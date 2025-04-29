Мои заказы

Баку советский и современный

Ощутить контрасты солнечного города и узнать шокирующие истории о его достопримечательностях
В Баку гармонично сочетается архитектура разных времён.

Вот самый большой в СССР кинотеатр «Низами», а вот — музейный центр Гейдара Алиева с современным дизайном, получившим международную премию. Я коренной бакинец, историк и на экскурсии открою для вас все грани этого удивительного города. А также расскажу необычные истории, которые хранят популярные и малоизвестные локации.
5
2 отзыва
Баку советский и современный
Баку советский и современный
Баку советский и современный
Ближайшие даты:
26
июн27
июн28
июн29
июн30
июн1
июл2
июл
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

  • Приморский бульвар — самый длинный в Европе. Вы узнаете историю его создания и послушаете о личностях, связанных с ним — Есенине, Шаляпине и других.
  • Музейный центр им. Гейдара Алиева — здание, получившее международную премию «Дизайн года».
  • Мечеть Тязя-Пир — современный ремейк индийского Тадж-Махала.
  • Музей ковра, Центр мугама, «Малая Венеция», коллекция кактусов, бутылочное дерево, баобаб, необычные скульптуры и другие достопримечательности бульвара.
  • Памятник Рихарду Зорге, удостоенный государственной премии.
  • Фуникулёр в Нагорный парк с Вечным огнём в точной копии усыпальницы Момине-хатун, гордости архитектуры Азербайджана 11 века. Отсюда открывается чудесный вид на город.
  • Центральный и Зимний парки, кинотеатр «Низами» (самый большой в СССР), парк Сахил, Молоканский сад, Торговая улица, площадь Фонтанов — любимые места прогулок бакинцев и гостей города.

Во время экскурсии вы:

  • Увидите, каково ходить над спрятанным под тобой морем.
  • Окунётесь в романтическую историю любви Рихарда Зорге — советского разведчика, фактически переломившего ход Второй мировой войны.
  • Посмеётесь над тем, как был коварно обманут Есенин и как этот обман повлиял на русскую литературу.
  • Поймёте, что означают фантастический силуэт Музейного центра и его уникальный внутренний облик.
  • Погрузитесь в трагическую историю Азербайджана, воплощённую в надгробных плитах Нагорного парка.

Организационные детали

  • Экскурсия сочетает пешеходную прогулку и поездку от одной локации до другой.
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Vito.
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
29 апр 2025
Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Исторический центр Баку-удивительное переплетение культур традиций, атмосфера прошлого соседствует с архитектурными шедеврами 19 века и советской эпохи.
Мы увидели дворцовый комплекс Ширваншахов, мечети, караван-сарай, башни Старого города,
читать дальше

Девичью башню, памятники, побывали на улицах, где снимали фильм "Бриллиантовая рука", были на Приморском бульваре, осмотрели "Малую Венецию".
Экскурсия с гидом Игорем Дмитриевым-блестящим эрудитом, глубоко знающим историю Азербайджана и его столицы, открыла нам частицу самобытной культуры Баку.
Спасибо, мы обязательно вернемся в Баку!
Юрий, г. Москва

Т
25 мар 2025
Спасибо Гиду Игорю за очень интересную экскурсию - она нам так понравилась, что мы решили взять и другую от него! И взяли бы ещё, если б было))) Столько узнала о Баку от Игоря просто сенсационных и очень милых фактов, столько увидела любви к его родному, замечательному городу!! Мы искренне рекомендуем всем экскурсии от Игоря - не пожалеете, получите огромное удовольствие)))"

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

С Баку на «ты»
Пешая
3 часа
-
24%
68 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€71€94 за человека
Магия старого Баку
Пешая
2.5 часа
-
25%
169 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
Завтра в 09:00
28 июн в 08:00
€64€85 за всё до 4 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
На машине
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
С ветерком по Баку и вокруг
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть и почувствовать Баку. Узнайте город с его древними и современными гранями, насладитесь кухней и юмором местных жителей
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
от €249 за всё до 60 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку