Подробно о том, что вы увидите во время экскурсии:

Святилище – мечеть с мавзолеем Мир Мовсум-ага

Мир Мовсум-ага – святой старец, у которого, по приданию, не было костей. Он исцелил за свою жизнь десятки тысячь человек и почитался, как святой даже в советское время. После смерти на месте его погребения было построено святилище – потрясающее своей роскошью и изящной архитектурой.

Крепость «Мердакан».

Крепость строилась для укрытия женщин и детей во время многочисленных набегов. Это отразилось на ее интересном расположении, о котором я расскажу вам во время экскурсии 🧭. Для тех у кого хватит мужества подняться на ее вершину, откроется панорамный вид на всю окрестность.

Дача Муртузы Мухтарова, мистический Дендрарий и музей 🖼 Есенина.

После посещения крепости, нас ждет не менее захватывающая поездка в Мердаканский дендрарий – огромный парк 🌳, утопающий в зелени. Если с вами будут дети, то им очень понравится мини-зоопарк на территории дендрария. Это место считается мистическим, а почему – я расскажу вам во время экскурсии. Дендрарий был некогда дачей миллионера Муртузы Мухтарова. Мы посетим с вами его особняк, и я расскажу вам трагическую историю 📖 этого нефтяного магната. Здесь же некогда долго гостил поэт Сергей Есенин, мы обязательно посетим с вами музей великого поэта.

Святилище – Пор Гасан и мавзолей Тагиева

Далее нас ждет посещение еще одного святилища. На этот раз мы посетим старинное святилище «Пир Гасан». Так же на территории комплекса находится мавзолей знаменитого миллионера-мицената Гаджи Зейналабдина Тагиева. Множество историй и легенд будут ждать вас на всем протяжении поездки.

Таинственная пещера Степана Разина

Под конец нашей поездки, мы посетим пещеру, в которой стоял лагерем Степан Разин, во время своего «Персидского похода». Пещера не известная многим туристам, ждет вас со всеми своими историями про потайные ходы и запрятанные сокровища.