Прогуляться среди люксовых бутиков и дорогих яхт и получить профессиональные снимки
Porto Montenegro — визитная карточка Черногории.
Здесь море, яхты, красивые архитектурные решения, уютные рестораны, модные бутики — прекрасное место для фотосессий.
Мы пройдём по живописным улицам Тивата, я расскажу, как появился этот город, и сделаю атмосферные снимки — искренние и живые.
Здесь море, яхты, красивые архитектурные решения, уютные рестораны, модные бутики — прекрасное место для фотосессий.
Мы пройдём по живописным улицам Тивата, я расскажу, как появился этот город, и сделаю атмосферные снимки — искренние и живые.
Ближайшие даты:
29
окт
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30
окт
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы пройдёмся по пляжам, набережным, колоритным проспектам с бутиками и культурным достопримечательностям, о которых я расскажу. Хорошо устроенные причалы, роскошные яхты и горы, окружающие живописную бухту, создают уникальную атмосферу для снимков.
Съемка может быть индивидуальной, love story, семейной или другой на ваш выбор. Можно выйти на рассвете, когда на улицах нет толп туристов, или на закате, когда мягкий свет придаёт снимкам особую магию. Доверьтесь мне — и у нас получатся замечательные фотокарточки.
Организационные детали
- В течение недели после прогулки вы получите от 60 фотографий в авторской обработке
- Перед встречей мы обсудим детали — образ, стиль съёмки, возможные аксессуары и реквизит. Также подберём желаемые референсы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у кофейни Kafeterija Porto
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Тивате
Меня зовут Юля, и я 6 лет живу в Черногории. Объездила всю страну вдоль и поперёк, и мне есть что рассказать о ней, поэтому во время нашей фотосессии я буду веселить вас своими рассказами и забавными наблюдениями. Фотографирую с 15 лет, и уже тогда поняла, что это моё. Далее мое увлечение переросло в нечто серьёзное, прошла многочисленные курсы по фотографии, освоила профессиональную ретушь. И с каждым днём понимаю, что я точно сделала правильный выбор. Мне нравится оставлять что-то на долгую память вам, дорогие путешественники. Глядя на эти фотографии, вы будете вспоминать классные и невероятные моменты, проведённые в Черногории.
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