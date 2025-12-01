Мои заказы

Туры на 23 февраля – туры в Минске

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Минске, цены от 40 000 ₽.
Индивидуальный тур по символам Беларуси: замки, Брест и Беловежская пуща
На машине
2 дня
Индивидуальный тур по символам Беларуси: замки, Брест и Беловежская пуща
Посетить Мир и Несвиж, вспомнить об обороне крепости, понаблюдать за заповедными животными
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
41 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знаковые места Беларуси только для вас: главные замки, Брестская крепость и Беловежская пуща
На машине
3 дня
Знаковые места Беларуси только для вас: главные замки, Брестская крепость и Беловежская пуща
Побывать в Лиде, Мире и Несвиже, погулять по тропам вековых лесов и подняться на Каменецкую башню
Начало: Минск, точное место - по договорённости, 10:00 или...
26 дек в 10:00
9 янв в 10:00
91 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
На машине
2 дня
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Начало: Минск, время по договорённости
5 янв в 08:00
6 янв в 08:00
40 000 ₽ за всё до 20 чел.

