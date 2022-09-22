Дом Дельфинов

В случае если вы ищете морскую прогулку

В случае если вы ищете морскую прогулку, которая заставит вас почувствовать, что вы вошли в водный мир анимационного кино, то это то, что вам нужно.

С возможностью 90% увидеть диких дельфинов в их натуральной среде обитания и открытым приглашением поплавать с ними, если они дружелюбны, этот тур нельзя пропустить. По пути еще также возможно следить тропических рыб, кораллов, черепах и мантий.
Дом Дельфинов
Дом Дельфинов
Дом Дельфинов
Дом Дельфинов
Дом Дельфинов
Дом Дельфинов
Ближайшие даты:
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сен
26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В этой поездке вас заберут из вашего отеля в Хургаде и перевезут на корабль, и отправят на риф Дом Дельфинов. Вы прекрасно проведете время с маской и трубкой, наслаждаясь веселой прогулкой по воде и плаванием с дельфинами. Не волнуетесь все готово для вас — даются оборудования для снорклинга, обед и безалкогольные напитки.

Программа:

  • Мы заберем вас из вашего отеля с 7:45 до 8:30 утра.
  • После того, как мы войдем в причал, мы сядем на нашу лодку и отправимся плавать с дельфинами.
  • После подводного плавания и обеда мы отправимся на следующую остановку, чтобы найти красочную подводную флору и фауну.
  • Наша последняя остановка — рыбалка (если хотите).
  • Мы вернемся в пристань для яхт около 16:00.

Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно на автомобиле с кондиционером
  • 8-Часовая прогулка на корабле и водные развлечения Катание на банане и таблетке.
  • Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в дом дельфинов
  • Безалкогольные напитки и обед
  • Оборудование для снорклинга
  • Профессиональный гид-снорклинг
Что не входит
  • Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
  • Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны.
  • Личные расходы
  • Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
  • Управляется Bookatour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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