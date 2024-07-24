Т Татьяна Заказывали трехдневную программу по Баку и окрестностям. Анар - отличный рассказчик, прекрасно владеет материалом, ориентируется на настроение группы. Это было интереснное и полное ярких впечатлений путешествие, несмотря на продолжительность, мы нисколько не утомились. Рекомендую!

В Владимир В целом нам все понравилось, гид очень эрудированный и с удовольствием расскажет интересные истории про места и события по маршруту.

К Константин Всё было на высоте! Тур очень объемный и интересный, позволит вам охватить максимум интересных мест Азербаджана в краткий срок. Положительных печатлений, фотографий и знаний о чудесной стране у нас осталась масса! Рекомендуем.

А Алексей Программа каждого дня была насыщенная и увлекательная, много нового узнали о стране и достопримечательностях, людях и местных традициях. Очень впечатлил музей под открытым небом Гобустан. Спасибо!

О Ольга Благодарю за экскурсию нашего гида, она была насыщенной, интересной, разнообразной и комфортной. Гобустан волшебный! В каждом камне мощная сила древних наскальных рисунков.

И Ирина Анар отличный гид, профессиональный и внимательный. Все было здорово, информативно, интересно и нескучно. Остались только самые лучшие впечатления от поездки!

Е Елена Анар - замечательный гид! Спокойный, начитанный, прекрасно говорит на русском языке, отлично знает историю,. Он не только прекрасно и заботливо провел наш тур, но и порекомендовал хорошие места для дальнейшего самостоятельного отдыха. Рады, что отправились в путешествие с ним!

С Сергей Всё было супер!

Е Евгений Анар хороший, адекватный гид, ответственно относится к проведению экскурсий. Делал все возможное, чтобы нам было комфортно и интересно, показывал лучшие места и делился любопытными историями о местах по маршруту, учитывал наши пожелания и рекомендовал места в Баку, которые стоит посетить. Мы остались очарованы Азербайджаном, особенно впечатлила прогулка по Гобустану. Благодарим!