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Описание
Глядя на современный Дрезден, трудно поверить в то, что когда-то этот изумительной красоты город чуть ли не стал “призраком” на карте Саксонии. Сейчас город открыт каждому, кто готов восхититься калейдоскопом барочной архитектуры и шедеврами мировой живописи. Вам же предстоит нечто большее — пройти с Дрезденом весь путь от золотых дней до разрушения и буквально восстания из пепла. Доверьтесь нашим профессиональным гидам и отправьтесь в грандиозное историческое приключение по одному из самых красивых городов Европы!
Программа:
Наш комфортабельный автобус отвезёт вас к историческому центру, расположенному не берегу реки Эльбы. В пути вы узнаете о судьбе Дрездена во время Второй мировой войны и о возвращении городу былого великолепия и славы.
Во время пешей части экскурсии вы познакомитесь со старейшим центральным районом столицы Саксонии. Здесь вы воочию увидите знаменитую на весь мир Дрезденскую галерею, католическую церковь Хофкирхе, собор Фрауэнкирхе и прочие поражающие воображение памятники архитектуры. Дрезден не зря называют “Флоренцией на Эльбе”, и вы сами в этом убедитесь!
Вторая мировая война сыграла огромную роль в истории города, но это далеко не единственное историческое событие, важное для развития Дрездена. Вы узнаете, что поменялось в городе после объединения Германии и как город с коммунистическим прошлым вернул себе титул богемного культурного центра.
Эта экскурсия — ваше знакомство, уверенное рукопожатие Дрездену, которое непременно захочется продолжить! По окончании основной части экскурсии у вас будет три часа, чтобы увидеть Сикстинскую Мадонну Рафаэля в Дрезденской галерее, сокровищницу в Зелёных сводах или отправиться за покупками в торговые центры на Prager Strasse. Вы увезёте с собой не только пополненный багаж знаний, но и добавите в ваш гардероб немного дрезденского шарма.
Что вы увидите:
Дворцовые барочные ансамбли Цвингера и Дрезденского замка-резиденции, в которых на протяжении веков саксонские правители собирали предметы искусства и сокровища со всего света, а также устраивали роскошные балы и выставки. Вы также в деталях рассмотрите панно Шествие князей, уместившее богатую тысячелетнюю историю правящего дома Веттинов.
Соборы и церкви, по сей день являющиеся центрами духовной жизни Дрездена.
Здания оперы Земпера и Новой ратуши, а также террасу Брюля, дополняющие романтический образ Дрездена и его историческую и культурную ценность.
Организационные детали:
Внимание! Если вы не вносили предоплату на сайте, полная стоимость экскурсии должна быть оплачена в офисе не позднее, чем за 24 часа до начала экскурсии. В противном случае ваша бронь будет аннулирована.
Экскурсия не предусматривает трансфер от отеля до места встречи и обратно — пожалуйста, заранее планируйте ваш маршрут до вокзала.
Поскольку большая часть экскурсии будет проходить пешком, пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь.
Программа:
Выезд 8.30.
В пути 2.5 часа.
В 11.00 начинается пешеходная экскурсия по Дрездену. Продолжительность 1.5 часа.
С 12.30 до 16.30 свободное время.
16.30 отъезд в Прагу.
19.00 Прибытие в Прагу.
Просим обратить внимание, что на экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии!
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер из Праги в Дрезден и обратно на комфортабельном автобусе
Путевая экскурсия по дороге в Дрезден
Обзорная пешеходная экскурсия по Дрездену
4 часа свободного времени для самостоятельного знакомства с городом
Что не входит
Входные билеты в музеи (по желанию)
Питание
Личные расходы
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Когда и сколько длится?
Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
На экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии.
Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.