1 отзыв оставили туристы

Виктор Ч. – Гид из Праги

Большое путешествие на север Чехии – в край чудесной природы, старинных замков и уютных городков.



Эта индивидуальная экскурсия ⛳ в сопровождении коренного чеха откроет для вас новые уровни понимания страны и её жителей.



Вы узнаете не только интересные факты истории 📖 Чехии, но и сможете побывать в самых укромных её уголках.



Откройте для себя заповедник, который был дном океана, любимую пивоварню чехов, мастерство ювелиров города Турнов и многое другое.