Туры на озеро Севан из Баку

Найдено 3 тура в категории «Озеро Севан» в Баку на русском языке, цены от $1230, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
10 дней
-
20%
1 отзыв
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Полюбуетесь лазурной гладью озера Севан и осмотрите храм эпохи Эллинизма в Армении»
10 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$1244$1555 за человека
Кавказское комбо: гранд-тур по Азербайджану, Грузии и Армении
12 дней
Кавказское комбо: гранд-тур по Азербайджану, Грузии и Армении
Увидеть пламя Янардага, полюбоваться Казбеком и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«За 12 дней мы успеем исследовать природные и исторические достопримечательности Азербайджана, погулять по «городу любви» и продегустировать грузинское вино, насладиться воздухом Севана и увидеть великолепный Арарат»
12 апр в 08:00
10 мая в 08:00
116 434 ₽ за человека
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
12 дней
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В Грузии исследуем Тбилиси, Кахетию и Мцхету, а в Армении полюбуемся Араратом, озером Севан и даже узнаем, где прячется кусочек Древней Греции»
12 апр в 10:00
10 мая в 10:00
$1230 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
    Хочу поблагодарить Владлену и Мераби за мой невероятный мини-отпуск. Мой тур Азербайджан - Грузия - Армения я увидела случайно на Tripster.
    читать дальше

    Ранее, туры на Трипстере я не бронировала, поэтому было очень много сомнений и вопросов. Ребята ответили на все мои вопросы максимально подробно, чем вызвали доверие. Самый большой вопрос для меня заключался в пересечении границы между странами, но вся поездка была настолько организованной, что в каждой стране еще на подьезде к границе, меня уже ждали гиды с трансфером из другой страны. Мой тур длился 10 дней, программа была максимально продуманной и логичной. За это время мне удалось посмотреть самые основные достопримечательности. Отдельно хочу отметить благодарностью невероятную заботу и поддержку со стороны Владлены и всей команды. Любой мой вопрос разрешался в течение 5 минут, а зачастую, еще быстрее. Ребята были на связи даже в вечернее время. Все сделано с любовью и для туристов. Гиды макисмально подробно показывают все самые интересные места. Хочу выразить благодарность моим гидам: Азербайджан - Вали, Грузия - Галактион, Армения - Геворг, Нелли. Благодаря этим людям, а также организаторам Владлене, Мераби, Эдуарду, Аиде мой тур был насыщен только приятными впечатлениями, красивыми фотографиями и интересными фактами. Огромное спасибо за эту униклаьную возможность увидеть все самое лучшее в одном туре!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Озеро Севан»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
  2. Кавказское комбо: гранд-тур по Азербайджану, Грузии и Армении
  3. Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Мавзолей Дири Баба
  4. Джума-Мечеть
  5. Девичья башня
  6. Дворец Ширваншахов
  7. Кахетия
  8. Старый город
  9. Нагорный парк
  10. Хызы
Сколько стоит тур в Баку в апреле 2025
Сейчас в Баку в категории "Озеро Севан" можно забронировать 3 тура от 1230 до 116 434 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Озеро Севан», 1 ⭐ отзыв, цены от $1230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь