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Полезная информация о Копенгагене

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Местное время в Копенгагене
21:2344
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇰 Дания
Название городаКопенгаген
По-английскиCopenhagen
Это столицаКопенгаген является столицей Дании
Население города1 153 615 чел.
АэропортыКаструп CPH, Roskilde Airport RKE
Часовой поясEurope/Copenhagen
Средняя высота14 м. от уровня моря

Где находится Копенгаген на карте

Копенгаген фото города
Копенгаген

Популярные экскурсии в Копенгагене

Обзорный тур на автобусе и часовой круиз по каналам
Обзорный тур на автобусе и часовой круиз по каналам
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Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
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1 отзыв
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за чел.
Если вы ищете что-то необычное, большее, чем простая поездка на автобусе с гидом — предлагаю вашему вниманию мои индивидуальные экскурсии. Никаких сух...
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
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Ваш первый день в Копенгагене
Ваш первый день в Копенгагене
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за чел.
На увлекательной пешеходной прогулке вы узнаете, как строился и развивался Копенгаген, увидите его главные достопримечательности, прогуляетесь по площ...
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде по Копенгагену
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31 отзыв
от
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за чел.
Архитектурный модерн, дикая природа и современная жизнь города
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