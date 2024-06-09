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Три великие пирамиды и сфинкс — это самый известный некрополь в мире. В древние времена некрополь в Гизе называли «ра сетау», что означает «солнце рождается здесь». Некрополь в Гизе это одно из 7 чудес света, которая сохранилась до наших дней.



Поскольку вы находитесь в Египте, вам пора увидеть пирамиды и посмотреть достопримечательности на лодке с Нила.