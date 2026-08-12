Описание фото-прогулки

Обзорный маршрут без сложных терминов — для первого знакомства с городом

Минск — город с неповторимой атмосферой: здесь советская строгость соседствует с уютными парками и трогательными памятниками. На маршруте вы увидите сохранившиеся исторические синагоги, знаковые улицы, соборы и даже старинный замок.

Наша прогулка начинается от железнодорожного вокзала и продолжится до острова Мужества и Скорби.

Что вы узнаете

Как железная дорога сделала Минск большим городом?

Как трагедия в Хиросиме и Нагасаки связано с Минском?

Какое здание называют энциклопедией минской архитектуры?

В честь чего назвали самую старую улицу города?

Как выглядит самый главный православный собор Беларуси?

Как скрывали костёл имени Пресвятой Девы Марии?

Организационные детали

Аудиогид предоставляется в мобильном приложении Tripster для iOS и Android

Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение Tripster, перейти во вкладку мои заказы и следовать маршруту на карте в приложении.

Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений после покупки.

Возьмите с собой наушники.