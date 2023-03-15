Моравский Крас и замок Леднице

Вы отправитесь наслаждаться поистине волшебным творением природы

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Вы отправитесь наслаждаться поистине волшебным творением природы.

Вас ждет незабываемое путешествие по одному из самых красивых комплексов карстовых пещер — Моравский Крас.

Также Вас ожидает посещение замка Перштейн, прозванного «Мраморный» — фамильного гнезда моравско-чешского аристократического рода Перштейнов.
Моравский Крас и замок Леднице
Моравский Крас и замок Леднице
Моравский Крас и замок Леднице
Моравский Крас и замок Леднице
Моравский Крас и замок Леднице
Моравский Крас и замок Леднице

Что вас ожидает 🤩

  • Заповедник Моравский Крас
  • Подземная река Пунква
  • Пропасть Мацоха
  • Замок Леднице
  • Пещера Пункевни
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поездка начинается рано утром, в 6:45 наш представитель будет ждать Вас на нашем обычном месте отправления, у памятника Святому Вацлаву, напротив здания Народного Музея.

Первая остановка — Моравский Крас

Вы отправитесь наслаждаться поистине волшебным творением природы. Вас ждет незабываемое путешествие по одному из самых красивых комплексов карстовых пещер. Моравский Крас — огромная известняковая полоса длинной 25 км. и шириной 2-6 км, которая представляет собой глубокие каньоны, широкие живописные долины, подземные реки, ручьи и фантастически красивые пещеры. По подсчетам ученых в Моравском Красе насчитывается более тысячи пещер, во многих сохранились следы древних жителей, таких как наскальные рисунки и даже поселение неандертальцев. Вы посетите сказочно красивую пещеру Пунква, названную так по названию крупнейшей подземной реки Моравского Краса. Большую часть своего пути река Пунква протекает под землей и выходит на «поверхность» на дне 138-метровой пропасти «Мацоха». На дне этой пропасти заканчивается пешеходная часть Вашей прогулки по волшебным лабиринтам сталактитов и сталагмитов, через потрясающей красоты гроты с многочисленными озерцами.
Далее Ваше путешествие станет еще интереснее, поскольку вас ждёт плавание по реке Пунква, которая, благодаря причудливому сочетанию содержащихся в ней минералов, получила загадочный бирюзово-голубоватый цвет воды. По волнам реки Вы плавно окажетесь на поверхности. После чего, у Вас будет возможность подняться на вершину горы и посмотреть сверху на впечатляющую пропасть «Мацоха», из которой Вы только что выбрались. Не забудьте взять с собой теплые вещи, чтобы влажный холод пещер, не смог помешать Вам получить настоящее удовольствие от поистине завораживающей прогулки под землей. ВНИМАНИЕ!!! Температура воздуха в пещере круглогодично около +8

Замок Леднице

Замок Леднице — дворец рода Лихтенштейнов, расположен на юге Моравии в 50 км. от г. Брно, практически на границе с Австрией и Словакией. Вместе с соседним дворцом Валтице был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как культурный комплекс Леднице - Валтице — это самый крупный замковый комплекс в Европе.
Во время поездки Вы узнаете о богатой истории Моравии и об истории замка Леднице, о его хозяевах. Лехтинштейнам замок принадлежал с XIV века до 1945 г. Замок несколько раз в течении веков перестаивался. То, что вы увидите сегодня — это XVIII век.

Кроме того

На осмотр всех достопримечательностей уйдет целый день. Увидеть самые интересное Вам поможет во время экскурсии по замку экскурсовод. А затем можно прогуляться по чудесному парку, посетить музей кукол, зайти в винный погребок и попробовать замковое вино, можно покататься на лошадях или велосипеде, а по реке Дыйе на речном трамвайчике и еще, еще, еще…. Приезжайте, не пожалеете.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Встреча с гидом в 6:45 в назначенном месте. Отправление в 7:00;
  • Размещение в комфортабельном автобусе;
  • По дороге предусмотрена санитарная остановка;
  • с 01/11/2019 по 31/03/2020 не проводится.
  • Экскурсия проводится с радионаушниками.
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Радионаушники
Что не входит
  • Входной билет в пещеры
  • Питание, напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь, Прага
Когда и сколько длится?
Когда: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
  • Если вы выбрали оплату наличными, не забудьте вовремя оплатить заказ в офисе в Праге (см."Оплата в офисе организатора").
  • Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи.
  • Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

Групповые
На автобусе
Подземные
Выездные
На весь день
Дворцы, замки и особняки
Моравский крас
Природа и пейзажи

Похожие туры из Праги

Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
6 отзывов
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
Поплавать на моторной лодке по подземной реке, заглянуть в пропасть и увидеть сталагмитовые коридоры
у Пороховых Ворот
Завтра
17 мар
19 мар
21 мар
70 за человека
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Eurotour
Eurotour
5 отзывов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Вас ждет замок Сихров, над которым больше тридцати лет работал известный резчик
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
35 за человека
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Anastasiia
Anastasiia
Нет отзывов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Ваш отель
120 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Праге
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ