1 отзыв оставили туристы

Абсолютно разностороннее видение моей страны. Все богатства Чехии в одной поездке:
- шикарная природа (заповедник Груба Скала)
- вековая история 📖 (замок Сихров)
- богатства недр земли (гранат г. Турнов)
- наилучшее пиво (пивоварня Свияны).
Турнов славится добычей граната и прекрасными изделиями из него. Если Вам захочется приобрести что-нибудь на память - цены вас приятно удивят. Они ниже пражских на треть!
Приятное заключение нашей поездки- пивоварня Свияны. Пиво там чудесное!
Что не входит
- Входные билеты в замок (10 евро)
Начало и место завершения
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктор Ч.
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