В Дрезден из Праги в мини-группе

Однодневный автобусный тур из Праги в Дрезден

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Однодневный автобусный тур из Праги в Дрезден.

Во время 2 часов пути гид расскажет, почему город оказался полностью разрушенным в период Второй мировой войны и как его восстанавливали. Мы погуляем по Старому Городу, чтобы увидеть основные достопримечательности.

После групповой экскурсии у вас будет около четырех часов свободного времени, чтобы прогуляться по городу, зайти в музей или отправиться шопиться на Prages Strasse.
В Дрезден из Праги в мини-группе
В Дрезден из Праги в мини-группе
В Дрезден из Праги в мини-группе
В Дрезден из Праги в мини-группе
В Дрезден из Праги в мини-группе
В Дрезден из Праги в мини-группе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Дрезденская галерея
  • Шествие князей
  • Новая ратуша
  • Дрезденский замок-резеденция
  • Опера Земпера
  • Собор Св. Симеона Дивногорца
  • Собор Фрауэнкирхе
  • Терраса Брюля
  • Хофкирхе
  • Цвингер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Глядя на современный Дрезден, трудно поверить в то, что когда-то этот изумительной красоты город чуть ли не стал “призраком” на карте Саксонии. Сейчас город открыт каждому, кто готов восхититься калейдоскопом барочной архитектуры и шедеврами мировой живописи. Вам же предстоит нечто большее — пройти с Дрезденом весь путь от золотых дней до разрушения и буквально восстания из пепла. Доверьтесь нашим профессиональным гидам и отправьтесь в грандиозное историческое приключение по одному из самых красивых городов Европы!

Программа:

  • Наш комфортабельный автобус отвезёт вас к историческому центру, расположенному не берегу реки Эльбы. В пути вы узнаете о судьбе Дрездена во время Второй мировой войны и о возвращении городу былого великолепия и славы.
  • Во время пешей части экскурсии вы познакомитесь со старейшим центральным районом столицы Саксонии. Здесь вы воочию увидите знаменитую на весь мир Дрезденскую галерею, католическую церковь Хофкирхе, собор Фрауэнкирхе и прочие поражающие воображение памятники архитектуры. Дрезден не зря называют “Флоренцией на Эльбе”, и вы сами в этом убедитесь!
  • Вторая мировая война сыграла огромную роль в истории города, но это далеко не единственное историческое событие, важное для развития Дрездена. Вы узнаете, что поменялось в городе после объединения Германии и как город с коммунистическим прошлым вернул себе титул богемного культурного центра.
  • Эта экскурсия — ваше знакомство, уверенное рукопожатие Дрездену, которое непременно захочется продолжить! По окончании основной части экскурсии у вас будет три часа, чтобы увидеть Сикстинскую Мадонну Рафаэля в Дрезденской галерее, сокровищницу в Зелёных сводах или отправиться за покупками в торговые центры на Prager Strasse. Вы увезёте с собой не только пополненный багаж знаний, но и добавите в ваш гардероб немного дрезденского шарма.

Что вы увидите:

  • Дворцовые барочные ансамбли Цвингера и Дрезденского замка-резиденции, в которых на протяжении веков саксонские правители собирали предметы искусства и сокровища со всего света, а также устраивали роскошные балы и выставки. Вы также в деталях рассмотрите панно Шествие князей, уместившее богатую тысячелетнюю историю правящего дома Веттинов.
  • Соборы и церкви, по сей день являющиеся центрами духовной жизни Дрездена.
  • Здания оперы Земпера и Новой ратуши, а также террасу Брюля, дополняющие романтический образ Дрездена и его историческую и культурную ценность.

Организационные детали:

  • Внимание! Если вы не вносили предоплату на сайте, полная стоимость экскурсии должна быть оплачена в офисе не позднее, чем за 24 часа до начала экскурсии. В противном случае ваша бронь будет аннулирована.
  • Экскурсия не предусматривает трансфер от отеля до места встречи и обратно — пожалуйста, заранее планируйте ваш маршрут до вокзала.
  • Поскольку большая часть экскурсии будет проходить пешком, пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь.

Программа:

  • Выезд 8.30.
  • В пути 2.5 часа.
  • В 11.00 начинается пешеходная экскурсия по Дрездену. Продолжительность 1.5 часа.
  • С 12.30 до 16.30 свободное время.
  • 16.30 отъезд в Прагу.
  • 19.00 Прибытие в Прагу.
Просим обратить внимание, что на экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии!

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Праги в Дрезден и обратно на комфортабельном автобусе
  • Путевая экскурсия по дороге в Дрезден
  • Обзорная пешеходная экскурсия по Дрездену
  • 4 часа свободного времени для самостоятельного знакомства с городом
Что не входит
  • Входные билеты в музеи (по желанию)
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Когда и сколько длится?
Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
  • На экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии.
  • Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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