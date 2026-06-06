Чтобы получить от сафари в Хургаде максимум впечатлений и не выбирать что-то одно, едем пробовать разные виды транспорта. А ещё у вас будет возможность сравнить джип, квадроцикл и багги с поездкой на верблюде. Познакомиться с бедуинами, попробовать местную кухню и посмотреть фольклорное шоу. Это будет очень-очень насыщенный день!
Описание экскурсии
13:00 — выезд из отеля.
Поездка на квадроциклах (45 мин). Мы проведём инструктаж по технике безопасности и отправимся кататься по пустыне.
Заезд на багги (20 мин) по песчаному ландшафту и ещё одна порция адреналина.
Поездка на джипе (20 мин) — будем преодолевать дюны и любоваться бескрайними просторами пустыни.
Бедуинская деревня. Заглянем к местным жителям, чтобы выпить чаю и увидеть, как они выпекают свой знаменитый хлеб.
Катание на верблюде (2–3 мин). Вы ощутите себя покорителями пустыни где-то в далёком прошлом.
Фольклорное шоу и ужин в пустыне: рис, салат, курица барбекю или кофта (египетская котлета).
19:00 — возвращение в отель.
Организационные детали
С вами будет один из спровождающих нашей команды.
Дополнительно по желанию оплачиваются
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сафага, Сахль-Хашиш, Макади и Сома-Бей
- Безалкогольные напитки
- Профессиональная фото- и видеосъёмка
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Мы работаем в сфере туризма с 2018 года и помогаем путешественникам открывать для себя самые интересные места Египта. Организуем экскурсии и приключения в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе — от поездок
Входит в следующие категории Хургады
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