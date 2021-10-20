Столица Дании - Копенгаген - пожалуй, самый известный город во всей Скандинавии. Кроме того, Копенгаген – самый посещаемый туристами скандинавский город. И Копенгаген, безусловно, стоит того, чтобы познакомиться с ним поближе.

Мы приглашаем в улекательную пешеходную прогулку по этому красивейшему городу.

Во время экскурсии мы раскроем удивительные секреты этого города и поможем Вам проникнуться духом датского королевства и узнать, почему Копенгаген называют ”жемчужиной Скандинавии”, а живущих здесь людей признают несколько лет подряд самой счастливой нацией на планете.

Вы увидите основное, а узнаете обо всем!

Экскурсия проводится по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день.

Достопримечательности "Красного маршрута": Мост Højbro, обводной канал Фредриксхольм, Статуя короля Кристиана 9, Кристиансборг, вход в парламент, музей Арсенал, внутренний двор королевской библиотеки, Черный бриллиант, Главный городской канал, Лапидариум, Мраморный мост, Новая площадь, Радужная площадь, Ратушная площадь, кафедральный собор Святой Девы Марии, Латинский квартал, Круглая башня, Королевский парк, дворец Розенборг.

Достопримечательности "Синего маршрута": фонтан Аисты, собор Св. Николая, Strøget, Новая Королевская площадь, старый Оперный театр, набережная Nyhavn, дворцовый ансамбль Амалиенборг, набережная Langelinje, фонтан «Гефион», англиканская церковь, скульптура Русалочки, крепость Кастеллет, Бредгаде – улица дворцов и музеев, православная церковь Александра Невского, мраморная церковь.