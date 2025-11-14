После завтрака в отеле в 10:00 состоится встреча с гидом в холле. Начнётся пешеходная экскурсия по старинному району Ичери-шехер — сердцу Баку, окружённому мощными крепостными стенами. Вы увидите Девичью башню, Рыночную площадь, старинные мечети, бани и караван-сараи. Особое внимание будет уделено дворцовому комплексу ширваншахов — одной из главных жемчужин азербайджанской архитектуры.

Около 13:00–14:00 запланирован обед в ресторане с блюдами национальной кухни (оплачивается самостоятельно).

Во второй половине дня вы познакомитесь с архитектурным наследием нефтяного бума начала 20 века. Прогулка пройдёт мимо изысканных особняков нефтяных магнатов. Экскурсия завершится у здания Музея истории Азербайджана, которое размещено в бывшем особняке знаменитого мецената Тагиева.

После — свободное время. Ночь в Баку.