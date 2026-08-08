Наше автобусно-пешеходное путешествие полностью посвящено древнему городу на юго-западе Беларуси. В группе до 45 человек вы взглянёте на него с разных ракурсов. Познакомитесь с богатым историческим наследием. Полюбуетесь архитектурой храмов разных конфессий и оцените атмосферу брестских улочек. И конечно, узнаете о великом подвиге белорусского народа, посетив мемориальный комплекс.
Описание экскурсии
- Переезд в Брест (350 км)
- Обед в кафе
- Экскурсия по территории мемориала «Брестская крепость-герой». Вам откроются трагические страницы самого начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941 года гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении. Уже на входе вас встретит пронзительный голос Ю. Левитана с правительственным сообщением о нападении на Советский Союз и песня А. Александрова «Священная война», ставшая гимном тех лет.
- Свято-Николаевский гарнизонный собор. Великолепный образец храма в ретроспективнорусском стиле, первое упоминание о котором относится еще к 1390 году. Вы услышите легенду о его основании и проследите историю церкви, в которой находилось одно из старейших в Беларуси кафедральных братств.
- Музей Брестской крепости. Здесь вы ознакомитесь с экспозицией, посвященной не только военным действиям 1941 года на территории крепости, но и истории её строительства, а также крупнейшим сражениям Великой Отечественной войны и освобождению Беларуси. В музее представлены археологические находки, произведения искусства, военные документы, фотографии и особо ценные мемориальные записи.
- Свободное время в крепости
- Исторический центр Бреста. В завершение вы проедете по историческому центру, увидите сохранившиеся сооружения 19-20 века и осознаете, какое богатое наследие стоит за утраченными памятниками некогда могущественного города.
- Переезд в Минск (350 км)
Организационные детали
- В стоимость включено: все экскурсии по программе, полное сопровождение аттестованного экскурсовода, входные билеты в музей Брестской крепости, транспортные услуги, питание (комплексный обед)
- Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах
Особенности оплаты
Вы вносите предоплату на Трипстере, а оставшаяся часть оплачивается не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии онлайн-картой по ссылке организатора
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 18 лет
|6840 ₽
|Стандартный билет
|6980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 27076 туристов
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Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хорошая экскурсия!
нам не сильно повезло с погодой, было 37 градусов жары, было очень тяжело.
сначала экскурсия по мемориальному комплексу, а потом еще и по городу, по городу было уже тяжело и не охото ходить.
Спасибо экскурсоводу Анне, которая провела нас по Бресту, интересно было слушать.
Конечно же хотелось бы больше времени в Брестской крепости, чтобы вме посмотреть, в рамках одной экскурсии этого мало
нам не сильно повезло с погодой, было 37 градусов жары, было очень тяжело.
сначала экскурсия по мемориальному комплексу, а потом еще и по городу, по городу было уже тяжело и не охото ходить.
Спасибо экскурсоводу Анне, которая провела нас по Бресту, интересно было слушать.
Конечно же хотелось бы больше времени в Брестской крепости, чтобы вме посмотреть, в рамках одной экскурсии этого мало
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С
Отличная организация, с таймингом никаких проблем, наша Елена Михайловна рассказала много интересного по дороге и передавала нас всем последующим гидам четко и вовремя.
Респект всем гидам и водителю, несмотря на жару, это никак не повлияло на качество их работы.
В Брестскую крепость и другие подобные места надо возить всех мировых лидеров, чтобы они помнили о таких страшных событиях.
Респект всем гидам и водителю, несмотря на жару, это никак не повлияло на качество их работы.
В Брестскую крепость и другие подобные места надо возить всех мировых лидеров, чтобы они помнили о таких страшных событиях.
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Л
Познавательно и информативно, комфортный темп прохождения маршрута экскурсии. Спасибо Алексею, за насыщенный, но не перегруженный день!
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М
1) Недостоверная инфо о времени возвращения. В описании указано время возвращения 21.00, уже при отъезде сообщили время 23.30. 2) Очень негибкий подход к свободному времени на территории крепости. Более получаса
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М
Прекрасная поездка! От всей души благодарю гида Елену и организатора. Выбирая предложения не прогадала, тут все включено, нас везде сопрождали: и местный гид в Бресте, и музейные сотрудники и душевная
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А
👍
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