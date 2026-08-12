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Аудиогид по Минску: лёгкая прогулка по городу (6+)

Удобный маршрут и фотографии всех важных деталей помогут вам легко познакомиться с городом
4.6
27 отзывов
Аудиогид по Минску: лёгкая прогулка по городу (6+)
Аудиогид по Минску: лёгкая прогулка по городу (6+)
Аудиогид по Минску: лёгкая прогулка по городу (6+)

Описание фото-прогулки

Обзорный маршрут без сложных терминов — для первого знакомства с городом

Минск — город с неповторимой атмосферой: здесь советская строгость соседствует с уютными парками и трогательными памятниками. На маршруте вы увидите сохранившиеся исторические синагоги, знаковые улицы, соборы и даже старинный замок.
Наша прогулка начинается от железнодорожного вокзала и продолжится до острова Мужества и Скорби.

Что вы узнаете

  • Как железная дорога сделала Минск большим городом?
  • Как трагедия в Хиросиме и Нагасаки связано с Минском?
  • Какое здание называют энциклопедией минской архитектуры?
  • В честь чего назвали самую старую улицу города?
  • Как выглядит самый главный православный собор Беларуси?
  • Как скрывали костёл имени Пресвятой Девы Марии?

Организационные детали

Аудиогид предоставляется в мобильном приложении Tripster для iOS и Android
Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение Tripster, перейти во вкладку мои заказы и следовать маршруту на карте в приложении.
Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений после покупки.
Возьмите с собой наушники.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды
Аудиогиды — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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3
2
2
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2
Анастасия
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где вы находитесь и все места по порядку с одной стороны, удобно, что можно включить
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аудиогид около определённой локации, рассмотреть её, а потом пойти дальше, но, возможно, мы ждали постоянного аудиосопровождения хочется также отметить, что маршрут начинается прямо около вокзала (тем, кто приехал на поезде в этот славный город, будет очень удобно)

Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где+3
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где
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Д
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.+8
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
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В
Узнали много нового и хорошо погуляли, рекомендую)
Узнали много нового и хорошо погуляли, рекомендую)
Узнали много нового и хорошо погуляли, рекомендую)
Узнали много нового и хорошо погуляли, рекомендую)
Узнали много нового и хорошо погуляли, рекомендую)
Узнали много нового и хорошо погуляли, рекомендую)
Узнали много нового и хорошо погуляли, рекомендую)
Узнали много нового и хорошо погуляли, рекомендую)
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Ислам
супер
супер
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А
Решил попробовать новый для себя формат и не прогадал! Маршрут понятный и затрагивает большую часть центра города — идеально для первого знакомства с городом.

Погравилось! Рекомендую 👍
Решил попробовать новый для себя формат и не прогадал! Маршрут понятный и затрагивает большую часть центра
Решил попробовать новый для себя формат и не прогадал! Маршрут понятный и затрагивает большую часть центра
Решил попробовать новый для себя формат и не прогадал! Маршрут понятный и затрагивает большую часть центра
Решил попробовать новый для себя формат и не прогадал! Маршрут понятный и затрагивает большую часть центра
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Алена
Это первый аудиогид, где рассказ настолько живой и энергичный, что создается ощущение, будто я гуляю с реальным гидом и мы рассматриваем локации вместе. Понравилось сочетание исторических фактов, историй из жизни
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местных жителей и личных историй самого гида! Так создается цельная картинка и представление о городе. Маршрут продуман до мелочей, факты аккуратно накладываются друг на друга, повествование размеренное, связное. Если вы впервые в городе и хотите самостоятельно познакомиться с достопримечательностями — этот аудиогид просто необходим вам!

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