А Анастасия

Хорошая экскурсия!

нам не сильно повезло с погодой, было 37 градусов жары, было очень тяжело.

сначала экскурсия по мемориальному комплексу, а потом еще и по городу, по городу было уже тяжело и не охото ходить.

Спасибо экскурсоводу Анне, которая провела нас по Бресту, интересно было слушать.

Конечно же хотелось бы больше времени в Брестской крепости, чтобы вме посмотреть, в рамках одной экскурсии этого мало