Познакомимся с захватывающими видами города, который был основан там, где пустыня соединяется с морем, где Восток встречается с Западом, а Европа граничит с Азией. Я расскажу вам об истории города и ее жителях, о местных традициях, шедеврах прошлой и современной архитектуры, а после мы окунёмся в таинственное зороастрийское прошлое нашей страны.

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Описание экскурсии

Экскурсия по историческим местам

Во время нашей увлекательной экскурсии мы начнем с посещения Старого Города, который является настоящим сокровищем с богатой историей. Здесь вы сможете увидеть:

Парные Ворота - возрастом более 2000 лет;

- возрастом более 2000 лет; Двичья Башня - сооружение, относящееся к VIII-XII векам;

- сооружение, относящееся к VIII-XII векам; Двор Шираншахов - памятник архитектуры XII-XVI века;

- памятник архитектуры XII-XVI века; Старинные мечети и хамамы (бани);

и хамамы (бани); Караван-сараи и средневековые хамамы;

и средневековые хамамы; Места съёмок знаменитого фильма «Бриллиантовая рука»;

Нагорный Парк и Пламенные Башни.

Путешествие в Зороастрийское прошлое

После знакомства с историей Старого Города, мы отправимся в увлекательное путешествие в Зороастрийское прошлое Азербайджана. Здесь вас ждут священные места огнепоклонников, такие как:

Храм огня Атешгях ;

; Горящая гора Янардаг.

Подготовка к экскурсии

Перед тем как отправиться в путь, важно учесть несколько рекомендаций:

Одевайтесь по погоде;

Если ожидается дождь, не забудьте взять с собой зонт или дождевик;

Подберите удобную обувь для прогулок.

Мы уверены, что эта экскурсия оставит у вас незабываемые впечатления и поможет лучше узнать культуру и историю Азербайджана!