1 отзыв оставили туристы

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Замок Сихров, город граната Турнов, заповедник Груба Скала

5
1 отзыв
Виктор Ч.
Виктор Ч. – Гид из Праги
Большое путешествие на север Чехии – в край чудесной природы, старинных замков и уютных городков.

Эта индивидуальная экскурсия ⛳ в сопровождении коренного чеха откроет для вас новые уровни понимания страны и её жителей.

Вы узнаете не только интересные факты истории 📖 Чехии, но и сможете побывать в самых укромных её уголках.

Откройте для себя заповедник, который был дном океана, любимую пивоварню чехов, мастерство ювелиров города Турнов и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €320 за экскурсию

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Замок Сихров, город граната Турнов, заповедник Груба Скала
Замок Сихров, город граната Турнов, заповедник Груба Скала

Абсолютно разностороннее видение моей страны. Все богатства Чехии в одной поездке:

  • шикарная природа (заповедник Груба Скала)
  • вековая история 📖 (замок Сихров)
  • богатства недр земли (гранат г. Турнов)
  • наилучшее пиво (пивоварня Свияны).
Турнов славится добычей граната и прекрасными изделиями из него. Если Вам захочется приобрести что-нибудь на память - цены вас приятно удивят. Они ниже пражских на треть!
Приятное заключение нашей поездки- пивоварня Свияны. Пиво там чудесное!
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты в замок (10 евро)
Начало и место завершения
🚩 Рецепция вашего отеля
Замок Сихров, город граната Турнов, заповедник Груба Скала
Замок Сихров, город граната Турнов, заповедник Груба Скала
Замок Сихров, город граната Турнов, заповедник Груба Скала
Замок Сихров, город граната Турнов, заповедник Груба Скала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктор Ч.
Виктор Ч.
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1 отзыв оставили туристы

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