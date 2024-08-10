Описание экскурсии

Это эскурсия приглашает вас углубиться в загадки прошлого и открыть для себя новые горизонты понимания мира и нашего места в нём. Наше путешествие начинается у великолепной мечети Тезе Пир, часто называемой бакинским Тадж Махалом. Построенная в начале 20 века, она поражает своей архитектурной гармонией и величием. Войдя внутрь, вы ощутите прикосновение вечности и сможете переосмыслить свои взгляды на духовность и время. Говорят, что здесь скрываются тайны, способные изменить восприятие реальности и привести к глубинным размышлениям о смысле жизни. Далее мы направимся к мечети Биби-Хейбат, расположенной на живописном берегу Каспийского моря. Построенная в 13 веке и возрожденная в 90-е годы 20 века, эта мечеть символизирует стойкость веры и непрерывность духовных традиций. Легенды гласят, что мечеть хранит в себе секреты, пережившие века разрушений и возрождений. Что за силы помогли ей выстоять и стать символом духовной стойкости? Следующая остановка — Нагорный парк, где нас ждет таинственный Камень Пирвянзаря. Этот мистический объект окружен легендами, утверждающими, что он обладает магическими свойствами, способными изменять восприятие реальности. Почему многие, кто приближался к камню, рассказывали о странных видениях и ощущениях? Возможно, у вас будет шанс прикоснуться к этой загадке и понять, что скрывается за его мистической аурой. Продолжаем наш путь к грязевым вулканам Азербайджана, уникальному природному явлению. Эти странные создания природы, постоянно изменяющиеся и извергающие грязевые потоки, напоминают нам о непрерывных изменениях Земли. Что скрыто в недрах этих вулканов? Возможно, наблюдая за их активностью, вы почувствуете дыхание планеты и откроете для себя нечто неожиданное, что изменит ваше представление о мире. Далее мы направимся в заповедник Гобустан, где древние петроглифы оживляют прошлое. Эти каменные резьбы, созданные тысячелетия назад, рассказывают о жизни и верованиях древних людей. Что скрывают эти древние рисунки? Возможно, среди них кроется ключ к пониманию нашей истории и её влияния на настоящее. Кульминацией эскурсии станет первая нефтяная вышка в Баку. Мы обсудим, как начало нефтяной эпохи повлияло на развитие города и страны в целом, а также как этот момент изменил мировой рынок нефти В конце эскурсии при заказе одной эскурсии я преподнесу вам в подарок баночку варенье из фейхоа или тута (шелковицы), при заказе двух эскурсии (бакинскую или шекинскую пахлаву) — на добрую память о Баку. Важная информация: Внимание Посещение грязевых вулканов возможно только при помощи специализированного транспорта для грунтовых дорог. Доплата транспорта составляет 8-10$ на человека.