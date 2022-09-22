Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

В случае если вы ищете морскую прогулку, которая заставит вас почувствовать, что вы вошли в водный мир анимационного кино, то это то, что вам нужно.



С возможностью 90% увидеть диких дельфинов в их натуральной среде обитания и открытым приглашением поплавать с ними, если они дружелюбны, этот тур нельзя пропустить. По пути еще также возможно следить тропических рыб, кораллов, черепах и мантий.