Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу

В ходе этого тура мы совершим экскурсию в доисторические времена

Авторский тур
В ходе этого тура мы совершим экскурсию в доисторические времена.

Посетим современный интерактивный музей в поселке Гобустан. Заповедник, где обнаружены стоянки древних людей и наскальные изображения, живущих в различные периоды на этой территории, начиная с XV тысячелетия до н. э. вплоть до средних веков.

Вас ждет достаточно необычное явление — действующие грязевые вулканы.

Мы побываем на горе Янардаг — гора, которая горит на протяжении нескольких столетий.
Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу

Что вас ожидает 🤩

  • Заповедника Гобустан
  • Грязевые вулканы
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Первая нефтяная скважина
  • Янардаг
  • Ичери-Шехер
  • Девичью Башню
  • Дворец Ширваншахов
  • Крепостные ворота
  • Мечети
  • Древние караван-сараи и средневековую рыночную площадь
  • Памятник азербайджанскому поэту Алиаге Вахиду
  • Руины часовни святого Варфоломея
  • Хамамы
  • Музей миниатюрной книги
  • Дворцом Исмаилия

Об экскурсии:

  • Баку это современный динамичный мегаполис. Однако сердце Баку это Старый город, в котором иногда кажется, что время остановило свой бег. В ходе нашей экскурсии мы обязательно окунемся в его потрясающую атмосферу. Баку смело можно назвать «Городом контрастов», как город в известном всем фильме «Бриллиантовая рука». Этот фильм как раз снимался в «Ичери Шехер» — то есть в старом городе. И кстати, не только этот фильм.

Что вас ждет:

    Заповедника Гобустан
    Увлекательная экскурсия начнется с заповедника Гобустан. Вы посетите современный интерактивный музей парка в поселке Гобустан, где Вас ждут великолепно подобранные экспозиции с применением самой современной техники, которые помогут Вам узнать значение петроглифов (наскальных рисунков). Вы сможете увидеть наскальные рисунки, которые расскажут Вам о культуре, хозяйстве, обычаях людей, живущих в различные периоды истории на этой территории, начиная с XV тысячелетия до н. э. вплоть до средних веков.

    Грязевые вулканы

    Недалеко от Гобустанского заповедника находятся грязевые вулканы. Вас ожидают марсианские пейзажи и множество действующих грязевых вулканов. На территории Азербайджана сосредоточено самое большое количество грязевых вулканов в мире, около 60%. Иногда эти вулканы создают небольшие острова на Каспии. Однако вулканы эти совершенно безопасны. В самом большом из них даже принимала грязевые ванны ведущая передачи «Орел и решка».

    Обед в рыбном ресторане

    На обратном пути возможен обед в рыбном ресторане. Здесь вы можете заказать рыбу, которая водится на Каспии. Ее вылавливают в прибрежном поселке неподалеку.

    Мечеть Биби-Эйбат и нефтяная скважина

    Мы побываем в мечети Биби-Эйбат. Вы узнаете о необычной истории создания этой мечети, которая на протяжении нескольких столетий считалась одной из основных святынь исламского мира. Мы становимся у первой в мире нефтяной скважины, с которой началась мировая промышленная добыча нефти. Произошло это событие в Баку аж в 1848 году.

    Янардаг

    А также мы посетим Янардаг — горящую гору. Это редчайшее явление, которое наблюдается здесь на протяжении нескольких веков. О нём также сообщал Марко Поло.

    Ичери-Шехер

    В старом городе (Ичери-Шехер) мы осмотрим один из символов Баку — Девичью Башню, овеянную романтическими легендами. Увидим резиденцию древних правителей — Дворец Ширваншахов. Крепостные ворота или северные ворота. Мечети, построенные в различные периоды в этой части города. Древние караван-сараи и средневековую рыночную площадь, являющиеся в старину центрами общественной жизни. Памятник азербайджанскому поэту Алиаге Вахиду. Руины часовни святого Варфоломея, прибывшего в эти места в l веке проповедовать христианство. А также неотъемлемую часть восточной культуры хамамы, некоторые из которых функционируют по сегодняшний день. Заглянем в художественную мастерскую Али Шамси, музей миниатюрной книги. Кроме того мы пройдем по местам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия». Ознакомимся с дворцом Исмаилия, построенным в период нефтяного бума.
    В качестве бонуса по вашему желанию можно посетить восточный базар, где Вы сможете приобрести различные сладости, сухофрукты, орехи, специи и даже натуральную черную икру заранее продегустировав все это, попивая натуральный Ленкораньский чай.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Авто-транспортные расходы
    • Услуги гида-экскурсовода
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Питание
    • Входные билеты во внутренние музеи на маршруте следования
    Место начала и завершения?
    Баку
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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