Приглашаю вас в авторское путешествие, которое может изменить как ваше восприятие реальности, истины, так и истории человечества в целом.
То, что вы увидите, заставит вас пересмотреть привычные представления о времени, пространстве и самом себе. Будьте готовы к шокирующим откровениям и новым пониманиям бытия.
То, что вы увидите, заставит вас пересмотреть привычные представления о времени, пространстве и самом себе. Будьте готовы к шокирующим откровениям и новым пониманиям бытия.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Это эскурсия приглашает вас углубиться в загадки прошлого и открыть для себя новые горизонты понимания мира и нашего места в нём. Наше путешествие начинается у великолепной мечети Тезе Пир, часто называемой бакинским Тадж Махалом. Построенная в начале 20 века, она поражает своей архитектурной гармонией и величием. Войдя внутрь, вы ощутите прикосновение вечности и сможете переосмыслить свои взгляды на духовность и время. Говорят, что здесь скрываются тайны, способные изменить восприятие реальности и привести к глубинным размышлениям о смысле жизни. Далее мы направимся к мечети Биби-Хейбат, расположенной на живописном берегу Каспийского моря. Построенная в 13 веке и возрожденная в 90-е годы 20 века, эта мечеть символизирует стойкость веры и непрерывность духовных традиций. Легенды гласят, что мечеть хранит в себе секреты, пережившие века разрушений и возрождений. Что за силы помогли ей выстоять и стать символом духовной стойкости? Следующая остановка — Нагорный парк, где нас ждет таинственный Камень Пирвянзаря. Этот мистический объект окружен легендами, утверждающими, что он обладает магическими свойствами, способными изменять восприятие реальности. Почему многие, кто приближался к камню, рассказывали о странных видениях и ощущениях? Возможно, у вас будет шанс прикоснуться к этой загадке и понять, что скрывается за его мистической аурой. Продолжаем наш путь к грязевым вулканам Азербайджана, уникальному природному явлению. Эти странные создания природы, постоянно изменяющиеся и извергающие грязевые потоки, напоминают нам о непрерывных изменениях Земли. Что скрыто в недрах этих вулканов? Возможно, наблюдая за их активностью, вы почувствуете дыхание планеты и откроете для себя нечто неожиданное, что изменит ваше представление о мире. Далее мы направимся в заповедник Гобустан, где древние петроглифы оживляют прошлое. Эти каменные резьбы, созданные тысячелетия назад, рассказывают о жизни и верованиях древних людей. Что скрывают эти древние рисунки? Возможно, среди них кроется ключ к пониманию нашей истории и её влияния на настоящее. Кульминацией эскурсии станет первая нефтяная вышка в Баку. Мы обсудим, как начало нефтяной эпохи повлияло на развитие города и страны в целом, а также как этот момент изменил мировой рынок нефти В конце эскурсии при заказе одной эскурсии я преподнесу вам в подарок баночку варенье из фейхоа или тута (шелковицы), при заказе двух эскурсии (бакинскую или шекинскую пахлаву) — на добрую память о Баку. Важная информация: Внимание Посещение грязевых вулканов возможно только при помощи специализированного транспорта для грунтовых дорог. Доплата транспорта составляет 8-10$ на человека.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Посещение грязевых вулканов возможно только при помощи специализированного транспорта для грунтовых дорог. Доплата транспорта составляет 8-10$ на человека.
- Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Завершение: Ваш отель или апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
10 авг 2024
Отличная эскурсия по достопримечательностям Баку и Гобустана. Муса предоставил интересные информации по каждой локации,которые были указаны в эскурсии. Особенно понравилось информация связанная с первобытными людьми Гобустана Собственная исследовании Мусы в которой он наглядно описывал свою инопланетную теорию появление петроглифов Показывал фото для обоснования своей гипотезы появления жизни на земле Ну вдобавок замечательный,интересный,эрудированный гид. Одназначно рекомендую Мусу как профессионального гида
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЗаповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
2 сен в 09:30
3 сен в 09:30
от 162€154 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по Баку: Гобустан, грязевые вулканы и Янардаг
Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив Гобустанский заповедник, грязевые вулканы и другие знаковые места в Баку
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 09:00
3 сен в 09:00
€103 за всё до 3 чел.