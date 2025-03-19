Знакомство со Старым городом и огнепоклоннической историей Азербайджана

Познакомимся с захватывающими видами города, который был основан там, где пустыня соединяется с морем, где Восток встречается с Западом, а Европа граничит с Азией.

Я расскажу вам об истории города и ее жителях, о местных традициях, шедеврах прошлой и современной архитектуры, а после мы окунёмся в таинственное зороастрийское прошлое нашей страны.
Знакомство со Старым городом и огнепоклоннической историей Азербайджана
Знакомство со Старым городом и огнепоклоннической историей Азербайджана
Знакомство со Старым городом и огнепоклоннической историей Азербайджана
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Экскурсия по историческим местам

Во время нашей увлекательной экскурсии мы начнем с посещения Старого Города, который является настоящим сокровищем с богатой историей. Здесь вы сможете увидеть:

  • Парные Ворота - возрастом более 2000 лет;
  • Двичья Башня - сооружение, относящееся к VIII-XII векам;
  • Двор Шираншахов - памятник архитектуры XII-XVI века;
  • Старинные мечети и хамамы (бани);
  • Караван-сараи и средневековые хамамы;
  • Места съёмок знаменитого фильма «Бриллиантовая рука»;
  • Нагорный Парк и Пламенные Башни.

Путешествие в Зороастрийское прошлое

После знакомства с историей Старого Города, мы отправимся в увлекательное путешествие в Зороастрийское прошлое Азербайджана. Здесь вас ждут священные места огнепоклонников, такие как:

  • Храм огня Атешгях;
  • Горящая гора Янардаг.

Подготовка к экскурсии

Перед тем как отправиться в путь, важно учесть несколько рекомендаций:

  • Одевайтесь по погоде;
  • Если ожидается дождь, не забудьте взять с собой зонт или дождевик;
  • Подберите удобную обувь для прогулок.

Мы уверены, что эта экскурсия оставит у вас незабываемые впечатления и поможет лучше узнать культуру и историю Азербайджана!

По договорённости

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепостные стены
  • Парные Шемахинские ворота (с возрастом более 2000 лет)
  • Девичья башня - старый символ Баку (VIII-XII века)
  • Дворец Ширваншахов - цитадель Шахов Ширвана (XII-XVI века)
  • Старинные мечети
  • Хамамы (бани)
  • Караван-сараи
  • Музей миниатюрной книги
  • Место съёмок "Бриллиантовой руки" и "Человека Амфибии"
  • Нагорный парк
  • Пламенные башни
  • Храм огня Атешгях
  • Горящая гора Янардаг
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Доступ к интернету через wi-fi
  • Бутилированная вода.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
  • Входные билеты в музеи не включены в стоимость, а посещение их в Старом городе не предусмотрено программой тура. Единый билет в музей Атешгях и в Янардаг за 1 человека стоит - 9$
  • Питание и напитки оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Наденьте удобную обувь
  • Оденьтесь по погоде
  • Возьмите солнцезащитные очки или зонт/дождевик в случае дождя
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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