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Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Полюбуетесь лазурной гладью озера Севан и осмотрите храм эпохи Эллинизма в Армении»
10 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$1244
$1555 за человека
Кавказское комбо: гранд-тур по Азербайджану, Грузии и Армении
Увидеть пламя Янардага, полюбоваться Казбеком и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«За 12 дней мы успеем исследовать природные и исторические достопримечательности Азербайджана, погулять по «городу любви» и продегустировать грузинское вино, насладиться воздухом Севана и увидеть великолепный Арарат»
12 апр в 08:00
10 мая в 08:00
116 434 ₽ за человека
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В Грузии исследуем Тбилиси, Кахетию и Мцхету, а в Армении полюбуемся Араратом, озером Севан и даже узнаем, где прячется кусочек Древней Греции»
12 апр в 10:00
10 мая в 10:00
$1230 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена27 августа 2024Хочу поблагодарить Владлену и Мераби за мой невероятный мини-отпуск. Мой тур Азербайджан - Грузия - Армения я увидела случайно на Tripster.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Озеро Севан»
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