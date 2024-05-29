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По популярности
Групповая
3.5 часа
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Групповая
3.5 часа
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 мая 2024Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,
- ННаталия29 мая 2024Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍
- ННаталия27 мая 2024Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻
- ННаталия17 мая 2024Прекрасный, добрый, чистый, очень красивый город. Профессиональные гид и водитель. В Минске была не раз, но в каждый приезд он выглядит по-разному, и впечатления от этого чудесного города и его отзывчивых людей только усиливаются.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Минское Замчище»
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