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Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «Нетуристические места»

Фуад
Фуад – Гид из Баку
Посетите самые «нетуристические места» Баку, и посмотрите на здания, о которых многие туристы просто не знают! Мы с вами увидим старинные и современные святилища, мавзолеи, доедем до крепости и дачи нефтяного магната (настолько роскошной, что теперь она стала дендрарием).

Пройдем в музей 🖼 Есенина и в пещеру, в которой некогда стоял лагерем Степан Разин.

А также послушайте множество исторических рассказов, легенд и мистических историй, которые ждут вас в этой захватывающей поездке.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $30 за экскурсию

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Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «Нетуристические места»
Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «Нетуристические места»

Что вы увидите

  • Святилище – мечеть с мавзолеем Мир Мовсум-ага
  • Крепость «Мердакан»
  • Дендрарий (дача Муртузы Мухтарова)
  • музей Есенина
  • Святилище – Пор Гасан и мавзолей Тагиева
  • пещера Степана Разина.

Подробно о том, что вы увидите во время экскурсии:

    Святилище – мечеть с мавзолеем Мир Мовсум-ага
    Мир Мовсум-ага – святой старец, у которого, по приданию, не было костей. Он исцелил за свою жизнь десятки тысячь человек и почитался, как святой даже в советское время. После смерти на месте его погребения было построено святилище – потрясающее своей роскошью и изящной архитектурой.
    Крепость «Мердакан».
    Крепость строилась для укрытия женщин и детей во время многочисленных набегов. Это отразилось на ее интересном расположении, о котором я расскажу вам во время экскурсии 🧭. Для тех у кого хватит мужества подняться на ее вершину, откроется панорамный вид на всю окрестность.
    Дача Муртузы Мухтарова, мистический Дендрарий и музей 🖼 Есенина.
    После посещения крепости, нас ждет не менее захватывающая поездка в Мердаканский дендрарий – огромный парк 🌳, утопающий в зелени. Если с вами будут дети, то им очень понравится мини-зоопарк на территории дендрария. Это место считается мистическим, а почему – я расскажу вам во время экскурсии. Дендрарий был некогда дачей миллионера Муртузы Мухтарова. Мы посетим с вами его особняк, и я расскажу вам трагическую историю 📖 этого нефтяного магната. Здесь же некогда долго гостил поэт Сергей Есенин, мы обязательно посетим с вами музей великого поэта.
    Святилище – Пор Гасан и мавзолей Тагиева
    Далее нас ждет посещение еще одного святилища. На этот раз мы посетим старинное святилище «Пир Гасан». Так же на территории комплекса находится мавзолей знаменитого миллионера-мицената Гаджи Зейналабдина Тагиева. Множество историй и легенд будут ждать вас на всем протяжении поездки.
    Таинственная пещера Степана Разина
    Под конец нашей поездки, мы посетим пещеру, в которой стоял лагерем Степан Разин, во время своего «Персидского похода». Пещера не известная многим туристам, ждет вас со всеми своими историями про потайные ходы и запрятанные сокровища.
    Что входит
    • Дети до 3х лет бесплатно
    • При любом количестве участников - трансфер входит в стоимость (Трансфер осуществляется из любого отеля в городе с обратным возвращением в отель после экскурсии)
    • Входные билеты в Мардаканскую крепость и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии.
    Что не входит
    • Билеты в Дендрарий и музей Есенина.
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «Нетуристические места»
    Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «Нетуристические места»
    Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «Нетуристические места»
    Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «Нетуристические места»
    Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «Нетуристические места»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Фуад
    Фуад
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