Оранжевый остров и дайвинг

Вы отправитесь на остров Ориндж-Бэй, где вы сможете насладиться 2-часовой остановкой

Вы отправитесь на остров Ориндж-Бэй, где вы сможете насладиться 2-часовой остановкой с диваном и зонтиком, чтобы позагорать и расслабиться. После этого вы будете плыть на лодке, чтобы поесть в другом месте. За это время у вас есть две остановки для дайвинга и снорклинга в двух разных местах. Вам понравится остановка для занятий водными видами спорта (Банана и таблетка). Мы вернемся на пирс около 4 часов дня. Все это входит в стоимость!
Оранжевый остров и дайвинг
Оранжевый остров и дайвинг
Оранжевый остров и дайвинг
Оранжевый остров и дайвинг
Оранжевый остров и дайвинг
Оранжевый остров и дайвинг
Оранжевый остров и дайвинг
Оранжевый остров и дайвинг
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

  • Готовы ли вы к лучшему дню в своей жизни? Этот тур приведет вас в Оранжевую бухту, где вы сможете плавать до двух часов и исследовать остров. После того как мы забираем из отеля, пересядьте на корабль, пришвартованный на Красном море.
  • Отправляйтесь на Оранжевый остров, чтобы исследовать подводные сокровища рифов и пляжей. Попробуйте заняться дайвингом в Красном море или возьмите трубку и исследуйте чужие места обитания под волнами, полюбуйтесь цветами и разнообразием морской жизни. Насладитесь вкусным свежеприготовленным обедом, который подается на борту.

Организационные моменты:

  • Мы заберем вас из вашего отеля с 07:45 до 08:15.
  • Пожалуйста, возьмите свое полотенце.

Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в отель туда и обратно на автомобиле с кондиционером
  • Посещение острова на полтора часа
  • Безалкогольные напитки и обед
  • Одна остановка для погружения с аквалангом
  • Снаряжение для дайвинга
  • Профессиональный инструктор
  • Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море.
  • Оборудование для снорклинга
  • Профессиональный гид-снорклинг
  • 8-часовая прогулка на лодке и водные развлечения Катание на банане и таблетке
Что не входит
  • Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
  • Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
  • Напитки на острове Оранж не включены в стоимость.
  • Личные расходы
  • Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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