Наедине со Страной огней: индивидуальный тур по Баку, Шемахе, Габале и Шеки
Увидеть кусочек Венеции в Баку, полюбоваться озером Нохур и заглянуть в ремесленную мастерскую
Начало: Аэропорт Баку / другая локация, время - по договор...
9 июн в 09:00
10 июн в 09:00
€420 за всё до 2 чел.
Персональный мини-тур по Баку и окрестностям: от улиц Старого города до гор Хызы
Увидеть огни Апшерона, подняться на Бешбармаг и полюбоваться розовым озером Масазыр
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
52 000 ₽ за всё до 3 чел.
Горы, Каспий и не только: индивидуальный тур по знаковым локациям Азербайджана
Увидеть цитрусовые сады, побывать у озера Масазыр и познакомиться с ремёслами Лагича
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
9 июн в 10:00
16 июн в 10:00
88 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Парк «Малая Венеция»»
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