Что Вас ожидает:

Вы узнаете о происхождении шоколада, о том, как оно связано с кровавыми ритуалами жертвоприношений майя и ацтеков, как какао-бобы попадают с плантации на фабрику к вашему столу и что нужно, чтобы сделать лучший шоколад в мире. Получайте удовольствие от интерактивных заданий - помогите археологу раскрыть секреты шоколада и посмотрите фильм 🎥 о производстве шоколада в кинозале. Зайдите в шоколадную мастерскую и посмотрите, как готовятся настоящие бельгийские конфеты.

Дополнительные услуги:

Дегустация разных видов шоколада бесплатно! Хотите попробовать и украсить свой шоколад? Запишитесь на один из наших мастер-классов. В дополнение на Celetná 15, вы можете увидеть музей 🖼 восковых фигур, где знаменитости ждут вас, чтобы сфотографироваться!