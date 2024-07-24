Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по Азербайджану – стране, некогда вошедшей в историю как часть Великого шелкового пути.
Здесь вы сможете пройти по следам древних зороастрийских паломников, прогуляться по мощеным улочкам деревень ремесленников и своими глазами увидеть петроглифы – наскальные рисунки древних людей.
Описание тураДень первый Наша экскурсия начнется рано утром, направимся к югу от Баку в один из самых известных в мире историко-археологических заповедников, музей под открытым небом с огромной коллекцией бесценных исторических экспонатов.
- Путешествие в Гобустан: от наскальных рисунков до современных технологий Гобустан – это уникальная наскальная галерея, музей под открытым небом, с шедеврами которого обязательно должен познакомиться каждый. Вы увидите, как на скалах наши предки изображали людей, представителей животного мира, лодки, различные символические знаки, сцены охоты, ритуалы, танцы. На обратном пути посетим знаменитую мечеть Биби-Эйбат и узнаем интересные факты о ней. К сожалению, мечеть не сохранилось до нашего времени в своем первозданном облике. То сооружение, которое можно видеть сегодня, является лишь его воссозданной в 1990-х годах копией. После отправимся на вкусный обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря, который считается лучшим по соотношению цены и качества. После вкусной трапезы, мы направимся в Дом-музей братьев Нобель.
- Вечерняя экскурсия по современной столице Баку. Гигантский костер из небоскребов, ультрасовременный архитектурный комплекс, получивший титул «символ Азербайджана». Три языка пламени, которые символизируют индустриальную мощь страны и горячий темперамент ее жителей.
- Малая Венеция Это целая система каналов, предназначенных для водных прогулок, которые располагаются на территории приморского бульвара. Бакинская Венеция является одним из излюбленных мест как туристов, так и местных жителей. В ходе экскурсии вы узнаете историю возникновения и развития водно-прогулочной конструкции и сможете отдохнуть на огромной живописной территории площадью почти 10 тыс. кв. м. Под единой крышей объединены сразу несколько культурных объектов, а текучий, плавный свод центра не раз принимал концерты ведущих мировых исполнителей. После экскурсии мы вас доставим в ваш отель или апартаменты. День второй • Мавзолей Дири-Баба По дороге из Баку в Шамахы в селе Мараза мы увидим уникальный памятник — двухэтажный мавзолей-мечеть Дири-Баба XV века, расположенный напротив старого кладбища. Долгое время местные жители хранили предание о том, что здесь погребен и остался нетленным святой по имени Дири-Баба. Поэтому уже с XVII века он привлекает сюда множество паломников и просто любопытных глаз.
- Джума мечеть (Пятничная мечеть) После отправимся в Шемаху. Осмотр города начнем с одной из интереснейших мечетей Азербайджана — Джума мечети. Ее история уходит вглубь веков. Дата строительства мечети — 743-744 год — основывается на исследованиях прибывшей из Тифлиса геологической комиссии во главе с принцем Шахкули Каджаром. Побывав внутри этой мечети, мы с вами отправимся к усыпальницам.
- Усыпальница семи гробниц Усыпальницы одна за другой были построены, начиная с XVIII века. Во всех усыпальницах находятся могилы членов семьи хана Мустафы. В 1810 году первая усыпальница была построена для усопшей матери Мустафы хана. Говорят, что в одной из усыпальниц лежит та самая Шамаханская царица. Узнав о тайнах и истории этих мест, наш путь продолжится в историко-архитектурный заповедник Лагич.
- Древний поселок Лагич – медное царство Азербайджана Один из самых популярных маршрутов по Азербайджану — это тур в Лагич, «Город мастеров» в Исмаиллинском районе. Даже если не ставить себе целью сам Лагич, только одна дорога туда является достопримечательностью! Дело в том, что это не дорога, а сплошной экстрим пополам с невероятной красотой. Эти 25 км. можно проехать минут за 40, а можно — за 2 часа. И последнее — более вероятно, потому что на каждом повороте горного серпантина хочется останавливаться и фотографировать. С одной стороны встают отвесные скалы, совершенно готического вида, летом они наполовину скрыты листвой, поэтому не видно, что скалы разноцветные. Зимой это заметно лучше и восхищаешься выдумками матушки-природы. Это одна из красивейших горных дорог в Азербайджане! Да, наверное, и в мире.
- Ивановка – русское сердце Азербайджана Только подумайте, откуда могла деревня с таким названием взяться на землях Азербайджана, среди Кавказских гор? Почему на удел её жителей выпало так много гонений и переселений? Чем они провинились перед властью и природой? Что помогло им не просто выжить, но и создать уникальную культуру, аналогов которой нет нигде? Вечером возвращаемся в Баку. День третий Рано утром я заберу вас из апартаментов и мы поедем в регион, где побывал великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.
- Губа – одно из излюбленных мест для посещения туристами Здесь действительно есть, что посмотреть: удивительные пейзажи, интереснейшая архитектура и самобытные села. На этой экскурсии мы побываем в уникальном поселке горских евреев, осмотрим исторические постройки XIX века и посетим деревушку Хыналыг, которая расположена на вершине горы, а дома в ней напоминают орлиные гнезда: крыша одного служит двором для другого. Осмотр достопримечательностей Губы мы начнем с посещения поселка Красная слобода, самого большого в мире поселения горских евреев. Это уникальное место со своей культурой, языком и религией. Красная слобода — единственная община горских евреев на территории СНГ. Здесь сохраняются традиции горских евреев Азербайджана. Местное население любит помпезность — в поселке построены огромные виллы, напоминающие дворцы, а по его улицам разъезжают дорогие автомобили.
- Следующая остановка — Губинский мемориальный комплекс В апреле 2007 года здесь было обнаружено массовое захоронение мусульман, ставших жертвами национальной резни 1918 года. Сейчас здесь находится музей. После осмотра музея, около 14:00 мы отправимся на обед в лучший Губинский ресторан или, по вашему желанию, за символическую сумму денег можно пообедать в древнем селе в гостях у местного хыналыгца. После обеда отправимся в мечеть Сакина-Ханум. Здание выстроено из красного кирпича и похоже на граненый цилиндр. В каждой стене находится по окну в форме полукруглой арки. Верх фасада опоясывает оригинальный карниз, выложенный из маленьких кирпичиков. Купол — белый, металлический, по форме напоминает шлем. Его верхушка украшена изящным тонким шпилем. Наконец мы посетим историческую баню, купольный хамам XIX века. По легенде, в этой бане когда-то мылся Александр Дюма, а спустя 150 лет эти места посетил его правнук!
- Село отшельников и потомков библейского Ноя Хыналыгу более 5 тыс. лет. Веками это село было отрезано от цивилизации труднодоступными горами с опасными скалистыми обрывами. Из-за такой изолированности его жителям по сей день удалось сохранить уникальный, не принадлежащий ни к одной языковой группе, язык, и не встречающиеся нигде более традиции и обычаи. Все жители Хыналыга являются коренными и делятся на 4 рода. У каждого рода свое кладбище, свои узоры для ковров и одежды. Несмотря на удивительное гостеприимство хыналыгцев, чужаков селиться сюда они не допускают. Кроме того, они категорические противники даже свадеб с жителями других деревень. Эдакий анклав посреди гор, который даже просил у властей Азербайджана для себя автономию. Мы с вами увидим невероятные горы Хыналыга. Несмотря на то, что село стоит высоко в горах и сюда сложно добраться, люди не перестают приезжать, чтобы полюбоваться удивительными пейзажами, своеобразием местной культуры и местными жителями. Вечером мы возвращаемся в Баку.
Т
Татьяна
24 июл 2024
Заказывали трехдневную программу по Баку и окрестностям. Анар - отличный рассказчик, прекрасно владеет материалом, ориентируется на настроение группы. Это было интереснное и полное ярких впечатлений путешествие, несмотря на продолжительность, мы нисколько не утомились. Рекомендую!
В
Владимир
10 июн 2024
В целом нам все понравилось, гид очень эрудированный и с удовольствием расскажет интересные истории про места и события по маршруту.
К
Константин
25 мая 2024
Всё было на высоте! Тур очень объемный и интересный, позволит вам охватить максимум интересных мест Азербаджана в краткий срок. Положительных печатлений, фотографий и знаний о чудесной стране у нас осталась масса! Рекомендуем.
А
Алексей
25 апр 2024
Программа каждого дня была насыщенная и увлекательная, много нового узнали о стране и достопримечательностях, людях и местных традициях. Очень впечатлил музей под открытым небом Гобустан. Спасибо!
О
Ольга
13 апр 2024
Благодарю за экскурсию нашего гида, она была насыщенной, интересной, разнообразной и комфортной. Гобустан волшебный! В каждом камне мощная сила древних наскальных рисунков.
И
Ирина
26 мар 2024
Анар отличный гид, профессиональный и внимательный. Все было здорово, информативно, интересно и нескучно. Остались только самые лучшие впечатления от поездки!
Е
Елена
13 мар 2024
Анар - замечательный гид! Спокойный, начитанный, прекрасно говорит на русском языке, отлично знает историю,. Он не только прекрасно и заботливо провел наш тур, но и порекомендовал хорошие места для дальнейшего самостоятельного отдыха. Рады, что отправились в путешествие с ним!
С
Сергей
16 ноя 2023
Всё было супер!
Е
Евгений
12 июн 2023
Анар хороший, адекватный гид, ответственно относится к проведению экскурсий. Делал все возможное, чтобы нам было комфортно и интересно, показывал лучшие места и делился любопытными историями о местах по маршруту, учитывал наши пожелания и рекомендовал места в Баку, которые стоит посетить. Мы остались очарованы Азербайджаном, особенно впечатлила прогулка по Гобустану. Благодарим!
А
Алина
11 мар 2023
Отлично составленная программа! Анар очень приятный рассказчик, собеседник, интересный и разносторонний человек. Все было организовано комфортно, четко, интересно. Спасибо!
