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На ретромобиле по улицам Праги

5
4 отзыва
Алеся К.
Алеся К. – Гид из Праги
Предлагаю вам отправится вместе со мной на экскурсию ⛳ в ретро стиле по Праге, а главной звездой путешествия станет ретромобиль.

Вы сядете на мягкие кожаные сиденья в ярко-красный автомобиль и мгновенно почувствуете себя в роли миллионера начала прошлого века.

Пассажиры такого антикварного чуда — предмет зависти всех прохожих.

Мы будем передвигаться по улицам Старого города на этом ретро-чуде и любоваться красотой средневековья, а после прогуляемся по самым интересным местам города, до которых будет сложно доехать.

Так, вы не только познакомитесь с историей 📖 Чехии и Праги, но и прочувствуете «дух старого времени», катаясь на настоящем ретромобиле.

Иногда экскурсию проводит мой коллега – настоящий чех.

И в его сопровождении Старая Прага на ретро-мобиле будет казаться ещё интереснее.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €200 за экскурсию

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На ретромобиле по улицам Праги
На ретромобиле по улицам Праги

Что вы увидите

  • Основные достопримечательности старой Праги
Конечно, старая Прага воспринимается именно так, как надо из кабины ретромобиля. Пряничные домики, брусчатые мостовые, по которым, нежно подпрыгивая на камушках, проезжает старинный автомобиль. Он весь красный, яркий, фары блестят, до блеска начищены рессоры… Красавец!!! Пассажиры такого антикварного чуда — предмет зависти прохожих. Как же хочется проехаться в нём! Сесть на мягкие кожаные сиденья, провести рукой по лакированной обшивке, почувствовать себя в роли миллионера начала прошлого века.
Очень многие туристы, проехав по улицам Праги на ретро-автомобиле, писали восторженные отзывы о своих ошущениях. Ведь это круто! Это здорово. Это просто улётно! Это, кстати, отличный подарок на день рождения — покататься на антикварной машине по городу. Не просто экскурсия ⛳, а на ретро-мобиле. Яркие впечатления я вам запросто могу пообещать.
А поскольку даже на ретро-машине не везде можно проехать, предлагаю после поездки еще прогуляться 👣 по самым интересным местам старого города.
Что входит
  • Катание на ретро- мобиле по улицам Праги 1 час
  • Пешеходная экскурсия - 1 час
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и тд. )
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля
Место завершения
🏁 В центре города или рецепия вашего отеля
На ретромобиле по улицам Праги
На ретромобиле по улицам Праги
На ретромобиле по улицам Праги
На ретромобиле по улицам Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алеся К.
Алеся К.
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4 отзыва оставили туристы

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