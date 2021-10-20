Ежедневная пешеходная экскурсия по Копенгагену

Пешеходная

5
25 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Копенгагену
Ежедневная пешеходная экскурсия по Копенгагену
Ежедневная пешеходная экскурсия по Копенгагену
Ежедневная пешеходная экскурсия по Копенгагену

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Кристиансборг
  • Мраморная Церковь
  • Мост Højbro
  • Фонтан Аисты
  • Собор Св. Николая
  • Старый Оперный театр
  • Скульптура Русалочки
  • Крепость Кастеллет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Столица Дании - Копенгаген - пожалуй, самый известный город во всей Скандинавии. Кроме того, Копенгаген – самый посещаемый туристами скандинавский город. И Копенгаген, безусловно, стоит того, чтобы познакомиться с ним поближе.

Мы приглашаем в улекательную пешеходную прогулку по этому красивейшему городу.

Во время экскурсии мы раскроем удивительные секреты этого города и поможем Вам проникнуться духом датского королевства и узнать, почему Копенгаген называют ”жемчужиной Скандинавии”, а живущих здесь людей признают несколько лет подряд самой счастливой нацией на планете.

Вы увидите основное, а узнаете обо всем!

Экскурсия проводится по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день.

Достопримечательности "Красного маршрута": Мост Højbro, обводной канал Фредриксхольм, Статуя короля Кристиана 9, Кристиансборг, вход в парламент, музей Арсенал, внутренний двор королевской библиотеки, Черный бриллиант, Главный городской канал, Лапидариум, Мраморный мост, Новая площадь, Радужная площадь, Ратушная площадь, кафедральный собор Святой Девы Марии, Латинский квартал, Круглая башня, Королевский парк, дворец Розенборг.

Достопримечательности "Синего маршрута": фонтан Аисты, собор Св. Николая, Strøget, Новая Королевская площадь, старый Оперный театр, набережная Nyhavn, дворцовый ансамбль Амалиенборг, набережная Langelinje, фонтан «Гефион», англиканская церковь, скульптура Русалочки, крепость Кастеллет, Бредгаде – улица дворцов и музеев, православная церковь Александра Невского, мраморная церковь.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
2
3
2
1
Y
20 окт 2021
Были на экскурсии с Михаилом. Провёл невероятно интересную прогулку по Копенгагену. Отвечал на все наши вопросы и рассказал много интересного об истории города. Не было ничего, на что он не смог бы нам ответить! По словам мужа, «экскурсия была просто волшебная»! Советуем всем!
И
18 сен 2019
Экскурсовод Ирина провела очень увлекательную экскурсию по Копенгагену, рассказала очень много интересной информации про Копенгаген, объекты экскурсии и дополнительный материал. Подробно ответила на все вопросы. Единственная просьба - намного снизить темп передвижения по объектам экскурсии
И
18 сен 2019
Очень увлекательная экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу за изложенный в интересной форме материал не только по объектам экскурсии, но и за дополнительные сведения
M
11 июля 2019
Не перегружая историческими фактами, гид Михаил легко и ненавязчиво показал основные достопримечательности города, влюбив в Копенгаген. Это ли не цель любой экскурсии? В то же время проявил эрудицию в знании истории города и страны в целом, отвечая на попутные вопросы туристов.
Н
30 июня 2019
27.06.2019 состоялось наше первое знакомство с Копенгагеном на пешеходной экскурсии с замечательным гидом и человеком Ириной. Хорошо составленный маршрут позволил увидеть много достопримечательностей. Ирина обстоятельно и профессионально изложила много интересных исторических фактов о городе и его жителях. Кроме этого мы получили полезную информацию, которая помогла нам лучше ориентироваться в городе и провести свой отпуск без проблем. Спасибо большое Ирине, удачи и процветания!
с
28 июня 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. За 2,5 часа посетили самые знаковые места Копенгагена. Гид Ирина очень любит своих туристов и провела экскурсию на 5 баллов.
Д
25 июня 2019
Замечательная экскурсия. Ирина настолько увлекательно рассказывает исторические сведения, будто попадаешь в соответствующую эпоху и переживаешь все сам. Понравилось всем, даже 14-летнему подростку!
Д
25 июня 2019
Экскурсия очень содержательная, динамичная и интересная. Экскурсовод Ирина полностью завладела нашим вниманием и время пролетело совершенно незаметно.
А
22 мая 2019
Отличная экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Время пролетело незаметно! Очень рекомендую!
N
28 мар 2019
Хороший маршрут, компетентный и добросовестный гид
P
6 дек 2018
Гуляли по городу с Михаилом. Все вовремя, информация изложена доступно и доброжелательно. До этого мы сами посмотрели город, дошли до Русалочки, но Михаил показал и рассказал о таких достопримечательностях, о которых мы не знали. Это очень помогло в дальнейших наших самостоятельных прогулках. Очень пригодились практические советы Михаила. Для первого знакомства с городом такая экскурсия необходима. Нам понравилась.
Мы когда путешествуем всегда берем обзорные экскурсии (Брюссель, Таллинн, Париж) и всегда они оправдывали себя, не стал исключением и Копенгаген.
Михаилу большое спасибо, удачи и процветания.
С
11 ноя 2018
Интересно всегда не только увидеть, но и услышать об истории и современной жизни города и государства, куда приезжаешь. В это время года в такое время экскурсии уже темнеет рано, но было приятно прогуляться в сумерках по Копенгагену при свете фонарей.
В
15 окт 2018
Экскурсия очень понравилась. Гид рассказывал интересно и увлекательно, отвечал на все возникающие вопросы. Рекомендую.
Ю
31 авг 2018
Большое спасибо за экскурсию! Она прошла очень легко, непринужденно и в то же время очень информативно. Рекомендую.
P
31 авг 2018
Прекрасная, очень информативная экскурсия. Экскурсовод Сергей - профессионал своего дела, очень эрудированный и знающий историю Копенгагена. Познавательно, не перегружено цифрами и статистикой, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую!
Ещё 10 отзывов

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