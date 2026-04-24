Экспресс-тур по Азербайджану: архитектура, природа, море и мастер-класс

Познакомиться с главными местами столицы, посетить заповедник Гобустан и порисовать нефтью
Мы покажем вам Баку во всех его гранях: от магии вечерних огней и сияющих «Пламенных башен» до исторической части города Ичери-шехер, где оживают древние дворцы и улочки из легендарных фильмов.
Вы прикоснётесь к вековой истории в «Гобустане», осмотрев петроглифы. Увидите фантастические грязевые вулканы, похожие на марсианские пейзажи.

Заглянете в мечеть Биби-Эйбат на берегу Каспия и современный архитектурный шедевр — Центр Гейдара Алиева.

Вас ждёт яркая атмосфера Зелёного рынка, мастер-класс по рисованию нефтью — уникальному азербайджанскому искусству, а также «огненный» Абшерон с Янардагом и храмом Атешгях. А в тёплое время года уделим время отдыху на пляже. Это путешествие соединяет старину и авангард, море и огонь, историю и живую культуру.

Описание тура

Организационные детали

Стоимость указана при 2-местном размещении.
Одиночные участники размещаются с участниками того же пола.
При отсутствии пары необходима доплата за 1-местное размещение.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле и отдых, вечерняя экскурсия по Баку

По прибытии в аэропорт — встреча и трансфер в отель. После размещения у вас будет свободное время. В 19:00 вы встретитесь с гидом в холле отеля и отправитесь на насыщенную автомобильно-пешеходную прогулку по ночному Баку продолжительностью около 3 часов.

Экскурсия начнётся с улицы Низами — бывшей Торговой, которую часто называют бакинским Арбатом. Здания европейской архитектуры конца 19 века придают этому району особый шарм, благодаря чему Баку нередко сравнивают с «маленьким Парижем» или «Парижем Востока». Далее вы побываете на знаменитой площади Фонтанов — одном из центров вечерней жизни города. Кульминацией станет смотровая площадка в Нагорном парке, на Аллее шехидов, откуда открывается впечатляющая панорама Баку и вид на легендарные «Пламенные башни», чья динамическая подсветка считается одной из самых эффектных в мире. После экскурсии вас доставят обратно в отель.

2 день

Историческая часть Баку, мастер-класс по рисованию нефтью, культурный центр

После завтрака начнётся пешеходная экскурсия по историческому сердцу столицы — Ичери-шехер. Вы пройдёте вдоль крепостных стен и через главные ворота города, увидите Дворец ширваншахов и башенный, известный как Девичья башня (обзорно). Во время прогулки вы осмотрите средневековые бани, караван-сараи, ремесленные мастерские, ковровые и антикварные лавки, а также посетите музей миниатюрной книги. Особое удовольствие доставит прогулка по улочкам, где снимались культовые фильмы советского кинематографа — «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит-66», «Тегеран-43» и другие.

После перерыва на обед вас ждёт мастер-класс по рисованию нефтью. Азербайджан стал первой страной, где нефть начали использовать в живописи, а уникальную технику продемонстрирует художник Шахид Адыгозал-заде (при группе от 10 человек). Далее вы посетите самый яркий и насыщенный рынок Баку, куда ежедневно привозят свежие продукты и специи со всех регионов страны. В завершение побываете в Культурном центре имени Гейдара Алиева, созданном по проекту Захи Хадид.

3 день

«Гобустан», грязевые вулканы, мечеть Биби-Эйбат, отдых на море или экскурсия по Абшерону

После завтрака состоится поездка за город. Первой остановкой станет Национальный историко-художественный заповедник «Гобустан» и 3D-музей, расположенные примерно в 60 км от Баку. Здесь вы увидите знаменитые петроглифы — наскальные изображения, созданные первобытными людьми. Эти древние рисунки отражают быт, верования и мировоззрение народов, населявших эти земли тысячи лет назад.

Затем вы познакомитесь с ещё одной уникальной особенностью страны: Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов. Вы сможете подойти вплотную к кратерам и понаблюдать, как в них «булькает» жидкая глина. Ландшафты в районе «Гобустана» настолько необычны, что учёные сравнивают их с поверхностью Марса. Посещение грязевых вулканов по желанию, возможно только в сухую и безветренную погоду (за доплату).

На обратном пути вы посетите мечеть Биби-Эйбат, расположенную на берегу Бакинской бухты. Этот духовный центр мусульман Востока был первоначально возведён в 13 веке и воссоздан в 1990-х годах. Здесь находятся усыпальницы почитаемых людей, включая могилу Укеймы ханум — потомка пророка Мухаммеда. После обеда вас ждёт отдых на Каспийском море: в тёплый сезон — посещение платного пляжа, а с 15 сентября по 15 июня купание заменяется экскурсией по Абшерону.

В Абшероне вы побываете в Стране Огней, посетите посёлок Гала и завершите день осмотром заповедника Янардаг, где природный газ горит прямо на склоне холма. Также вы увидите храм огня Атешгях 17-18 веков в посёлке Сураханы (за доплату).

4 день

Завершение тура, отъезд

С 12:00 до 13:00 будет организован трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет41 700 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Экскурсионная программа с водителем-гидом
  • Мастер-класс по рисованию нефтью
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Баку и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное проживание
Место начала и завершения?
Баку, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Зара
Зара — Организатор в Баку
Провела экскурсии для 232 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.

