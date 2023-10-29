Porto Montenegro — визитная карточка Черногории. Здесь море, яхты, красивые архитектурные решения, уютные рестораны, модные бутики — прекрасное место для фотосессий. Мы пройдём по живописным улицам Тивата, я расскажу, как появился этот город, и сделаю атмосферные снимки — искренние и живые.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдёмся по пляжам, набережным, колоритным проспектам с бутиками и культурным достопримечательностям, о которых я расскажу. Хорошо устроенные причалы, роскошные яхты и горы, окружающие живописную бухту, создают уникальную атмосферу для снимков.

Съемка может быть индивидуальной, love story, семейной или другой на ваш выбор. Можно выйти на рассвете, когда на улицах нет толп туристов, или на закате, когда мягкий свет придаёт снимкам особую магию. Доверьтесь мне — и у нас получатся замечательные фотокарточки.

Организационные детали