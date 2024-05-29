Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,

если идти позади экскурсовода - то при громкости проспекта ее совсем было плохо слышно (даже при том что народу было всего 10 человек)

Н Наталия

Прекрасный, добрый, чистый, очень красивый город. Профессиональные гид и водитель. В Минске была не раз, но в каждый приезд он выглядит по-разному, и впечатления от этого чудесного города и его отзывчивых людей только усиливаются.