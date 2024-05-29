Минское Замчище – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Минское Замчище» в Минске, цены от 50 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
381 отзыв
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Вечерняя экскурсия по Минску
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
336 отзывов
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
80 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,
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    если идти позади экскурсовода - то при громкости проспекта ее совсем было плохо слышно (даже при том что народу было всего 10 человек)

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻
  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Прекрасный, добрый, чистый, очень красивый город. Профессиональные гид и водитель. В Минске была не раз, но в каждый приезд он выглядит по-разному, и впечатления от этого чудесного города и его отзывчивых людей только усиливаются.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Минское Замчище»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Групповая пешеходная экскурсия по Минску
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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Минское Замчище" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 60. Туристы уже оставили гидам 797 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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