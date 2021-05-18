Полезная информация о Копенгагене
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Местное время в Копенгагене
21:2344
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇰 Дания
|Название города
|Копенгаген
|По-английски
|Copenhagen
|Это столица
|Копенгаген является столицей Дании
|Население города
|1 153 615 чел.
|Аэропорты
|Каструп CPH, Roskilde Airport RKE
|Часовой пояс
|Europe/Copenhagen
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
Где находится Копенгаген на карте
Копенгаген
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