Калейдоскоп Азербайджана: тур по историческим центрам, природным локациям и скрытым селениям

Побывать в 4 городах, увидеть грязевые вулканы и вечный огонь Янардага и заглянуть на родину удинов
Страна древней истории, живых традиций и яркой архитектуры, встречай! В этом туре вы прогуляетесь по Старому Баку, увидите Девичью башню, Дворец ширваншахов и роскошные особняки нефтяной эпохи.

Посетите «Гобустан» с его
древними петроглифами и грязевыми вулканами, храм огнепоклонников Атешгя» и горящую гору Янардаг. Осмотрим Центр Гейдара Алиева, созданный Захой Хадид. Побываем в Шеки, селе Киш и в удинском Нидже. Завершит поездку осмотр руин античной Кабалы. Будем жить в 4-звёздочных отелях, чтобы комфортно отдыхать после экскурсий.

Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Дополнительная информация:
• В расписании программы могут быть изменения, не меняя количество ночей и мест посещения.
• Тур состоится при группе минимум от 3 человек.
• Трансферы аэропорт—отель—аэропорт будут производиться до 20:00 (бесплатно).
• После 20:00 стоимость трансфера составляет $25.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку

В этот день вы прилетите в Баку. В аэропорту вас встретит представитель, после чего состоится трансфер и размещение в отеле. Заселение запланировано на 14:00. После — свободное время для отдыха или самостоятельной прогулки по городу.

2 день

Старый город и архитектура нефтяного Баку

После завтрака в отеле в 10:00 состоится встреча с гидом в холле. Начнётся пешеходная экскурсия по старинному району Ичери-шехер — сердцу Баку, окружённому мощными крепостными стенами. Вы увидите Девичью башню, Рыночную площадь, старинные мечети, бани и караван-сараи. Особое внимание будет уделено дворцовому комплексу ширваншахов — одной из главных жемчужин азербайджанской архитектуры.

Около 13:00–14:00 запланирован обед в ресторане с блюдами национальной кухни (оплачивается самостоятельно).

Во второй половине дня вы познакомитесь с архитектурным наследием нефтяного бума начала 20 века. Прогулка пройдёт мимо изысканных особняков нефтяных магнатов. Экскурсия завершится у здания Музея истории Азербайджана, которое размещено в бывшем особняке знаменитого мецената Тагиева.

После — свободное время. Ночь в Баку.

3 день

«Гобустан» и Villa Petrolea

После завтрака в отеле в 10:00 состоится встреча с гидом. Программа начнётся с поездки в Гобустанский заповедник, где вы увидите древние наскальные рисунки и знаменитые грязевые вулканы. Интересный факт — около 40% всех грязевых вулканов мира находится в Азербайджане, а их наибольшее число — именно в «Гобустане». По пути вы также осмотрите плавучие нефтяные платформы.

По возвращении в Баку посетите мечеть Биби-Эйбат. После этого — обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря (оплачивается самостоятельно).

Далее запланирован внешний осмотр здания Музея ковра — архитектурного шедевра, выполненного в виде свёрнутого ковра. Проект разработан австрийской студией Hoffman.

Финальной точкой дня станет Villa Petrolea — музей, посвящённый деятельности семьи Нобелей в Баку. В этом месте сохранился настоящий «нобелевский городок» с особняком в византийском стиле и тенистым парком — символ эпохи расцвета бакинской нефтяной промышленности.

После экскурсии вас отвезут в отель. Ночь в Баку.

4 день

Апшеронский полуостров и Центр Гейдара Алиева

После завтрака вы встретитесь с гидом и отправитесь на рынок, чтобы увидеть бакинскую торговлю во всей её красе. Затем начнётся экскурсия по Апшеронскому полуострову. Первым объектом станет храм огнепоклонников Атешгях — культовое место, возведённое на месте выхода природного газа. Комплекс был восстановлен в 17 веке, а в бывших кельях сегодня расположена музейная экспозиция.

После обеда вы посетите Янардаг — горящую гору, где природный газ воспламеняется прямо на поверхности земли, создавая эффект вечного огня.

Затем состоится экскурсия в Центр Гейдара Алиева — знаковое здание, созданное по проекту Захи Хадид. Внутри центра находятся музеи, выставочные залы и библиотека. Здесь проводятся крупнейшие мероприятия не только Азербайджана, но и всего Кавказско-Каспийского региона.

После экскурсии — трансфер в отель и свободное время. Ночь в Баку.

5 день

Переезд в Шеки через Шамаху

После завтрака в 9:00 вы освободите номера и отправитесь в Шеки. По пути сделаете остановку в посёлке Мараза, чтобы осмотреть мавзолей Дири Баба, построенный в 14 веке.

Затем — остановка в Шамахе, одном из древнейших городов Азербайджана, который некогда был важным пунктом на Великом шёлковом пути. В 9–16 веках он служил столицей Ширванского ханства, а позже — резиденцией Ширваншахов. Здесь вы увидите мавзолей Едди Гумбез и знаменитую Джума-мечеть.

К 16:00 вы прибудете в Шеки (ранее — Нуха), где начнётся экскурсия по городу. Вы посетите Дворец шекинских ханов, возведённый в 18 веке. Внутреннее убранство дворца поражает росписями и витражами ручной работы.

Далее — прогулка по крепостным стенам, осмотр Джума-мечети, старинных бань и караван-сарая.
Желающие смогут пройтись по вечернему Шеки, заглянуть в лавки с местными сладостями и купить знаменитую шекинскую халву.

Ночь в Шеки.

6 день

Христианские святыни и древняя Кабала

После завтрака освободите номера и отправитесь в село Киш, где находится одна из древнейших христианских церквей Кавказа. Этот памятник албанской архитектуры был возведён в 5 веке и с тех пор неоднократно перестраивался.

Далее вы поедете через село Нидж — родину удинов, одной из древнейших народностей Азербайджана. Здесь вы осмотрите кафедральную церковь удино-христианской традиции. Этот народ смог сохранить язык и культуру, унаследованные от глубокой древности.

После обеда в ресторане в Габале (оплачивается самостоятельно) вы отправитесь в древнюю Кабалу — город-акрополь с историей более 2500 лет. Здесь сохранились фрагменты крепостных стен и элементы античного города.

К вечеру вы вернётесь в Баку.

7 день

Окончание тура

Утром вы позавтракаете и освободите номера. В 12:00 состоится трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$598
1-местное размещение$780
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта (до 20:00)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты: «Гобустан», на грязевые вулкан, Атешгях, Янардаг, Центр Гейдара Алиева, Музей братьев Нобель, Кабалака, Нидж
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта (после 20:00) - $25
  • 1-местное размещение - $780
  • Страховка
  • Дополнительная ночь в отеле - от $60
  • Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина
Сабина — ваша команда гидов в Баку
Мы предоставляем широкий спектр услуг для своих клиентов. Уделяем большое значение качеству как предлагаемого продукта, так и работе наших сотрудников. Мы формируем турпакеты по всем направлениям Азербайджана. Наша миссия: показать
нашу страну всем любителям путешествовать и добиться их удовлетворения от ее посещения! Наши отношения с партнерами основаны на ценностях нашей компании – надежность и целостность. Наши высококвалифицированные специалисты помогут с решением любых вопросов в путешествии — от встречи в аэропорту до решения сложных визовых проблем.

