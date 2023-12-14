Экскурсия в Шахдаг из Баку: Познакомьтесь с культурой и природой Азербайджана
Шахдаг — царская гора Азербайджана.
Хотите оказаться среди местных Альп с ущельями и водопадами? Здесь невероятно красиво в любое время года! Главным сокровищем станут неземные виды, запечатленные на фотографиях. Затем мы посетим колоритное поселение Азербайджана — Красную слободу.
Вы полюбуетесь сочетанием старых кирпично-деревянных домов и современных дворцов, и я поделюсь историей жизни евреев на этих землях. Вы увидите старинный мост с 15 пролетами и Шестикупольную синагогу.
Хотите оказаться среди местных Альп с ущельями и водопадами? Здесь невероятно красиво в любое время года! Главным сокровищем станут неземные виды, запечатленные на фотографиях. Затем мы посетим колоритное поселение Азербайджана — Красную слободу.
Вы полюбуетесь сочетанием старых кирпично-деревянных домов и современных дворцов, и я поделюсь историей жизни евреев на этих землях. Вы увидите старинный мост с 15 пролетами и Шестикупольную синагогу.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Красную слободу
- Cтаринный мост с 15 пролетами
- Шестикупольную синагогу
- Шахдаг — шахская гора Азербайджана
Описание
Шахдаг и окрестностиМы посетим колоритное поселение Азербайджана — Красную слободу. Вы полюбуетесь сочетанием старых кирпично-деревянных домов и современных дворцов, и я поделюсь историей жизни евреев на этих землях. Вы увидите старинный мост с 15 пролетами и Шестикупольную синагогу. А если поездка придется не на субботу, мы сможем зайти в местный музей. Далее нас ждет Шахдаг — шахская гора Азербайджана. Покинув слободу, вы попадете в мир горной природы севера страны. Зимой вы полюбуетесь белоснежными склонами и заледеневшими водопадами, сможете прокатиться на лыжах или сноуборде. В марте в эти места приходит весеннее тепло, начинают таять ледники, наполняя водой горные реки. И уже в мае альпийские луга покрываются красочными маками, ромашками и дельфиниумами. При желании и наличии времени заедем в зону аттракционов, где вы прокатитесь на санях по альпийским горкам. Увидите долину реки Гусарчай. Вы окажетесь на краю ущелья — каньона, по дну которого бежит звонкая речка. Здесь вас ждут горы Шахдага с иного ракурса, в роли величественного фона. Полюбуетесь на село Лаза и водопады. Что может быть лучше горного водопада? Два горных водопада! Именно к такому, парному, водопаду лежит наш путь, во время которого мы сделаем несколько остановок в живописных местах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По указанию клиентаЗавершение: Гостиница
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Можете связаться по whatsapp viber instaqam
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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