Конечно, старая Прага воспринимается именно так, как надо из кабины ретромобиля. Пряничные домики, брусчатые мостовые, по которым, нежно подпрыгивая на камушках, проезжает старинный автомобиль. Он весь красный, яркий, фары блестят, до блеска начищены рессоры… Красавец!!! Пассажиры такого антикварного чуда — предмет зависти прохожих. Как же хочется проехаться в нём! Сесть на мягкие кожаные сиденья, провести рукой по лакированной обшивке, почувствовать себя в роли миллионера начала прошлого века.

Очень многие туристы, проехав по улицам Праги на ретро-автомобиле, писали восторженные отзывы о своих ошущениях. Ведь это круто! Это здорово. Это просто улётно! Это, кстати, отличный подарок на день рождения — покататься на антикварной машине по городу. Не просто экскурсия ⛳, а на ретро-мобиле. Яркие впечатления я вам запросто могу пообещать.

А поскольку даже на ретро-машине не везде можно проехать, предлагаю после поездки еще прогуляться 👣 по самым интересным местам старого города.