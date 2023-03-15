Поездка начинается рано утром, в 6:45 наш представитель будет ждать Вас на нашем обычном месте отправления, у памятника Святому Вацлаву, напротив здания Народного Музея.

Первая остановка — Моравский Крас

Вы отправитесь наслаждаться поистине волшебным творением природы. Вас ждет незабываемое путешествие по одному из самых красивых комплексов карстовых пещер. Моравский Крас — огромная известняковая полоса длинной 25 км. и шириной 2-6 км, которая представляет собой глубокие каньоны, широкие живописные долины, подземные реки, ручьи и фантастически красивые пещеры. По подсчетам ученых в Моравском Красе насчитывается более тысячи пещер, во многих сохранились следы древних жителей, таких как наскальные рисунки и даже поселение неандертальцев. Вы посетите сказочно красивую пещеру Пунква, названную так по названию крупнейшей подземной реки Моравского Краса. Большую часть своего пути река Пунква протекает под землей и выходит на «поверхность» на дне 138-метровой пропасти «Мацоха». На дне этой пропасти заканчивается пешеходная часть Вашей прогулки по волшебным лабиринтам сталактитов и сталагмитов, через потрясающей красоты гроты с многочисленными озерцами.

Далее Ваше путешествие станет еще интереснее, поскольку вас ждёт плавание по реке Пунква, которая, благодаря причудливому сочетанию содержащихся в ней минералов, получила загадочный бирюзово-голубоватый цвет воды. По волнам реки Вы плавно окажетесь на поверхности. После чего, у Вас будет возможность подняться на вершину горы и посмотреть сверху на впечатляющую пропасть «Мацоха», из которой Вы только что выбрались. Не забудьте взять с собой теплые вещи, чтобы влажный холод пещер, не смог помешать Вам получить настоящее удовольствие от поистине завораживающей прогулки под землей. ВНИМАНИЕ!!! Температура воздуха в пещере круглогодично около +8

Замок Леднице

Замок Леднице — дворец рода Лихтенштейнов, расположен на юге Моравии в 50 км. от г. Брно, практически на границе с Австрией и Словакией. Вместе с соседним дворцом Валтице был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как культурный комплекс Леднице - Валтице — это самый крупный замковый комплекс в Европе.

Во время поездки Вы узнаете о богатой истории Моравии и об истории замка Леднице, о его хозяевах. Лехтинштейнам замок принадлежал с XIV века до 1945 г. Замок несколько раз в течении веков перестаивался. То, что вы увидите сегодня — это XVIII век.

Кроме того

На осмотр всех достопримечательностей уйдет целый день. Увидеть самые интересное Вам поможет во время экскурсии по замку экскурсовод. А затем можно прогуляться по чудесному парку, посетить музей кукол, зайти в винный погребок и попробовать замковое вино, можно покататься на лошадях или велосипеде, а по реке Дыйе на речном трамвайчике и еще, еще, еще…. Приезжайте, не пожалеете.

Важная информация: