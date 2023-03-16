Глядя на современный Дрезден, трудно поверить в то, что когда-то этот изумительной красоты город чуть ли не стал “призраком” на карте Саксонии. Сейчас город открыт каждому, кто готов восхититься калейдоскопом барочной архитектуры и шедеврами мировой живописи. Вам же предстоит нечто большее — пройти с Дрезденом весь путь от золотых дней до разрушения и буквально восстания из пепла. Доверьтесь нашим профессиональным гидам и отправьтесь в грандиозное историческое приключение по одному из самых красивых городов Европы!

Программа:

Наш комфортабельный автобус отвезёт вас к историческому центру, расположенному не берегу реки Эльбы. В пути вы узнаете о судьбе Дрездена во время Второй мировой войны и о возвращении городу былого великолепия и славы.

Во время пешей части экскурсии вы познакомитесь со старейшим центральным районом столицы Саксонии. Здесь вы воочию увидите знаменитую на весь мир Дрезденскую галерею, католическую церковь Хофкирхе, собор Фрауэнкирхе и прочие поражающие воображение памятники архитектуры. Дрезден не зря называют “Флоренцией на Эльбе”, и вы сами в этом убедитесь!

Вторая мировая война сыграла огромную роль в истории города, но это далеко не единственное историческое событие, важное для развития Дрездена. Вы узнаете, что поменялось в городе после объединения Германии и как город с коммунистическим прошлым вернул себе титул богемного культурного центра.

Эта экскурсия — ваше знакомство, уверенное рукопожатие Дрездену, которое непременно захочется продолжить! По окончании основной части экскурсии у вас будет три часа, чтобы увидеть Сикстинскую Мадонну Рафаэля в Дрезденской галерее, сокровищницу в Зелёных сводах или отправиться за покупками в торговые центры на Prager Strasse. Вы увезёте с собой не только пополненный багаж знаний, но и добавите в ваш гардероб немного дрезденского шарма.

Что вы увидите:

Дворцовые барочные ансамбли Цвингера и Дрезденского замка-резиденции, в которых на протяжении веков саксонские правители собирали предметы искусства и сокровища со всего света, а также устраивали роскошные балы и выставки. Вы также в деталях рассмотрите панно Шествие князей, уместившее богатую тысячелетнюю историю правящего дома Веттинов.

Соборы и церкви, по сей день являющиеся центрами духовной жизни Дрездена.

Здания оперы Земпера и Новой ратуши, а также террасу Брюля, дополняющие романтический образ Дрездена и его историческую и культурную ценность.

Организационные детали:

Внимание! Если вы не вносили предоплату на сайте, полная стоимость экскурсии должна быть оплачена в офисе не позднее, чем за 24 часа до начала экскурсии. В противном случае ваша бронь будет аннулирована.

Экскурсия не предусматривает трансфер от отеля до места встречи и обратно — пожалуйста, заранее планируйте ваш маршрут до вокзала.

Поскольку большая часть экскурсии будет проходить пешком, пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь.

Программа:

Выезд 8.30.

В пути 2.5 часа.

В 11.00 начинается пешеходная экскурсия по Дрездену. Продолжительность 1.5 часа.

С 12.30 до 16.30 свободное время.

16.30 отъезд в Прагу.

19.00 Прибытие в Прагу.

Просим обратить внимание, что на экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии!