Три великие пирамиды и сфинкс — это самый известный некрополь в мире. В древние времена некрополь в Гизе называли «ра сетау», что означает «солнце рождается здесь». Некрополь в Гизе это одно из 7 чудес света, которая сохранилась до наших дней.
Поскольку вы находитесь в Египте, вам пора увидеть пирамиды и посмотреть достопримечательности на лодке с Нила.
Поскольку вы находитесь в Египте, вам пора увидеть пирамиды и посмотреть достопримечательности на лодке с Нила.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Пирамиды: Хуфу (Хеопса), Хафре (Хефрена) и Менкаура (Микерина)
- Малые пирамиды Гизы, которые иногда называют пирамидами-спутниками. Статуя Сфинкса
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Мы посетим три главные пирамиды: Хуфу (Хеопса), Хафре (Хефрена) и Менкаура (Микерина). Их названия соответствуют именам царей, для которых эти пирамиды были построены.
- Храмы, которые ведут к главным пирамидам. Мы войдем внутрь пирамиды матери фараона Хеопса бесплатно, если она будет открыта.
- Малые пирамиды Гизы, которые иногда называют пирамидами-спутниками. В них хоронили жён фараонов.
- Также увидим статую Сфинкса — один из последних сохранившихся памятников древнего мира. После этого мы совершим 40-минутную прогулку на лодке по Нилу, чтобы увидеть самые важные достопримечательности на берегу реки Нил.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды: Хуфу (Хеопса), Хафре (Хефрена) и Менкаура (Микерина)
- Малые пирамиды Гизы, которые иногда называют пирамидами-спутниками. Статуя Сфинкса
Что включено
- Трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 10 человек
- Услуги гида
- Для большего количества человек - на микроавтобусе, оснащённом кондиционером
Что не входит в цену
- Билеты в пирамиды (€13 - взрослые, €7 - дети 6-12 лет)
Место начала и завершения?
На ресепшен перед отделом или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии
- Доплата составит €10
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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