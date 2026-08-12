Описание фото-прогулки
Обзорный маршрут без сложных терминов — для первого знакомства с городом
Минск — город с неповторимой атмосферой: здесь советская строгость соседствует с уютными парками и трогательными памятниками. На маршруте вы увидите сохранившиеся исторические синагоги, знаковые улицы, соборы и даже старинный замок.
Наша прогулка начинается от железнодорожного вокзала и продолжится до острова Мужества и Скорби.
Что вы узнаете
- Как железная дорога сделала Минск большим городом?
- Как трагедия в Хиросиме и Нагасаки связано с Минском?
- Какое здание называют энциклопедией минской архитектуры?
- В честь чего назвали самую старую улицу города?
- Как выглядит самый главный православный собор Беларуси?
- Как скрывали костёл имени Пресвятой Девы Марии?
Организационные детали
Аудиогид предоставляется в мобильном приложении Tripster для iOS и Android
Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение Tripster, перейти во вкладку мои заказы и следовать маршруту на карте в приложении.
Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений после покупки.
Возьмите с собой наушники.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понятно подан материал Удобно, что в приложении при прослушивании аудиогида есть карта, которая показывает, где вы находитесь и все места по порядку с одной стороны, удобно, что можно включить
+3
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Д
Очень интересный маршрут. Прошли на одном дыхании.
+8
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В
Узнали много нового и хорошо погуляли, рекомендую)
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супер
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А
Решил попробовать новый для себя формат и не прогадал! Маршрут понятный и затрагивает большую часть центра города — идеально для первого знакомства с городом.
Погравилось! Рекомендую 👍
Погравилось! Рекомендую 👍
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Это первый аудиогид, где рассказ настолько живой и энергичный, что создается ощущение, будто я гуляю с реальным гидом и мы рассматриваем локации вместе. Понравилось сочетание исторических фактов, историй из жизни
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