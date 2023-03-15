Поездка начинается рано утром, в 6:45 наш представитель будет ждать Вас на нашем обычном месте отправления, у памятника Святому Вацлаву, напротив здания Народного Музея.

Первая остановка — Моравский Крас

Вы отправитесь наслаждаться поистине волшебным творением природы. Вас ждет незабываемое путешествие по одному из самых красивых комплексов карстовых пещер. Моравский Крас — огромная известняковая полоса длинной 25 км. и шириной 2-6 км, которая представляет собой глубокие каньоны, широкие живописные долины, подземные реки, ручьи и фантастически красивые пещеры. По подсчетам ученых в Моравском Красе насчитывается более тысячи пещер, во многих сохранились следы древних жителей, таких как наскальные рисунки и даже поселение неандертальцев. Вы посетите сказочно красивую пещеру Пунква, названную так по названию крупнейшей подземной реки Моравского Краса. Большую часть своего пути река Пунква протекает под землей и выходит на «поверхность» на дне 138-метровой пропасти «Мацоха». На дне этой пропасти заканчивается пешеходная часть Вашей прогулки по волшебным лабиринтам сталактитов и сталагмитов, через потрясающей красоты гроты с многочисленными озерцами.

Далее Ваше путешествие станет еще интереснее, поскольку вас ждёт плавание по реке Пунква, которая, благодаря причудливому сочетанию содержащихся в ней минералов, получила загадочный бирюзово-голубоватый цвет воды. По волнам реки Вы плавно окажетесь на поверхности. После чего, у Вас будет возможность подняться на вершину горы и посмотреть сверху на впечатляющую пропасть «Мацоха», из которой Вы только что выбрались. Не забудьте взять с собой теплые вещи, чтобы влажный холод пещер, не смог помешать Вам получить настоящее удовольствие от поистине завораживающей прогулки под землей. ВНИМАНИЕ!!! Температура воздуха в пещере круглогодично около +8

Замок Перштейн

Замок Перштейн, прозванный «Мраморный» — фамильное гнездо моравско-чешского аристократического рода Перштейнов, которое находится в 40 км. западнее от г. Брно. Стародавняя легенда гласит о том, что в чаще непроходимых лесов угольщик Войтех поймал огромного дикого зубра, который наводил ужас на всех жителей этих мест. Вставил в ноздри зверя Войтех кольцо и привел его к королю, где одним ударом отрубил зубру голову. В знак благодарности король подарил Войтеху земли, леса, а голова с кольцом в ноздрях стала основой гербового знака рода Перштейнов, ибо Войтех — праотец рода.

Существовал ли храбрый Войтех доподлинно неизвестно, но в XIII веке была построена крепость Перштейн, которая до сегодня никогда более не перестраивалась. Перштейн сохранил свой внешний облик с тех времен. Уникален Перштейн с точки зрения и фортификационных сооружений. Крепость могла выдержать даже артиллерийские атаки. Интересны интерьеры замка: Рыцарский зал, приемный зал с «алмазной» мозаикой, библиотека (6188 томов), часовня, кухня, камера пыток. Думаем, что Вы уже решили для себя вопрос:«Ехать или не ехать в Перштейн?» Конечно, ехать!

Важная информация: