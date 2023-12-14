ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа

Индивидуальная экскурсия в Баку

Экскурсия в Шахдаг из Баку: Познакомьтесь с культурой и природой Азербайджана

Шахдаг — царская гора Азербайджана.

Хотите оказаться среди местных Альп с ущельями и водопадами? Здесь невероятно красиво в любое время года! Главным сокровищем станут неземные виды, запечатленные на фотографиях. Затем мы посетим колоритное поселение Азербайджана — Красную слободу.

Вы полюбуетесь сочетанием старых кирпично-деревянных домов и современных дворцов, и я поделюсь историей жизни евреев на этих землях. Вы увидите старинный мост с 15 пролетами и Шестикупольную синагогу.
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
ШахДаг - Зимная Швейцария на горах Кавказа
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Красную слободу
  • Cтаринный мост с 15 пролетами
  • Шестикупольную синагогу
  • Шахдаг — шахская гора Азербайджана

Описание

Шахдаг и окрестности

Мы посетим колоритное поселение Азербайджана — Красную слободу. Вы полюбуетесь сочетанием старых кирпично-деревянных домов и современных дворцов, и я поделюсь историей жизни евреев на этих землях. Вы увидите старинный мост с 15 пролетами и Шестикупольную синагогу. А если поездка придется не на субботу, мы сможем зайти в местный музей. Далее нас ждет Шахдаг — шахская гора Азербайджана. Покинув слободу, вы попадете в мир горной природы севера страны. Зимой вы полюбуетесь белоснежными склонами и заледеневшими водопадами, сможете прокатиться на лыжах или сноуборде. В марте в эти места приходит весеннее тепло, начинают таять ледники, наполняя водой горные реки. И уже в мае альпийские луга покрываются красочными маками, ромашками и дельфиниумами. При желании и наличии времени заедем в зону аттракционов, где вы прокатитесь на санях по альпийским горкам. Увидите долину реки Гусарчай. Вы окажетесь на краю ущелья — каньона, по дну которого бежит звонкая речка. Здесь вас ждут горы Шахдага с иного ракурса, в роли величественного фона. Полюбуетесь на село Лаза и водопады. Что может быть лучше горного водопада? Два горных водопада! Именно к такому, парному, водопаду лежит наш путь, во время которого мы сделаем несколько остановок в живописных местах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По указанию клиента
Завершение: Гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Можете связаться по whatsapp viber instaqam
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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