Вас ждет экскурсия в село Лагич — известное со времен Великого Шелкого пути как старинный центр производства медной посуды и чеканки. И село Ивановка — уникальное поселение, основанное 1840 году. Оно является старейшим и крупнейшим молоканским селом в Азербайджане.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Об экскурсии: Лагич — живая история, где местные жители до сегодняшнего дня бережно хранят традиции и ремесла своих предков. Село, известное со времен Великого Шелкого пути как старинный центр производства медной посуды и чеканки, до сих пор славится своими мастерами. Дорога к Лагичу, раскинувшемуся среди живописных горных склонов на высоте 1300 метров над уровнем моря никого не оставит равнодушным. Село Ивановка — уникальное поселение, основанное 1840 году в результате переселения крестьян-молокан из средней полосы России в Закавказье. Здесь функционирует последний оставшийся с советских времен колхоз на территории нашей страны. Что вас ждет: Мавзолей Дири Баба и Джума-мечеть Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит —живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 г. на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума-мечеть в городе Шемаха. По дороге В село Лагич нас ждут чудесные виды на окрестности. Это будут и виноградники, раскинувшиеся по обе стороны вдоль нашего пути в Шемахинском районе. И живописнейший горный перевал. Высокогорные массивы, покрытые густым лесом. Отвесные скалы, среди которых и будет лежать наш путь. По дороге в Лагич мы сделаем остановку и пройдёмся по подвесному мосту над бурной горной рекой. Лагич По прибытии в Лагич, мы пообедаем. Затем прогуляемся по Лагичу, посетим плавильные печи и мастерские, сохранившиеся до наших дней, подземную баню и старинную мечеть. В многочисленных магазинах и прямо в мастерских Вам будет предложен огромный ассортимент местной продукции на любой вкус от маленьких шкатулок до самоваров ручной работы. А также различные специи и целебные травы, собранные в окрестных горах. Село Ивановка В 50 км. от Лагича находится село Ивановка. Оно является старейшим и крупнейшим молоканским селом в Азербайджане с населением около 3000 человек. Приехав в Ивановку мы прогуляемся по селу, пройдемся мимо колхозного управления. Посетим современный дом культуры. Мы сможем поужинать в Ивановке, попробовав местные сорта вин и сыров. На обратном пути по желанию гостей мы можем посетить винный завод, на котором получим возможность дегустации нескольких видов азербайджанских вин, произведенных по итальянским технологиям. Вы можете выбрать данную экскурсию с посещением только села Лагич.
По договоренности с туристом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лагич
- Село Ивановка
- Джума-мечеть
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
4 мая 2024
Понравился мавзолей Дири Баба. В Ивановку нас не повезли, оказалось, что дорога на ремонте и ехать в объезд 1,5 часа дополнительно. В Лагиче работали только 3-4 лавки-мастерских. Смотреть там нечего, ехать большого смысла нет. Ездил с нами Аяз, гид он хороший
S
Stepanov
26 апр 2023
Ездили с гидом-водителем Рафаилом. Всё понравилось. Комфортный автомобиль.
Рафаил постарался обеспечить максимальный комфорт нам с ребятами-подростками. Лагич- интересный старый городок. Кто любит изделия ручной работы, специи, чай, думаю понравится.
Рафаил постарался обеспечить максимальный комфорт нам с ребятами-подростками. Лагич- интересный старый городок. Кто любит изделия ручной работы, специи, чай, думаю понравится.
Е
Екатерина
12 янв 2023
Очень интересная, увлекательная, познавательная экскурсия, в ходе которой можно увидеть новый срез Азербайджана: скальные пещеры, древнюю мечеть, горное село Лагич с его мастерскими и магазинчиками.
Благодаря Орхану все было организовано на высшем уровне. Очень впечатлил обед в доме местного жителя в селе Лагич: отличная возможность увидеть и прочувствовать изнутри быт местных жителей, а еда выше всяких похвал, просто пальчики оближешь.
Благодаря Орхану все было организовано на высшем уровне. Очень впечатлил обед в доме местного жителя в селе Лагич: отличная возможность увидеть и прочувствовать изнутри быт местных жителей, а еда выше всяких похвал, просто пальчики оближешь.
Тур входит в следующие категории Баку
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