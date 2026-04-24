После завтрака состоится поездка за город. Первой остановкой станет Национальный историко-художественный заповедник «Гобустан» и 3D-музей, расположенные примерно в 60 км от Баку. Здесь вы увидите знаменитые петроглифы — наскальные изображения, созданные первобытными людьми. Эти древние рисунки отражают быт, верования и мировоззрение народов, населявших эти земли тысячи лет назад.

Затем вы познакомитесь с ещё одной уникальной особенностью страны: Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов. Вы сможете подойти вплотную к кратерам и понаблюдать, как в них «булькает» жидкая глина. Ландшафты в районе «Гобустана» настолько необычны, что учёные сравнивают их с поверхностью Марса. Посещение грязевых вулканов по желанию, возможно только в сухую и безветренную погоду (за доплату).

На обратном пути вы посетите мечеть Биби-Эйбат, расположенную на берегу Бакинской бухты. Этот духовный центр мусульман Востока был первоначально возведён в 13 веке и воссоздан в 1990-х годах. Здесь находятся усыпальницы почитаемых людей, включая могилу Укеймы ханум — потомка пророка Мухаммеда. После обеда вас ждёт отдых на Каспийском море: в тёплый сезон — посещение платного пляжа, а с 15 сентября по 15 июня купание заменяется экскурсией по Абшерону.

В Абшероне вы побываете в Стране Огней, посетите посёлок Гала и завершите день осмотром заповедника Янардаг, где природный газ горит прямо на склоне холма. Также вы увидите храм огня Атешгях 17-18 веков в посёлке Сураханы (за доплату).