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Билеты в музей Шоколада Choco - Story

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Попробуйте на вкус шоколадную историю 📖 на новой экспозиции всемирно известного Музея шоколада Choco - Story на улице Celetná 15, в самом сердце Праги, рядом с астрономическими часами.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧒Подходит для детей

  • €15 за человека

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Билеты в музей Шоколада Choco - Story
Билеты в музей Шоколада Choco - Story

Что вы увидите

  • Музей шоколада Choco - Story

Что Вас ожидает:

  • Вы узнаете о происхождении шоколада, о том, как оно связано с кровавыми ритуалами жертвоприношений майя и ацтеков, как какао-бобы попадают с плантации на фабрику к вашему столу и что нужно, чтобы сделать лучший шоколад в мире. Получайте удовольствие от интерактивных заданий - помогите археологу раскрыть секреты шоколада и посмотрите фильм 🎥 о производстве шоколада в кинозале. Зайдите в шоколадную мастерскую и посмотрите, как готовятся настоящие бельгийские конфеты.

Дополнительные услуги:

    Дегустация разных видов шоколада бесплатно! Хотите попробовать и украсить свой шоколад? Запишитесь на один из наших мастер-классов. В дополнение на Celetná 15, вы можете увидеть музей 🖼 восковых фигур, где знаменитости ждут вас, чтобы сфотографироваться!
    Что входит
    • Билеты в музей Шоколада Choco - Story
    • Дегустация разных видов шоколада.
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Celetná 15, 110 00 Staré Město, Чехия

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    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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