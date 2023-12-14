Описание

Шахдаг и окрестности Мы посетим колоритное поселение Азербайджана — Красную слободу. Вы полюбуетесь сочетанием старых кирпично-деревянных домов и современных дворцов, и я поделюсь историей жизни евреев на этих землях. Вы увидите старинный мост с 15 пролетами и Шестикупольную синагогу. А если поездка придется не на субботу, мы сможем зайти в местный музей. Далее нас ждет Шахдаг — шахская гора Азербайджана. Покинув слободу, вы попадете в мир горной природы севера страны. Зимой вы полюбуетесь белоснежными склонами и заледеневшими водопадами, сможете прокатиться на лыжах или сноуборде. В марте в эти места приходит весеннее тепло, начинают таять ледники, наполняя водой горные реки. И уже в мае альпийские луга покрываются красочными маками, ромашками и дельфиниумами. При желании и наличии времени заедем в зону аттракционов, где вы прокатитесь на санях по альпийским горкам. Увидите долину реки Гусарчай. Вы окажетесь на краю ущелья — каньона, по дну которого бежит звонкая речка. Здесь вас ждут горы Шахдага с иного ракурса, в роли величественного фона. Полюбуетесь на село Лаза и водопады. Что может быть лучше горного водопада? Два горных водопада! Именно к такому, парному, водопаду лежит наш путь, во время которого мы сделаем несколько остановок в живописных местах.