Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дахаба

Приглашаем совершить морское путешествие на белоснежной яхте в акватории заповедника "Остров Тиран". Кораллы там подходят к верхней кромке воды, а стайки ярких рыбок так и хочется рассмотреть поближе. Во время прогулки вас ждет снорклинг в сопровождении профессионального инструктора, обед и безалкогольные напитки.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.