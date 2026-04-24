Стоимость указана при 2-местном размещении.
Одиночные участники размещаются с участниками того же пола.
При отсутствии пары необходима доплата за 1-местное размещение.
Встреча, размещение в отеле и отдых, вечерняя экскурсия по Баку
По прибытии в аэропорт — встреча и трансфер в отель. После размещения у вас будет свободное время. В 19:00 вы встретитесь с гидом в холле отеля и отправитесь на насыщенную автомобильно-пешеходную прогулку по ночному Баку продолжительностью около 3 часов.
Экскурсия начнётся с улицы Низами — бывшей Торговой, которую часто называют бакинским Арбатом. Здания европейской архитектуры конца 19 века придают этому району особый шарм, благодаря чему Баку нередко сравнивают с «маленьким Парижем» или «Парижем Востока». Далее вы побываете на знаменитой площади Фонтанов — одном из центров вечерней жизни города. Кульминацией станет смотровая площадка в Нагорном парке, на Аллее шехидов, откуда открывается впечатляющая панорама Баку и вид на легендарные «Пламенные башни», чья динамическая подсветка считается одной из самых эффектных в мире. После экскурсии вас доставят обратно в отель.
Историческая часть Баку, мастер-класс по рисованию нефтью, культурный центр
После завтрака начнётся пешеходная экскурсия по историческому сердцу столицы — Ичери-шехер. Вы пройдёте вдоль крепостных стен и через главные ворота города, увидите Дворец ширваншахов и башенный, известный как Девичья башня (обзорно). Во время прогулки вы осмотрите средневековые бани, караван-сараи, ремесленные мастерские, ковровые и антикварные лавки, а также посетите музей миниатюрной книги. Особое удовольствие доставит прогулка по улочкам, где снимались культовые фильмы советского кинематографа — «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит-66», «Тегеран-43» и другие.
После перерыва на обед вас ждёт мастер-класс по рисованию нефтью. Азербайджан стал первой страной, где нефть начали использовать в живописи, а уникальную технику продемонстрирует художник Шахид Адыгозал-заде (при группе от 10 человек). Далее вы посетите самый яркий и насыщенный рынок Баку, куда ежедневно привозят свежие продукты и специи со всех регионов страны. В завершение побываете в Культурном центре имени Гейдара Алиева, созданном по проекту Захи Хадид.
«Гобустан», грязевые вулканы, мечеть Биби-Эйбат, отдых на море или экскурсия по Абшерону
После завтрака состоится поездка за город. Первой остановкой станет Национальный историко-художественный заповедник «Гобустан» и 3D-музей, расположенные примерно в 60 км от Баку. Здесь вы увидите знаменитые петроглифы — наскальные изображения, созданные первобытными людьми. Эти древние рисунки отражают быт, верования и мировоззрение народов, населявших эти земли тысячи лет назад.
Затем вы познакомитесь с ещё одной уникальной особенностью страны: Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов. Вы сможете подойти вплотную к кратерам и понаблюдать, как в них «булькает» жидкая глина. Ландшафты в районе «Гобустана» настолько необычны, что учёные сравнивают их с поверхностью Марса. Посещение грязевых вулканов по желанию, возможно только в сухую и безветренную погоду (за доплату).
На обратном пути вы посетите мечеть Биби-Эйбат, расположенную на берегу Бакинской бухты. Этот духовный центр мусульман Востока был первоначально возведён в 13 веке и воссоздан в 1990-х годах. Здесь находятся усыпальницы почитаемых людей, включая могилу Укеймы ханум — потомка пророка Мухаммеда. После обеда вас ждёт отдых на Каспийском море: в тёплый сезон — посещение платного пляжа, а с 15 сентября по 15 июня купание заменяется экскурсией по Абшерону.
В Абшероне вы побываете в Стране Огней, посетите посёлок Гала и завершите день осмотром заповедника Янардаг, где природный газ горит прямо на склоне холма. Также вы увидите храм огня Атешгях 17-18 веков в посёлке Сураханы (за доплату).
С 12:00 до 13:00 будет организован трансфер в аэропорт. До новых встреч!
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|41 700 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Экскурсионная программа с водителем-гидом
- Мастер-класс по рисованию нефтью
- Трансферы по программе
- Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Баку и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное проживание