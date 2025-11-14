Посетите «Гобустан» с его
Описание тура
Организационные детали
Дополнительная информация:
• В расписании программы могут быть изменения, не меняя количество ночей и мест посещения.
• Тур состоится при группе минимум от 3 человек.
• Трансферы аэропорт—отель—аэропорт будут производиться до 20:00 (бесплатно).
• После 20:00 стоимость трансфера составляет $25.
Программа тура по дням
Прибытие в Баку
В этот день вы прилетите в Баку. В аэропорту вас встретит представитель, после чего состоится трансфер и размещение в отеле. Заселение запланировано на 14:00. После — свободное время для отдыха или самостоятельной прогулки по городу.
Старый город и архитектура нефтяного Баку
После завтрака в отеле в 10:00 состоится встреча с гидом в холле. Начнётся пешеходная экскурсия по старинному району Ичери-шехер — сердцу Баку, окружённому мощными крепостными стенами. Вы увидите Девичью башню, Рыночную площадь, старинные мечети, бани и караван-сараи. Особое внимание будет уделено дворцовому комплексу ширваншахов — одной из главных жемчужин азербайджанской архитектуры.
Около 13:00–14:00 запланирован обед в ресторане с блюдами национальной кухни (оплачивается самостоятельно).
Во второй половине дня вы познакомитесь с архитектурным наследием нефтяного бума начала 20 века. Прогулка пройдёт мимо изысканных особняков нефтяных магнатов. Экскурсия завершится у здания Музея истории Азербайджана, которое размещено в бывшем особняке знаменитого мецената Тагиева.
После — свободное время. Ночь в Баку.
«Гобустан» и Villa Petrolea
После завтрака в отеле в 10:00 состоится встреча с гидом. Программа начнётся с поездки в Гобустанский заповедник, где вы увидите древние наскальные рисунки и знаменитые грязевые вулканы. Интересный факт — около 40% всех грязевых вулканов мира находится в Азербайджане, а их наибольшее число — именно в «Гобустане». По пути вы также осмотрите плавучие нефтяные платформы.
По возвращении в Баку посетите мечеть Биби-Эйбат. После этого — обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря (оплачивается самостоятельно).
Далее запланирован внешний осмотр здания Музея ковра — архитектурного шедевра, выполненного в виде свёрнутого ковра. Проект разработан австрийской студией Hoffman.
Финальной точкой дня станет Villa Petrolea — музей, посвящённый деятельности семьи Нобелей в Баку. В этом месте сохранился настоящий «нобелевский городок» с особняком в византийском стиле и тенистым парком — символ эпохи расцвета бакинской нефтяной промышленности.
После экскурсии вас отвезут в отель. Ночь в Баку.
Апшеронский полуостров и Центр Гейдара Алиева
После завтрака вы встретитесь с гидом и отправитесь на рынок, чтобы увидеть бакинскую торговлю во всей её красе. Затем начнётся экскурсия по Апшеронскому полуострову. Первым объектом станет храм огнепоклонников Атешгях — культовое место, возведённое на месте выхода природного газа. Комплекс был восстановлен в 17 веке, а в бывших кельях сегодня расположена музейная экспозиция.
После обеда вы посетите Янардаг — горящую гору, где природный газ воспламеняется прямо на поверхности земли, создавая эффект вечного огня.
Затем состоится экскурсия в Центр Гейдара Алиева — знаковое здание, созданное по проекту Захи Хадид. Внутри центра находятся музеи, выставочные залы и библиотека. Здесь проводятся крупнейшие мероприятия не только Азербайджана, но и всего Кавказско-Каспийского региона.
После экскурсии — трансфер в отель и свободное время. Ночь в Баку.
Переезд в Шеки через Шамаху
После завтрака в 9:00 вы освободите номера и отправитесь в Шеки. По пути сделаете остановку в посёлке Мараза, чтобы осмотреть мавзолей Дири Баба, построенный в 14 веке.
Затем — остановка в Шамахе, одном из древнейших городов Азербайджана, который некогда был важным пунктом на Великом шёлковом пути. В 9–16 веках он служил столицей Ширванского ханства, а позже — резиденцией Ширваншахов. Здесь вы увидите мавзолей Едди Гумбез и знаменитую Джума-мечеть.
К 16:00 вы прибудете в Шеки (ранее — Нуха), где начнётся экскурсия по городу. Вы посетите Дворец шекинских ханов, возведённый в 18 веке. Внутреннее убранство дворца поражает росписями и витражами ручной работы.
Далее — прогулка по крепостным стенам, осмотр Джума-мечети, старинных бань и караван-сарая.
Желающие смогут пройтись по вечернему Шеки, заглянуть в лавки с местными сладостями и купить знаменитую шекинскую халву.
Ночь в Шеки.
Христианские святыни и древняя Кабала
После завтрака освободите номера и отправитесь в село Киш, где находится одна из древнейших христианских церквей Кавказа. Этот памятник албанской архитектуры был возведён в 5 веке и с тех пор неоднократно перестраивался.
Далее вы поедете через село Нидж — родину удинов, одной из древнейших народностей Азербайджана. Здесь вы осмотрите кафедральную церковь удино-христианской традиции. Этот народ смог сохранить язык и культуру, унаследованные от глубокой древности.
После обеда в ресторане в Габале (оплачивается самостоятельно) вы отправитесь в древнюю Кабалу — город-акрополь с историей более 2500 лет. Здесь сохранились фрагменты крепостных стен и элементы античного города.
К вечеру вы вернётесь в Баку.
Окончание тура
Утром вы позавтракаете и освободите номера. В 12:00 состоится трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$598
|1-местное размещение
|$780
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта (до 20:00)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты: «Гобустан», на грязевые вулкан, Атешгях, Янардаг, Центр Гейдара Алиева, Музей братьев Нобель, Кабалака, Нидж
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта (после 20:00) - $25
- 1-местное размещение - $780
- Страховка
- Дополнительная ночь в отеле - от $60
- Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты