))"