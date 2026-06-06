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к пирамидам Гизы и древним храмам до снорклинга в Красном море, сафари по пустыне и путешествий в Каир и Луксор. Наши программы сопровождают профессиональные лицензированные гиды, которые знают страну не только по учебникам, но и по собственному опыту. Мы берём на себя все организационные вопросы, чтобы вы могли просто отдыхать и получать удовольствие от путешествия. Для нас важно, чтобы каждая экскурсия оставляла яркие впечатления и проходила комфортно и безопасно. Поэтому мы всегда остаёмся на связи, консультируем до и после поездки и готовы помочь с любыми вопросами 24/7. За годы работы нам доверили свой отдых тысячи путешественников, и мы будем рады показать вам Египет таким, каким любим его сами. Мы планируем — вы отдыхаете. Незабываемые приключения впереди!