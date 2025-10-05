Трёхдневная программа в Баку и по регионам Азербайджана
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
6 окт в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Баку, «Гобустан», Янардаг и малоизвестный северный Азербайджан: мини-путешествие
Сфотографироваться у Бешбармага, полюбоваться пейзажами Гачреша и увидеть огни Апшерона
Начало: Аэропорт Баку, до 12:00
9 окт в 10:00
16 окт в 10:00
$690 за человека
Экспресс-трип по Азербайджану в мини-группе: Баку, огни Апшерона и заповедник «Гобустан»
Увидеть грязевые вулканы, побывать у огненной горы и погулять по Старому городу
Начало: Аэропорт Баку, до 12:00
10 окт в 10:00
17 окт в 10:00
$550 за человека
Сколько стоит тур в Баку в октябре 2025
Сейчас в Баку в категории "Дом-музей братьев Нобель" можно забронировать 3 тура от 500 до 690. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
