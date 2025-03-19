Познакомимся с захватывающими видами города, который был основан там, где пустыня соединяется с морем, где Восток встречается с Западом, а Европа граничит с Азией.
Я расскажу вам об истории города и ее жителях, о местных традициях, шедеврах прошлой и современной архитектуры, а после мы окунёмся в таинственное зороастрийское прошлое нашей страны.
Я расскажу вам об истории города и ее жителях, о местных традициях, шедеврах прошлой и современной архитектуры, а после мы окунёмся в таинственное зороастрийское прошлое нашей страны.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Экскурсия по историческим местам
Во время нашей увлекательной экскурсии мы начнем с посещения Старого Города, который является настоящим сокровищем с богатой историей. Здесь вы сможете увидеть:
- Парные Ворота - возрастом более 2000 лет;
- Двичья Башня - сооружение, относящееся к VIII-XII векам;
- Двор Шираншахов - памятник архитектуры XII-XVI века;
- Старинные мечети и хамамы (бани);
- Караван-сараи и средневековые хамамы;
- Места съёмок знаменитого фильма «Бриллиантовая рука»;
- Нагорный Парк и Пламенные Башни.
Путешествие в Зороастрийское прошлое
После знакомства с историей Старого Города, мы отправимся в увлекательное путешествие в Зороастрийское прошлое Азербайджана. Здесь вас ждут священные места огнепоклонников, такие как:
- Храм огня Атешгях;
- Горящая гора Янардаг.
Подготовка к экскурсии
Перед тем как отправиться в путь, важно учесть несколько рекомендаций:
- Одевайтесь по погоде;
- Если ожидается дождь, не забудьте взять с собой зонт или дождевик;
- Подберите удобную обувь для прогулок.
Мы уверены, что эта экскурсия оставит у вас незабываемые впечатления и поможет лучше узнать культуру и историю Азербайджана!
По договорённости
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостные стены
- Парные Шемахинские ворота (с возрастом более 2000 лет)
- Девичья башня - старый символ Баку (VIII-XII века)
- Дворец Ширваншахов - цитадель Шахов Ширвана (XII-XVI века)
- Старинные мечети
- Хамамы (бани)
- Караван-сараи
- Музей миниатюрной книги
- Место съёмок "Бриллиантовой руки" и "Человека Амфибии"
- Нагорный парк
- Пламенные башни
- Храм огня Атешгях
- Горящая гора Янардаг
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Доступ к интернету через wi-fi
- Бутилированная вода.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
- Входные билеты в музеи не включены в стоимость, а посещение их в Старом городе не предусмотрено программой тура. Единый билет в музей Атешгях и в Янардаг за 1 человека стоит - 9$
- Питание и напитки оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Наденьте удобную обувь
- Оденьтесь по погоде
- Возьмите солнцезащитные очки или зонт/дождевик в случае дождя
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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